Шеф Ивлев поделился с Дедом Морозом и Снегурочкой новогодними рецептами

I Всероссийский конкурс на лучшее новогоднее блюдо состоялся в Великом Устюге, на родине Дедад Мороза в 2019 году, тогда-то шеф Ивлев по-настоящему поверил в сказку и понес ее в массы. Второй конкурс, из-за пандемии, проводили в Москве. В 2021 году Константин Ивлев решил познакомится со Снегурочкой и приехал на ее сказочную Родину — в Кострому.

Еда — это всегда эмоции, а новогодняя еда — это эмоции, помноженные на два. Поэтому блюда, которые появляются на столе 31 декабря должны радовать глаз, нереально цеплять вкусовые рецепторы и, конечно же, они просто обязаны удивлять!



Оливье и селедка под шубой — казалось бы, рецепты традиционных новогодних блюд придуманы до нас и все мы знаем как их готовить. Ничего подобного! И участники III Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо это доказали, и удивили полетом своей фантазии грозного и громкого кулинарного телеведущего Константина Ивлева.

Претендентов на победу было немало, но призы достались лучшим. Красота, новизна, дороговизна и вкус позволили жителю столицы вырвать победу в номинации "Салат Оливье". Москвич лишь заменил мясные продукты — колбасу, мясо, говяжий язык или ветчину — на камчатского краба. Дорого-богато, воскликните вы. Но еще и необычайно вкусно, парирует шеф-повар всея Руси.

Невероятно приятно, что приз второй номинации "Селедка под шубой" достался костромичу. Шеф Ивлев отметил оригинальную подачу, авторское исполнение и неожиданный вкус традиционного новогоднего блюда. Неожиданным стал и подарок победителю — шикарный набор столовых приборов и путешествие на родину Деда Мороза в Великий Устюг.

"На самом деле, даже самое простое блюдо можно сделать эксклюзивным, например, поменяв, лишь, сакраментальную заправку из майонеза с лимонным соком на йогурт, мед и даже черную икру. Верить в сказку, в Деда Мороза и Снегурочку, открывать для себя что-то новое — это всегда хорошо", - отметил Константин Ивлев.

Константин Ивлев Шеф-повар, телеведущий, ресторатор «Любое блюдо как-то со временем модернизируется под современный лад. Раньше оливье мы делали с колбасой, языком, с каким то мясом. Потом мы начали добавлять рыбу и морепродукты. Потом мы замахнулись на майонез, и сейчас кто-то говорит, что оливье надо заправлять йогуртом, сметаной и каким-то ПП-майонезом. И мы с Дедом Морозом решили объявить манифест о том, что не надо ничего придумывать нового, а базироваться на старом. При этом подсмотреть что-то интересное, чтобы каждая хозяйка смогла чем-то на новогоднем столе удивить.»



Деду Морозу и Снегурочке то же достались подарки. Константин Ивлев поделился с ними своими авторскими блюдами — тихонько, на ушко!

Трансляцию III Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо из Костромы можно будет увидеть 26 декабря на телеканале Пятница.