Вкус Сочи: в городе проходит самый масштабный гастрономический фестиваль

Всего проект объединил 800 ресторанов и 50 городов: от Калининграда до Владивостока. Сочи – одно из главных направлений. Участие в фестивале приняли более 30 ресторанов города. По правилам фестиваля (продлится он до 15 октября) шеф-повара ресторанов-участников предложат гостям тематические дегустационные сеты, состоящие из авторских блюд по фиксированной цене. Цель проекта – поддержать ресторанную индустрию и дать возможность жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске.