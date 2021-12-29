Зеленый свет костромскому футболу

26 декабря в администрации Костромы состоялась встреча, организованная Думой города, на которую мэр Юрий Журин пригласил профессиональных костромских футболистов. Многие ребята играют за пределами Костромской области, в различных футбольных клубах, но смогли найти время и приехать в Кострому, чтобы обсудить проблемы и перспективы местного футбола.
Высказать свои предложения на встрече смогли не только футболисты, но и те, кто их готовил и поддерживал. Руководители федерации футбола Костромской области и города Костромы — Андрей Иванов и Андрей Волков, председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области Павел Чепогузов, начальник Управления спорта и работы с молодёжью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Татьяна Соболева.
Юрий Журин
Глава города Костромы
«Цель нашей встречи — это популяризация футбола среди молодежи, детей, юношей, и поэтому, мы хотим предложить вам определенный проект, который направлен на подготовку профессиональной смены, в том числе, и вам. Мы хотим учредить ежегодную номинацию «Лучший футболист года». Итогами этой номинации являются официальные турниры, который проходят у нас в городе и области, а в жюри хотим пригласить всех вас».
Практически все участники встречи в Кострому теперь приезжают только в гости к родным и близким, потому что играют за профессиональные российские футбольные клубы, но ребята с удовольствием приняли приглашение главы города Юрия Журина. И даже внесли некоторые поправки в проект. Так, футболисты предложили немного повысить возраст номинантов — с 7 лет до 10 лет, и увеличить количество самих номинаций, например, «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий».
Илья Кухарчук
профессиональный футболист, полузащитник клуба «Химки»
«Я считаю, что идея очень хорошая, обоснованная. Я очень надеюсь, что тем самым мы будем привлекать нашу молодежь в футбол, чтобы она прогрессировала и развивалась. Я верю, что у нас получится с каждым годом это развивать и находить что-то новое для улучшения костромского футбола».
Андрей Иванов
руководитель федерации футбола Костромской области
«Нам идея очень нравится, но здесь необходимо подойти к оценке юных футболистов очень ответственно. Нужно разработать четкие критерии по каждому возрасту и, конечно же, положение самой номинации. А то, что в жюри будут профессиональные футболисты — это здорово. Они будут непредвзято, безупречно и качественно оценивать номинантов. И я уверен, это у нас получится, потому что давно назрело организовать что-то подобное».
Уже в ближайшее время будет разработано положение о номинации «Лучший футболист года» с учетом всех пожеланий и предложений. И уже в декабре 2022 в администрации Костромы состоится награждение самых достойных костромских юных футболистов.
На встречу в администрации города Костромы перед Новым годом смогли приехать лучшие воспитанники костромской футбольной школы: Илья Кухарчук - полузащитник клуба «Химки», Алексей Горюшкин — полузащитник ивановской футбольной команды «Текстильщик», нападающий ярославского «Шинника» Эльдар Низамутдинов, Никита Калугин - защитник нижнекамского «Нефтехимика», центральный защитник футбольного клуба «Волга» из Твери Илья Сериков, Максим Нестеров — нападающий футбольной команды «Чита», Евгений Худобко - полузащитник футбольного клуба «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, Шахбан Магомедалиев, который играет за Легион Динамо Махачкала. Леван Лацузбая и Константин Павлов, которые совсем недавно закончили профессиональную футбольную карьеру, но с футболом не попрощались.
Текст Елена Олейник
Фото Андрей Крылов
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.