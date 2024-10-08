Гастрономический ужин в 6 рук в ресторане "ТРИКОНИ"

Erid: 2VtzqwVKrVp

18 октября в 19:00 в ресторане "ТРИКОНИ" состоится гастрономический ужин в 6 рук.

Приглашенный шеф-повар - Евгений Козубов (ITAMESHI, сочетание Италии и Азии) вместе с Владиславом Борисовым и Виктором Смирновым представят сет из 6 блюд, каждое из них станет ярким открытием для гурманов. Гостей будут удивлять неожиданными комбинациями ингредиентов и искусство гастрономии в этот день достигнет своего апогея. Живая музыка на протяжении всего вечера придаст событию особую атмосферу и шарм.

Цитаты из меню:

-Крудо тунец, гаспачо и арбуз Ким чи

-Вителло с соусом из копченого угря

-Аранчини с татаки из говядины с икрой форели

-Спагетти базилик, лосось, сливочный мисо

-Щечки в соусе черный перец с цитрусовой полентой

-Подкопченный чизкейк с муссом из манго и арахисом

Курорт Красная Поляна, Горная карусель 6

Подробности: 8(918)000-12-73

18+

Реклама. ООО «НАМАСТЭ». ИНН 2317052114.