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Что Где Есть

Один день остался до окончания голосования на сайте ресторанной премии «Что Где Есть на Юге» — 2023!

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Ресторанная премия #ЧТОГДЕЕСТЬ – это независимая гастропремия, которая выделяет лучшие проекты, блюда и профессионалов в индустрии общепита – от люкса до масс-маркета. Открытое онлайн-голосование сейчас идёт официальном сайте премии. 

Фото: Редакция

До слова "стоп" остался 1 день. За это время на сайте премии было отдано уже более 60 тысяч голосов. Напомним, что по итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Кто станет лучшим, узнаем во время финала премии. Церемония состоится 11 ноября в ресторане Secret в Сочи. 

Номинации 2023

«Лучшая кофейня»

«Лучший ресторан»

«Лучший ресторан кавказской кухни»

«Лучший семейный ресторан»

«Лучший интерьер»

«Открытие года»

«Лучший ресторан при отеле»

«Лучший ресторан при отеле 5*»

«Лучший ресторан при отель 5* Крым»

«Лучший сомелье»

«Лучший шеф-повар»

«Лучший завтрак»

«Лучший загородный ресторан»

«Лучший бар»

«Лучший ресторан с доставкой Яндекс Еда»

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