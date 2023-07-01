Аутентичность и новаторство современного малого и среднего бизнеса по-петербургски

Малый и средний бизнес сегодня активно развивается в различных отраслях. Тем интереснее становится, как для предпринимателей, так и потребителей их товаров и услуг. Активное развитие бизнеса в конкурентной среде требует креативного подхода в решении задач. Харизматичные предприниматели Санкт-Петербурга делятся тем, как совмещают в своем деле традиции и новаторство.
Слава Столяров, пармастер «на миллион», владелец семейной бани «K SEBE».
Услуги по предоставлению банных процедур.
На рынке с 2017 г.
Ksebe.club
«У нас с супругой семейная баня. Мы проводим как индивидуальные парения, так и на компании до пяти человек. Я разработал концепцию бани, в которой совмещены современные технологии и традиционные банные ценности, в которой человек находит гармонию с самим собой и с окружающим миром. За два часа я могу полностью перезагрузить человека: «разобрать» его и заново «собрать». Каждый день мы наполняем людей теплом и заботой. Каждый день кто-то уходит от нас счастливым. Мы приумножаем количество счастливых людей в мире. И это очень крутая миссия, это мое предназначение, которое я искал в себе много лет. Через банные процедуры я помогаю теперь другим находить свое предназначение. Наша баня оснащена самой современной печью, ее изобрели всего год назад. Несмотря на имеющиеся технологии, когда гость заходит к нам, он словно попадает в деревню, где поют птички, растет березовая роща и есть свой «сенолёт». И все это в центре города! Мне хотелось создать авторское пространство, сочетающее в себе несколько концепций. Первая: ты идешь по двору-колодцу, подходишь, обычная парадная, но запах банный, обычная дверь в квартиру на первом этаже, заходишь и попадаешь в другое измерение. Вторая: соединение человека с четырьмя стихиями - огнем, водой, землей и воздухом. Именно баня - то место, где эти стихии гармоничны, где мы можем с ними сонастроиться, оздоровиться, вдохновиться, зарядиться, расслабиться. В этом году я попарил Андрея Паровара, который является банным профессионалом и популяризатором оздоровительной бани. Он меня признал победителем в «Кубке Паровара», заплатив один миллион рублей. Выигрыш подтвердил, что я занимаюсь делом жизни! Раньше только в Москве можно было попариться на миллион рублей. После победы в Кубке я сделал самую дорогую программу парения в своей бане, теперь и в Петербурге есть такое пространство».
Виталий Мальцев, генеральный директор ООО «РАЙМЕР».
Шлифовка и фрезеровка бетонных полов.
На рынке с 2015 г.
rimer-systems.ru
«Современный дизайн задает новый тренд - голый бетонный пол, как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Методы обработки бетона тысячу лет назад и сейчас одинаковые, разве что раньше это был ручной труд. А новаторство нашей деятельности придают современные шлифовальных машины с алмазным инструментом, благодаря которому достигается разная степень шлифовки, или гладкости, пола. Если дополнительно на пол нанести защитные прозрачные пропитки, возникает эффект лакированного бетона. Смотрится это стильно и красиво. Мы располагаем собственным транспортом и парком из шлифовальных, фрезеровальных и промышленных пылесосов. Штат сотрудников состоит из постоянных монтажников с опытом. Мы берем в работу объекты от 1 м² до 500 м². Средний срок выполнения работ три дня. К сожалению, немногие знают о шлифовке (выравнивании до гладкой поверхности) и фрезеровке (удалении неровностей) бетона. Мне бы очень хотелось, чтобы, глядя на кривой бетонный пол, потенциальный заказчик сразу представлял образ шлифовщика или фрезеровщика бетона наравне с тем, как представляет образ плиточника перед ремонтом ванной комнаты».
Наталия Балова, руководитель филиала компании «Няня на час» в Санкт-Петербурге.
Предоставление услуг нянь от 1 часа и более для мам с детьми 0+.
На рынке РФ с 2016 г., в Санкт-Петербурге с 2020 г.
