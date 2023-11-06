Один день остался до окончания голосования на сайте ресторанной премии «Что Где Есть на Юге» — 2023!

До слова "стоп" остался 1 день. За это время на сайте премии было отдано уже более 60 тысяч голосов. Напомним, что по итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Кто станет лучшим, узнаем во время финала премии. Церемония состоится 11 ноября в ресторане Secret в Сочи.