«ИОАНН ВАСИЛЬЕВИЧ» встречает гостей

Далеко не каждый город может похвастаться знаковым гастрономическим местом, притягивающим туристов и местных жителей. В Ярославле такое место есть. Ресторан «Иоанн Васильевич» по уникальности, гастрономии, гостеприимству и экстравагантности справедливо считается заведением номер один в городе. За десять лет он стал культовым местом не только для жителей Ярославля, но и гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.
С первых минут, проведенных в ресторане, становится понятно – это место неслучайно называют легендарным. «Иоанн Васильевич» расположен в историческом центре Ярославля, откуда рукой подать до Волжской набережной, Стрелки, Волковского театра и Ярославского кремля – идеальное расположение и для туристов, приехавших за эмоциями и впечатлениями, и для жителей Ярославля. «Квартира Шпака» с его секретным мини-баром, «Зал режиссера Якина», «Квартира инженера Тимофеева» – в каждом из семи залов вместимостью от 20 до 100 человек есть множество уникальных деталей, и все они объединены одной идеей и концепцией – на время перенести гостей в культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Команде ресторана с ювелирной точностью удалось передать атмосферу и фантастический сюжет фильма. Все это отражается в деталях интерьера, оформлении залов, меню, кухне и даже в одежде персонала. Поющие и танцующие официанты не оставят никого равнодушными – каждый гость сможет стать участником тематической вечеринки или захватывающей развлекательной программы. Многообразие площадок позволяет провести здесь как романтический вечер, так и пышную свадьбу или деловую встречу.
Интерьеры всех помещений ресторана переносят в неповторимую эпоху Древней Руси и Москвы советских времен. Смешение этих эпох происходит и на кухне «Иоанн Васильевич». Царское меню готовят исключительно из фермерских продуктов, например, оливье «Государев заказ» с заячьими сердечками и печеными овощами или пирожное «Посох Ивана Грозного». Сочным, насыщенным и изысканным вкусом порадуют блюда из меню «Мясо в огне», приготовленные на керамическом угольном гриле. Все меню разработано шеф-поваром «Иоанн Васильевич» по классическим и оригинальным рецептам. Здесь безупречно готовят блюда традиционной русской кухни и их современную интерпретацию, а также мультикультурные блюда с использованием современных технологий.
Приятно порадует гостей большой выбор самолепных пельменей, выпечки и хлеба из собственной пекарни. Действует в «Иоанн Васильевич» и собственный сервис онлайн-заказа и доставки блюд. Изысканная кухня и внушительная барная карта способны удовлетворить вкусы даже самых взыскательных гурманов. За впечатлениями и эмоциями сюда хочется возвращаться снова и снова.
Ярославль, ул. Революционная, 34
тел. (4852) 670-760
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