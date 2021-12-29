Зеленый свет костромскому футболу

Уже в ближайшее время будет разработано положение о номинации «Лучший футболист года» с учетом всех пожеланий и предложений. И уже в декабре 2022 в администрации Костромы состоится награждение самых достойных костромских юных футболистов.

На встречу в администрации города Костромы перед Новым годом смогли приехать лучшие воспитанники костромской футбольной школы: Илья Кухарчук - полузащитник клуба «Химки», Алексей Горюшкин — полузащитник ивановской футбольной команды «Текстильщик», нападающий ярославского «Шинника» Эльдар Низамутдинов, Никита Калугин - защитник нижнекамского «Нефтехимика», центральный защитник футбольного клуба «Волга» из Твери Илья Сериков, Максим Нестеров — нападающий футбольной команды «Чита», Евгений Худобко - полузащитник футбольного клуба «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, Шахбан Магомедалиев, который играет за Легион Динамо Махачкала. Леван Лацузбая и Константин Павлов, которые совсем недавно закончили профессиональную футбольную карьеру, но с футболом не попрощались.

Текст Елена Олейник

Фото Андрей Крылов