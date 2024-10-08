Гастрономический ужин в 6 рук в ресторане "ТРИКОНИ"

Erid: 2VtzqwVKrVp
18 октября в 19:00 в ресторане "ТРИКОНИ" состоится гастрономический ужин в 6 рук.
Приглашенный шеф-повар - Евгений Козубов (ITAMESHI, сочетание Италии и Азии) вместе с Владиславом Борисовым и Виктором Смирновым представят сет из 6 блюд, каждое из них станет ярким открытием для гурманов. Гостей будут удивлять неожиданными комбинациями ингредиентов и искусство гастрономии в этот день достигнет своего апогея. Живая музыка на протяжении всего вечера придаст событию особую атмосферу и шарм.
Цитаты из меню:
-Крудо тунец, гаспачо и арбуз Ким чи
-Вителло с соусом из копченого угря
-Аранчини с татаки из говядины с икрой форели
-Спагетти базилик, лосось, сливочный мисо
-Щечки в соусе черный перец с цитрусовой полентой
-Подкопченный чизкейк с муссом из манго и арахисом
Курорт Красная Поляна, Горная карусель 6
Подробности: 8(918)000-12-73
18+
Реклама. ООО «НАМАСТЭ». ИНН 2317052114.
Фото: Архивы пресс-службы
Комментарии (0)