Седьмой раз состоится ресторанная премия ЧТО ГДЕ ЕСТЬ на Юге! Редакция объявила о старте сбора заявок! Что нужно об этом знать?

Этапы конкурса

4 октября | Старт сбора заявок

14 октября | Окончание приема заявок для голосования

21 октября | Старт голосования на сайте

4 ноября | Окончание голосования на сайте

11 ноября | Финал премии

Голосование проходит в три этапа:

Первый этап. Открытое онлайн-голосование на сайте.

Второй этап. Свой выбор делают фуди*.

Третий этап. На площадке проведения финала премии голосуют гости.

Победителей объявляют на площадке проведения финала премии после подсчёта голосов фуди и гостей.

*Фуди – самые частые гости ресторанов, те, кто давно и регулярно их посещает, прекрасно ориентируется в ресторанной жизни города, любит еду, разбирается в ней и не стесняется давать по этому поводу свои комментарии.

Место проведения финала премии

Ресторан SECRET (СОЧИ).

Как стать участником?

Отправить заявку на почту:

В Сочи и Крыму: premiyasobaka@gmail.com

В Краснодаре: dina@ipkrd.ru

Требования к заявке

Заявка должна содержать:

1. Название заведения

2. Номинацию

3. Презентационное описание для публикации. До 1200 символов. Редакция оставляет за собой право внести изменения в текст

3. Пять фотографий для публикации: интерьера, блюд, шеф-повара (по желанию) и так далее. Фотографии должны быть хорошего качества, но не превышать 15 MB. Редакция оставляет за собой право выбора фотографий

4. Автора фотографий (имя фамилия). Данный пункт зависит от вашего договора с фотографом и моделями. У вас должно быть право использовать эти фотографии в рекламных или иных целях

5. Контактный телефон и электронную почту.