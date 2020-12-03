5 причин встречать Новый год на Новом Арбате

В центре столицы

«Pentahotel Москва, Арбат» принимает своих гостей в многофункциональном жилом комплексе TheBook, который расположен на Новом Арбате, 15. Это самый центр города: здесь всегда кипит жизнь и рукой подать до столичных достопримечательностей, модных ресторанов и стильных баров. Такое расположение идеально для всех гостей: и

тех, кто приехал в Москву по делам, и тех, кто отправился в столицу за эмоциями и приключениями. Последние, кстати, могут заказать в отеле экскурсию с гидом или экскурсию-квест.

Юлия Логинова Ресторанный обозреватель «Собака.ru» Уникальность «Pentahotel Москва, Арбат» в его простоте – тут все просто, душевно и интуитивно понятно. Но именно отсутствие вычурности и подкупает: сюда на самом деле хочется возвращаться и совсем не хочется отсюда уезжать!

Сказочная атмосфера

Как «сервисник» со стажем, я сразу отметила волшебную атмосферу, которую команда отеля создает буквально с первых секунд знакомства. Этому сильно способствует фишка сети Penta — в их отелях нет привычного чопорного лобби со стойкой ресепшн. Гостей регистрируют в Пенталаунж – пространстве, которое объединяет лаунж-зону, бар, кафе и стойку регистрации. Получается, что ты сразу попадаешь в уютную гостиную и это очень неожиданно. И приятно! Это желание создать уютную «домашнюю» атмосферу прослеживается в каждой детали отеля – от общения до интерьера и привлекает людей, которые устали от сухой формальности крупных отелей — такой интеллигентной и душевной публики я не встречала в гостиницах очень давно. Отдельно мне хочется отметить картины современных художников. В беседе с директором по продажам и маркетингу отеля Ольгой Рыжковской я узнала, что все произведения искусства отобраны при содействии столичных галеристов и их подбирали специально для отеля еще на уровне проектирования.