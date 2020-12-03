5 причин встречать Новый год на Новом Арбате

Ресторанный обозреватель «Собака.ru» Юлия Логинова провела три дня в lifestyle-отеле в легендарном доме-книжке, оценила penta-философию и подтвердила, что идеальное место для новогодней вечеринки — «Pentahotel Москва, Арбат»
В центре столицы
«Pentahotel Москва, Арбат» принимает своих гостей в многофункциональном жилом комплексе TheBook, который расположен на Новом Арбате, 15. Это самый центр города: здесь всегда кипит жизнь и рукой подать до столичных достопримечательностей, модных ресторанов и стильных баров. Такое расположение идеально для всех гостей: и
тех, кто приехал в Москву по делам, и тех, кто отправился в столицу за эмоциями и приключениями. Последние, кстати, могут заказать в отеле экскурсию с гидом или экскурсию-квест.
Юлия Логинова
Ресторанный обозреватель «Собака.ru»
Уникальность «Pentahotel Москва, Арбат» в его простоте – тут все просто, душевно и интуитивно понятно. Но именно отсутствие вычурности и подкупает: сюда на самом деле хочется возвращаться и совсем не хочется отсюда уезжать!
Сказочная атмосфера
Как «сервисник» со стажем, я сразу отметила волшебную атмосферу, которую команда отеля создает буквально с первых секунд знакомства. Этому сильно способствует фишка сети Penta — в их отелях нет привычного чопорного лобби со стойкой ресепшн. Гостей регистрируют в Пенталаунж – пространстве, которое объединяет лаунж-зону, бар, кафе и стойку регистрации. Получается, что ты сразу попадаешь в уютную гостиную и это очень неожиданно. И приятно! Это желание создать уютную «домашнюю» атмосферу прослеживается в каждой детали отеля – от общения до интерьера и привлекает людей, которые устали от сухой формальности крупных отелей — такой интеллигентной и душевной публики я не встречала в гостиницах очень давно. Отдельно мне хочется отметить картины современных художников. В беседе с директором по продажам и маркетингу отеля Ольгой Рыжковской я узнала, что все произведения искусства отобраны при содействии столичных галеристов и их подбирали специально для отеля еще на уровне проектирования.
Penta-философия
Основа философии сети отелей нового поколения — neighborhood lifestyle и ориентация на каждого гостя. «Pentahotel Москва, Арбат» предлагает своим гостям новый формат гостиничного сервиса, который помогает им влиться в жизнь города, вдохновиться его культурой и почувствовать его ритм. Приятно удивили такие милые мелочи, как карта прилегающей к отелю части Москвы, которая нарисована на стене каждого номера. Кстати, вместо претенциозных люксов отель предлагает специальные номера для геймеров Penta player pad, которые оборудованы игровыми консолями PlayStation – говорят, желающих устроить себе «игровой» уикенд так много, что эти номера нужно бронировать заранее.
Отличная кухня
Перед тем, как получить место шеф- повара в «Pentahotel Москва, Арбат», Иван Фролов работал в Кремлевском дворце под руководством Жерома Риго, где получил опыт в организации и проведении международных встреч и саммитов на уровне первых лиц государства. Этому волшебнику от гастрономии, который
внимателен к каждой мелочи, нравится скандинавская простота и любовь к обычным продуктам, которая и легла в основу кухни отеля: гостей ждут простые блюда из качественных продуктов. Специфика работы на кухне - все готовится «из-под ножа». И, должна сказать, прекрасно готовится: такого «Цезаря» и круассанов я уже давно нигде не встречала!
Новогодняя ночь
Ольга «по секрету» рассказала мне, новогодняя вечеринка в отеле все-таки состоится. Иван Фролов приготовит для гостей прекрасный новогодний ужин для которого мы предложим отличное сопровождение - живую диско-музыку. Ужин начнется в восемь вечера и - согласно всем предписаниям и распоряжениям - закончится за час до полуночи. После этого каждый сможет выбрать свой вариант встречи Нового года: отправиться на Красную площадь к курантам, устроить новогоднюю прогулку по Москве или подняться в номер. Но какой бы вариант не выбрал каждый гость, он сможет приобрести новогодний набор деликатесов с бутылкой игристого вина в номер. А утром можно будет не бояться проспать завтрак — первого января он продлится до трех часов дня!
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Отель «Pentahotel Москва, Арбат»
Москва, Новый Арбат, 15
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