В Сочи 8 год подряд соберутся все рестораторы на GASTREET

Общение

Уже 8-й год подряд Курорт Красная Поляна становится меккой для представителей ресторанной индустрии. Под GASTREET закрывают целый верхний уровень - 960 м. В закрытом городе находятся только участники, поставщики и организаторы мероприятия. Порядка 5000 человек. Это делает тусовку очень качественной. Только представители индустрии, тысячи лояльных контактов на расстоянии вытянутой руки, безграничные возможности общения и коллабораций. Не зря сами рестораторы говорят, что GASTREET - это невероятно эффективный нетворкинг.

Дмитрий Левицкий, российский ресторатор, телеведущий, один из создателей ресторанного шоу GASTREET: “Есть то, что не меняется от года к году, еще с самого первого кэмпа. GASTREET – это история про встречу людей, которые всегда рады видеть друг друга. Когда бизнес идет хорошо – и даже когда не очень хорошо - мы каждый год встречаемся в Сочи, «сверяем часы» и понимаем, в правильном ли направлении идем. Именно поэтому GASTREET и остается актуальным – как и любая встреча хороших друзей”.

Обучение

В этом году организаторы шоу усилили образовательный контент, добавив к ресторанному, шефскому и барному блоку, блок про отели, кофейную индустрию, а также винную отрасль. На отельной площадке, например, подведут итоги года прямых продаж и обсудят эффективность различных систем бронирования. Более 150 мастер-классов и лекций от ведущих экспертов и новых звезд. Итого на GASTREET будет 7 образовательных площадок: REBRO, Main Street, Chef Street, Bar Street, Wine Street, Barista Street и Hotel Street. Среди спикеров: Андрей Шмаков (Savva), Виктор Скуратов (Skuratov Coffee), Мария Тюменева (Аппетитный маркетинг), Артем Перук и Игорь Зернов (El Copitas Bar) и многие другие. Рестораторы из разных регионов России: Самары, Красноярска, Владивостока, Москвы везут целые команды, чтобы охватить весь контент. После GASTREET команды устраивают обучающие сессии, где обмениваются полученными на разных площадках скилами.

