Весенний фестиваль гастрономии в «Баран-Рапан»

Известные шеф-повара России в коллаборации с шеф-поваром сочинского проекта Андреем Грязевым подготовят и дадут 5 авторских ужинов, каждый из которых станет единственным в своем роде. Тема весеннего Chef's Collaboration Fest: сочетание кухонь мира с авторской черноморской кухней «Баран-Рапан».

Вместе с Андреем Грязевым еженедельно дадут ужины 5 шеф-поваров:

Ужин № 1 — 30 марта (мексиканская кухня) — Марко Феррейра (Sangre Fresca, Москва),

Ужин № 2 — 6 апреля (французская кухня) - Антон Ивницкий (Белая Чайка, Ростов-на-Дону),

Ужин № 3 — 13 апреля (паназиатская кухня) - Дмитрий Сточ (Zuka, Казань),

Ужин № 4 — 20 апреля (испанская кухня) - Сергей Гальцев (Juan Cantina Espanola, Санкт-Петербург),

Ужин № 5 — 27 апреля (итальянская кухня) - Вадим Борисихин (Cibo, Екатеринбург).

Помимо коллаборации шефов и кухонь, каждый ужин станет коллаборацией еды и вина, ведь шеф-сомелье «Баран-Рапан» Максим Кочнев подготовил оригинальные сочетания, которые откроют вкусы блюд еще ярче и интереснее. Кроме того, на каждом ужине гостей ждет масса подарков от партнеров мероприятия и уютная, теплая атмосфера.

Сочи - город богатый редкими специалитетами. С годами тренд на локаворство расцветает все новыми красками, особенно ярко и сочно это проявляется весной. Но замыкаться внутри своего региона было бы неправильно, ведь открытое сердце и любознательный ум — это то, что позволяет любой отрасли развиваться и обретать совершенно новые масштабы. Этим и продиктован выбор формата ужинов — сочетание несочетаемого для получения абсолютно новых вкусов и впечатлений.

До встречи в «Баран-Рапан» на Chef's Collaboration Fest!