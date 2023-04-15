Легендарные ужины: Sirena

Краб, тунец, сен жак, дикая лу – шеф «Сирены» везет с собой проверенные хиты и признанные деликатесы. Фермерская форель, черноморский пеленгас, южные томаты и даже первая черемша – шеф D.O.M. встречает гостей щедрой палитрой локальных вкусов. И все вместе складывается в увлекательное меню. Краб с майо, обернутый тунцом, под бокал душистого петната – прелюдия к гастрономическому празднику. Гребешок сен жак с черным трюфелем на креме из цветной капусты в компании едва уловимо сладкого рислинга – средиземноморская классика, прочитанная на новый лад. Форель с тонким ароматом дыма, цитрусовым понзу, томатами и черемшой и розе – любопытный эксперимент от шеф-сомелье Александры Палеевой. А дикая лу с толченым картофелем, вялеными томатами и таджаскими оливками и черноморский пеленгас с вонголе и икрой морского ежа с бокалом прохладного хрустящего шардонне – безупречный альянс и яркий финал морского ужина, который несмотря на изобилие блюд, получится легким и гармоничным. Настолько, чтобы и после мильфея с кремом из клубники и фейхоа от Назгуль Абиковой не мучиться угрызениями совести.



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