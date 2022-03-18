Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay

Для его использования не требуется скачивать на смартфон отдельное приложение. Достаточно на странице оплаты покупок в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, пройти простую регистрацию, один раз привязать существующие банковские карты любого банка или выпустить виртуальную карту «Огонь» Газпромбанка с кешбэком до 5%. При последующих покупках через кошелек GazpromPay потребуется только подтвердить операцию, не тратя время на ввод реквизитов карты.

Основная миссия нового платежного сервиса Газпромбанка – быстрая и безопасная оплата с выгодой от каждой покупки. Для продавца он так же привлекателен, как и для клиента: данный сервис повышает конверсию в продажи, ведь за счет удобства оплаты растет количество завершенных покупок.

Кошелек GazpromPay является продолжением линейки цифровых продуктов и сервисов Газпромбанка для электронной коммерции.

Сергей Куприянов пресс-секретарь Председателя Правления Газпрома «GazpromPay — современный инновационный российский платёжный сервис, который полностью отвечает всем требованиям времени, позволяя беспрепятственно совершать платежи на сайтах интернет-магазинов. Нет сомнений, что он будет пользоваться спросом, ведь в кошельке соблюден баланс между безопасностью, простотой и скоростью проведения платежных операций. Мы гордимся этим проектом и уверены, что в будущем он станет важным элементом динамично развивающейся розничной финансовой системы России».

Дмитрий Зауэрс Председателя Правления Газпромбанка «Все последние годы Газпромбанк является одним из самых активных участников процесса цифровизации российского финансового сектора, в том числе поступательно развивая широкую линейку современных дистанционных сервисов для удобства своих розничных и корпоративных клиентов. Запуск платежного кошелька GazpromPay — важнейший этап в этом процессе, а необходимость инвестиций в развитие подобных сервисов в России сегодня приобрело особую актуальность. Мы уверены, что это удобный и технологичный сервис, обеспеченный высочайшей надёжностью Газпрома — крупнейшей энергетической корпорацией России — и Газпромбанка, входящего в тройку ведущих финансовых институтов страны. Рассчитываем, что GazpromPay будет пользоваться большим спросом у россиян, и благодарим многочисленных партнеров, которые поддержали нас, быстро присоединившись к этой инициативе».

Кошелек GazpromPay уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов – партнеров Газпромбанка, которые одними из первых подключили данный сервис: это Третьяковская галерея, ГПБ Мобайл и другие. В ближайших планах команды сервиса и Газпромбанка – существенное расширение списка партнеров интернет-магазинов, а также расширение функционала сервиса под потребности клиентов и партнеров, учитывая закономерно возросший спрос на надежные и стабильные российские кошельковые сервисы.

Запуск кошелька GazpromPay намечен на 22 марта.