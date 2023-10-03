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Что Где Есть

Седьмой раз состоится ресторанная премия ЧТО ГДЕ ЕСТЬ на Юге! Редакция объявила о старте сбора заявок! Что нужно об этом знать?

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Ресторанная премия #ЧТОГДЕЕСТЬ – это независимая гастропремия, которая выделяет лучшие проекты, блюда и профессионалов в индустрии общепита – от люкса до масс-маркета.

 

Изображение: редакция сайта

Номинации 2023

«Лучшая кофейня»

«Лучший ресторан»

«Лучший ресторан кавказской кухни»

«Лучший семейный ресторан»

«Лучший интерьер»

«Открытие года»

«Лучший ресторан при отеле»

«Лучший ресторан при отеле 5*»

«Лучший ресторан при отель 5* Крым»

«Лучший сомелье»

«Лучший шеф-повар»

«Лучший завтрак»

«Лучший загородный ресторан»

 

Этапы конкурса

4 октября   | Старт сбора заявок

14 октября | Окончание приема заявок для голосования

21 октября | Старт голосования на сайте

4 ноября     | Окончание голосования на сайте

11 ноября   | Финал премии

 

Голосование проходит в три этапа:

Первый этап. Открытое онлайн-голосование на сайте.

Второй этап. Свой выбор делают фуди*.

Третий этап. На площадке проведения финала премии голосуют гости.

 

Победителей объявляют на площадке проведения финала премии после подсчёта голосов фуди и гостей.

 

*Фуди – самые частые гости ресторанов, те, кто давно и регулярно их посещает, прекрасно ориентируется в ресторанной жизни города, любит еду, разбирается в ней и не стесняется давать по этому поводу свои комментарии.

 

Место проведения финала премии

Ресторан SECRET (СОЧИ).

 

Как стать участником?

Отправить заявку на почту:

В Сочи и Крыму:  premiyasobaka@gmail.com

В Краснодаре:  dina@ipkrd.ru

 

Требования к заявке

Заявка должна содержать:

1. Название заведения

2. Номинацию

3. Презентационное описание для публикации. До 1200 символов. Редакция оставляет за собой право внести изменения в текст

3. Пять фотографий для публикации: интерьера, блюд, шеф-повара (по желанию) и так далее. Фотографии должны быть хорошего качества, но не превышать 15 MB. Редакция оставляет за собой право выбора фотографий

4. Автора фотографий (имя фамилия). Данный пункт зависит от вашего договора с фотографом и моделями. У вас должно быть право использовать эти фотографии в рекламных или иных целях

5. Контактный телефон и электронную почту.

 

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