Объявлены финалисты премии "Что где есть на юге" - 2023

Ресторанная премия #ЧТОГДЕЕСТЬ – это независимая гастропремия, которая выделяет лучшие проекты, блюда и профессионалов в индустрии общепита – от люкса до масс-маркета.
Открытое онлайн-голосование на сайте премии подошло к концу! Всего было отдано более 60 тысяч голосов. Рассказываем, кто выбился в лидеры.
Лучший шеф-повар:
1. Денис Блинов (МАМА, Сочи)
2. Роман Фисейко (Madyar Collection, Краснодар)
3. Сергей Носов (№13, Медуза, Pro. Хинкали, Pro. Шашлык, Сочи)
4. Бронислав Артюховский (МореМясо, Сочи)
Лучший сомелье:
1. Евгений Бухтуев (Мясо&Рыба, Краснодар)
2. Максим Кочнев (Баран-Рапан, Сочи)
3. Александра Палеева (D.O.M, Сочи)
Лучший ресторан:
1. МясоLove (Краснодар)
2. Баран-рапан (Сочи)
3. Южанин (Краснодар)
Лучший завтрак:
1. МАМА (Сочи)
2. Феттуччине (Сочи)
3. Ровесники (Сочи)
Лучшая кофейня:
1. Киссатен (Краснодар)
2. TAPIERA TEE (Сочи)
3. KARMA (Сочи)
Открытие года:
1. Моя Звезда by Novikov (Сочи)
2. Pro.Хинкали (Сочи)
3. Гриль-бар Дача (Сочи)
Лучший интерьер:
1. CO-CO CHALET (Сочи)
2. Моя Звезда by Novikov (Сочи)
3. Томми Lee (Краснодар)
Лучший семейный ресторан:
1. Макароны (Краснодар)
2. Феттуччине (Сочи)
3. Santorini (Сочи)
Лучший бар:
1. Bloom (Сочи)
2. VИНОГРАD (Сочи)
3. Original (Сочи)
Лучший ресторан при отеле:
1. Paulaner (Краснодар)
2. SPATIUM (Сочи)
3. Варежка (Сочи)
Лучший ресторан при отеле 5*:
1. Мясо&Рыба (Краснодар)
2. Giorgio Suluguni (Сочи)
3. Black Sea Beach Club (Сочи)
Лучший ресторан при отеле 5* Крым:
1. Piazzetta
2. Winekitchen
3. MODUS
Лучший ресторан кавказской кухни:
1. Giorgio Suluguni (Сочи)
2. LuckyDze (Сочи)
3. Высота 2320 (Сочи)
Лучший загородный ресторан:
1. CO-CO CHALET (Сочи)
2. Волино (Сочи)
3. Дом Варенья (Сочи)
Лучший ресторан с доставкой Яндекс Еда:
1. Медуза (Сочи)
2. MODUS (Сочи)
3. КАРМА (Сочи)
Редакция «Собака.ru Сочи-Крд» поздравляет всех финалистов! Финал премии пройдет 11 ноября в Сочи в ресторане SECRET.
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