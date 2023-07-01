Аутентичность и новаторство современного малого и среднего бизнеса по-петербургски

Наталия Балова, руководитель филиала компании «Няня на час» в Санкт-Петербурге.

Предоставление услуг нянь от 1 часа и более для мам с детьми 0+.

На рынке РФ с 2016 г., в Санкт-Петербурге с 2020 г.

Присутствие компании в более, чем 30 городах.

nanana4ac.ru/spb-nevsky

«Миссия нашей компании заключается в том, чтобы сделать счастливое поколение мам и детей. Мы создаем поколение счастливых мам, у которых есть свободное время на себя и свою деятельность, пока их детки находятся в надежных руках наших нянь. А у счастливой мамы растет счастливый ребенок. Мы тщательно подходим к подбору нянь. Из 100 претендентов до работы допускаются 1-2 человека. В нашей компании обязательным условием для трудоустройства будущих нянь являются безусловная любовь к детям, наличие высшего или среднего образования, медкнижки и справки о несудимости. Успешные кандидаты также в обязательном порядке проходят обучение по нашей авторской программе (около 140 часов). В штате сейчас около пятидесяти нянь в возрасте от 20 до 30 лет. С давних времен практикуется сотрудничество одной няни с одной семьей, в том числе с проживанием. Мы делаем так, чтобы за одним ребенком были закреплены 2-3 няни. Таким образом, у ребенка нет привыкания к конкретной няне, он лучше социализируется, у него не возникает стресса, если его няня заболевает или по иной причине не может прийти, и на замену ей приходит другая. Есть у нас и уникальное предложение - молодой нянь, который хорошо ладит с мальчишками. Мы гарантируем качество наших услуг и надежность наших сотрудников. Каждые полчаса няня отправляет маме фото- и видео- отчеты, а также геолокацию. В ближайшем будущем мы планируем использовать портативные камеры в работе нянь».