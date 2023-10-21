18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Дата старта голосования за участников премии ЧТО ГДЕ ЕСТЬ на Юге изменилась!

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Ресторанная премия #ЧТОГДЕЕСТЬ – это независимая гастропремия, которая выделяет лучшие проекты, блюда и профессионалов в индустрии общепита – от люкса до масс-маркета.

Кто станет лучшим из лучших на Юге узнаем уже совсем скоро. Финал премии пройдёт 11 ноября в Сочи в ресторане SECRET. В этом году на участие в премии было подано рекордное количество заявок. В связи с этим Редакция премии переносит старт голосования. Точную дату сообщим в самое ближайшее время. Следите за новостями. 

Напомним этапы голосования:

Первый этап. Открытое онлайн-голосование на сайте.

Второй этап. Свой выбор делают фуди*.

Третий этап. На площадке проведения финала премии голосуют гости.

Победителей объявляют на площадке проведения финала премии после подсчёта голосов фуди и гостей.

 

*Фуди – самые частые гости ресторанов, те, кто давно и регулярно их посещает, прекрасно ориентируется в ресторанной жизни города, любит еду, разбирается в ней и не стесняется давать по этому поводу свои комментарии.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: