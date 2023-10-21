Дата старта голосования за участников премии ЧТО ГДЕ ЕСТЬ на Юге изменилась!

Кто станет лучшим из лучших на Юге узнаем уже совсем скоро. Финал премии пройдёт 11 ноября в Сочи в ресторане SECRET. В этом году на участие в премии было подано рекордное количество заявок. В связи с этим Редакция премии переносит старт голосования. Точную дату сообщим в самое ближайшее время. Следите за новостями.

Напомним этапы голосования:

Первый этап. Открытое онлайн-голосование на сайте.

Второй этап. Свой выбор делают фуди*.

Третий этап. На площадке проведения финала премии голосуют гости.

Победителей объявляют на площадке проведения финала премии после подсчёта голосов фуди и гостей.

*Фуди – самые частые гости ресторанов, те, кто давно и регулярно их посещает, прекрасно ориентируется в ресторанной жизни города, любит еду, разбирается в ней и не стесняется давать по этому поводу свои комментарии.