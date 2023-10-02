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Вкус Сочи: в городе проходит самый масштабный гастрономический фестиваль

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Сочи превратился в гастрономическую столицу: на курорте открылся Российский ресторанный фестиваль. Это один из самых масштабных гастрономических проектов мира по количеству участников. Фестиваль был создан ресторатором Александром Сысоевым и проходит уже в восьмой раз. Редакция «Собака.ru» Сочи / Краснодар рассказывает подробности.  

Фото: foodfestival.ru

Всего проект объединил 800 ресторанов и 50 городов: от Калининграда до Владивостока. Сочи – одно из главных направлений. Участие в фестивале приняли более 30 ресторанов города.  По правилам фестиваля (продлится он до 15 октября) шеф-повара ресторанов-участников предложат гостям тематические дегустационные сеты, состоящие из авторских блюд по фиксированной цене. Цель проекта – поддержать ресторанную индустрию и дать возможность жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске.

 

Фото: foodfestival.ru
Фото: foodfestival.ru
Фото: foodfestival.ru

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