Присутствие компании в более, чем 30 городах.
nanana4ac.ru/spb-nevsky
«Миссия нашей компании заключается в том, чтобы сделать счастливое поколение мам и детей. Мы создаем поколение счастливых мам, у которых есть свободное время на себя и свою деятельность, пока их детки находятся в надежных руках наших нянь. А у счастливой мамы растет счастливый ребенок. Мы тщательно подходим к подбору нянь. Из 100 претендентов до работы допускаются 1-2 человека. В нашей компании обязательным условием для трудоустройства будущих нянь являются безусловная любовь к детям, наличие высшего или среднего образования, медкнижки и справки о несудимости. Успешные кандидаты также в обязательном порядке проходят обучение по нашей авторской программе (около 140 часов). В штате сейчас около пятидесяти нянь в возрасте от 20 до 30 лет. С давних времен практикуется сотрудничество одной няни с одной семьей, в том числе с проживанием. Мы делаем так, чтобы за одним ребенком были закреплены 2-3 няни. Таким образом, у ребенка нет привыкания к конкретной няне, он лучше социализируется, у него не возникает стресса, если его няня заболевает или по иной причине не может прийти, и на замену ей приходит другая. Есть у нас и уникальное предложение - молодой нянь, который хорошо ладит с мальчишками. Мы гарантируем качество наших услуг и надежность наших сотрудников. Каждые полчаса няня отправляет маме фото- и видео- отчеты, а также геолокацию. В ближайшем будущем мы планируем использовать портативные камеры в работе нянь».
Ольга Позднякова, основательница бренда «Witch Sweets» и первой Школы дегустации шоколада в России.
Шоколад и кондитерские изделия.
На рынке с 2019 г.
wsweets.ru
«Я - профессиональный дегустатор шоколада. Этой профессии я обучилась в International Institute of Chocolate and Cacao Tasting в Кот-д'Ивуаре. Я делаю до 50 кг шоколада и около 20000 конфет в месяц. Это исключительно ручной труд. Рождение шоколада, во-первых, начинается со сбора какао-бобов на плантациях, потом следуют очистка и обжаривание. И все это делает человек своими руками. Да, на нашем производстве используется машина с гранитными жерновами (меланжер), однако, и ее необходимо запускать вручную и контролировать процесс изготовления. Роспись на шоколаде и конфетах - также ручная работа. Именно в ручном труде на пути от плантации до шоколадной плитки или конфеты заключается аутентичность моего бизнеса. Новаторство моего бизнеса - это авторские рецептуры. Долгое время я обучалась нутрициологии и технологии пищевых продуктов. Я знаю, что полезное может быть вкусным. Мои шоколад и конфеты можно есть и не думать о составах. Есть линейка для диабетиков и тех, кто следует кетодиете. Например, в производстве я использую кокосовые сливки, кокосовый сахар, протеин кешью, протеин абрикосовой косточки и др. Мой шоколад - это сочетание природного вкуса какао-бобов и полезных ингредиентов».
Евгений Клочков, основатель нескольких бизнесов, имеет степень MBA и DBA.
Элитная недвижимость в Крыму, Турции, Сочи, Дубае, Москве.
Консьерж-служба для туристов в Крыму.
VIP-экскурсии по Крыму.
Международные продажи частных самолетов и вертолетов.
Консалтинг.
На рынке с 2008 г.
ang-partner.com
«Я строю компании, которые отличаются высокой долей нематериальных активов и глубоким смыслом. Я создаю бизнесы с четкой идеологией, которые я намерен передать по наследству. Все мои предприятия стремятся исполнить мечты людей и превзойти их ожидания. Мы гордимся девизом: «Клиент только подумал, а мы уже сделали». Через консалтинг я помогаю другим предпринимателям построить компании с уникальной идеологией, отражающей их ценности и взгляды на мир. Это положительно влияет на маржинальность, эффективность и управляемость организации. Создавая структуры, основанные на прочных целях, предприниматель может выйти из операционной деятельности и сосредоточиться на стратегическом развитии, что дает возможность создать компанию, которая оставит след в истории мира».
Надежда Мецкер, руководитель event-пространства «Celebra».
Организация тематических вечеринок, шоу, корпоративов «под ключ».
На рынке с 2022 г.
celebrashowloft.ru
«Любой праздник - это событие, испокон веку объединяющее и радующее людей. Я работаю в нише организации мероприятий около десяти лет, имею высшее режиссерское образование. Всегда хотела создать свой бизнес в этой сфере. Но прежде, чем уходить в самостоятельное плавание, я работала в одной крупной компании, где организовала внутренний успешный стартап с миллионными оборотами. Сейчас у меня своя компания со штатом сотрудников в среднем 6-8 человек. У нас есть свое помещение, в котором мы проводим праздники, арт-вечеринки, гастрономические шоу «под ключ» и гарантируем, что наши мероприятия запомнятся надолго. Я уделяю большое внимание обучению своих сотрудников по авторской программе и продвижению компании с помощью размещения видеокейсов в соцсетях. В них я рассказываю о реализованных праздниках и возможностях организации уникальных и запоминающихся мероприятий с нами. В своем бизнесе я руководствуюсь принципом «все невозможное возможно»!