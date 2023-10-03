Седьмой раз состоится ресторанная премия ЧТО ГДЕ ЕСТЬ на Юге! Редакция объявила о старте сбора заявок! Что нужно об этом знать?

Ресторанная премия #ЧТОГДЕЕСТЬ – это независимая гастропремия, которая выделяет лучшие проекты, блюда и профессионалов в индустрии общепита – от люкса до масс-маркета.
Номинации 2023
«Лучшая кофейня»
«Лучший ресторан»
«Лучший ресторан кавказской кухни»
«Лучший семейный ресторан»
«Лучший интерьер»
«Открытие года»
«Лучший ресторан при отеле»
«Лучший ресторан при отеле 5*»
«Лучший ресторан при отель 5* Крым»
«Лучший сомелье»
«Лучший шеф-повар»
«Лучший завтрак»
«Лучший загородный ресторан»
Этапы конкурса
4 октября | Старт сбора заявок
14 октября | Окончание приема заявок для голосования
21 октября | Старт голосования на сайте
4 ноября | Окончание голосования на сайте
11 ноября | Финал премии
Голосование проходит в три этапа:
Первый этап. Открытое онлайн-голосование на сайте.
Второй этап. Свой выбор делают фуди*.
Третий этап. На площадке проведения финала премии голосуют гости.
Победителей объявляют на площадке проведения финала премии после подсчёта голосов фуди и гостей.
*Фуди – самые частые гости ресторанов, те, кто давно и регулярно их посещает, прекрасно ориентируется в ресторанной жизни города, любит еду, разбирается в ней и не стесняется давать по этому поводу свои комментарии.
Место проведения финала премии
Ресторан SECRET (СОЧИ).
Как стать участником?
Отправить заявку на почту:
В Сочи и Крыму: premiyasobaka@gmail.com
В Краснодаре: dina@ipkrd.ru
Требования к заявке
Заявка должна содержать:
1. Название заведения
2. Номинацию
3. Презентационное описание для публикации. До 1200 символов. Редакция оставляет за собой право внести изменения в текст
3. Пять фотографий для публикации: интерьера, блюд, шеф-повара (по желанию) и так далее. Фотографии должны быть хорошего качества, но не превышать 15 MB. Редакция оставляет за собой право выбора фотографий
4. Автора фотографий (имя фамилия). Данный пункт зависит от вашего договора с фотографом и моделями. У вас должно быть право использовать эти фотографии в рекламных или иных целях
5. Контактный телефон и электронную почту.
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