Penta Moscow Arbat & Николай Кошелев



В течение месяца известный современный художник Николай Кошелев жил в отеле «Penta Москва, Арбат» (проект девелопера Capital Group, комплекс The Book), где создавал работу для проекта Meet For Charity — крупнейшего в России благотворительного аукциона встреч с известными людьми.



Картина будет разыграна на онлайн-аукционе 18-24 мая, а вырученные средства пойдут в Ассоциацию родителей и детей с дислексией и на развитие благотворительности в России.

Николай Кошелев современный художник Многие известные актеры, художники и писатели провели длительные периоды своей жизни в отелях. Они писали музыку, рассказы и картины. Мэрилин Монро, Коко Шанель, Оскар Уайльд, Энди Уорхол, Боб Дилан, Киану Ривз и многие другие. Я решил последовать их примеру и понять, как это отразится на моем творчестве. Зная новаторский характер отеля «Penta Москва, Арбат» я предложил этот эксперимент им: в течение месяца я буду жить и работать в Penta на Новом Арбате и посмотрю, как это отразится на моем творчестве, как вырастет мой КПД, что я придумаю, насколько быстрее я буду воплощать свои идеи.



Поскольку Николай давно сотрудничает с благотворительными проектами, проект подхватила Ольга Флер, основатель проекта Meet For Charity, предложив продать работу, которую создаст Николай, на аукционе, а вырученные после продажи деньги перевести в один из благотворительных фондов, с которыми сотрудничает Николай. В лот также войдет посещение мастерской-фабрики художника и подарок от отеля «Penta Москва, Арбат».



Наша аудитория выбирает нас за дизайн, новаторство и отсутствие привычных строгих правил общения с гостями, принятых в отелях. Поэтому мы решились на экспериментальный формат сотрудничества с известным художником, сделав один из номеров отеля временным местом пребывания Николая Кошелева. Мы хотим посмотреть, как это привлечет новую аудиторию и как отразится на творчестве художника. Кроме того, у нас в отеле уже существует коллекция произведений искусства, и одна из работ, которую создаст Николай, станет ее украшением. — рассказывает Марина Синягина, Генеральный управляющий отеля «Penta Москва, Арбат».

