Дата старта голосования за участников премии ЧТО ГДЕ ЕСТЬ на Юге изменилась!

Ресторанная премия #ЧТОГДЕЕСТЬ – это независимая гастропремия, которая выделяет лучшие проекты, блюда и профессионалов в индустрии общепита – от люкса до масс-маркета.
Кто станет лучшим из лучших на Юге узнаем уже совсем скоро. Финал премии пройдёт 11 ноября в Сочи в ресторане SECRET. В этом году на участие в премии было подано рекордное количество заявок. В связи с этим Редакция премии переносит старт голосования. Точную дату сообщим в самое ближайшее время. Следите за новостями.
Напомним этапы голосования:
Первый этап. Открытое онлайн-голосование на сайте.
Второй этап. Свой выбор делают фуди*.
Третий этап. На площадке проведения финала премии голосуют гости.
Победителей объявляют на площадке проведения финала премии после подсчёта голосов фуди и гостей.
*Фуди – самые частые гости ресторанов, те, кто давно и регулярно их посещает, прекрасно ориентируется в ресторанной жизни города, любит еду, разбирается в ней и не стесняется давать по этому поводу свои комментарии.
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