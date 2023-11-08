Объявлены финалисты премии "Что где есть на юге" - 2023

Открытое онлайн-голосование на сайте премии подошло к концу! Всего было отдано более 60 тысяч голосов. Рассказываем, кто выбился в лидеры.

Лучший шеф-повар:

1. Денис Блинов (МАМА, Сочи)

2. Роман Фисейко (Madyar Collection, Краснодар)

3. Сергей Носов (№13, Медуза, Pro. Хинкали, Pro. Шашлык, Сочи)

4. Бронислав Артюховский (МореМясо, Сочи)

Лучший сомелье:

1. Евгений Бухтуев (Мясо&Рыба, Краснодар)

2. Максим Кочнев (Баран-Рапан, Сочи)

3. Александра Палеева (D.O.M, Сочи)

Лучший ресторан:

1. МясоLove (Краснодар)

2. Баран-рапан (Сочи)

3. Южанин (Краснодар)

Лучший завтрак:

1. МАМА (Сочи)

2. Феттуччине (Сочи)

3. Ровесники (Сочи)

Лучшая кофейня:

1. Киссатен (Краснодар)

2. TAPIERA TEE (Сочи)

3. KARMA (Сочи)

Открытие года:

1. Моя Звезда by Novikov (Сочи)

2. Pro.Хинкали (Сочи)

3. Гриль-бар Дача (Сочи)

Лучший интерьер:

1. CO-CO CHALET (Сочи)

2. Моя Звезда by Novikov (Сочи)

3. Томми Lee (Краснодар)

Лучший семейный ресторан:

1. Макароны (Краснодар)

2. Феттуччине (Сочи)

3. Santorini (Сочи)

Лучший бар:

1. Bloom (Сочи)

2. VИНОГРАD (Сочи)

3. Original (Сочи)

Лучший ресторан при отеле:

1. Paulaner (Краснодар)

2. SPATIUM (Сочи)

3. Варежка (Сочи)

Лучший ресторан при отеле 5*:

1. Мясо&Рыба (Краснодар)

2. Giorgio Suluguni (Сочи)

3. Black Sea Beach Club (Сочи)

Лучший ресторан при отеле 5* Крым:

1. Piazzetta

2. Winekitchen

3. MODUS

Лучший ресторан кавказской кухни:

1. Giorgio Suluguni (Сочи)

2. LuckyDze (Сочи)

3. Высота 2320 (Сочи)

Лучший загородный ресторан:

1. CO-CO CHALET (Сочи)

2. Волино (Сочи)

3. Дом Варенья (Сочи)

Лучший ресторан с доставкой Яндекс Еда:

1. Медуза (Сочи)

2. MODUS (Сочи)

3. КАРМА (Сочи)

Редакция «Собака.ru Сочи-Крд» поздравляет всех финалистов! Финал премии пройдет 11 ноября в Сочи в ресторане SECRET.