Один день остался до окончания голосования на сайте ресторанной премии «Что Где Есть на Юге» — 2023!

Ресторанная премия #ЧТОГДЕЕСТЬ – это независимая гастропремия, которая выделяет лучшие проекты, блюда и профессионалов в индустрии общепита – от люкса до масс-маркета. Открытое онлайн-голосование сейчас идёт официальном сайте премии.
До слова "стоп" остался 1 день. За это время на сайте премии было отдано уже более 60 тысяч голосов. Напомним, что по итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Кто станет лучшим, узнаем во время финала премии. Церемония состоится 11 ноября в ресторане Secret в Сочи.
Номинации 2023
«Лучшая кофейня»
«Лучший ресторан»
«Лучший ресторан кавказской кухни»
«Лучший семейный ресторан»
«Лучший интерьер»
«Открытие года»
«Лучший ресторан при отеле»
«Лучший ресторан при отеле 5*»
«Лучший ресторан при отель 5* Крым»
«Лучший сомелье»
«Лучший шеф-повар»
«Лучший завтрак»
«Лучший загородный ресторан»
«Лучший бар»
«Лучший ресторан с доставкой Яндекс Еда»
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