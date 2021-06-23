«ИОАНН ВАСИЛЬЕВИЧ» встречает гостей

С первых минут, проведенных в ресторане, становится понятно – это место неслучайно называют легендарным. «Иоанн Васильевич» расположен в историческом центре Ярославля, откуда рукой подать до Волжской набережной, Стрелки, Волковского театра и Ярославского кремля – идеальное расположение и для туристов, приехавших за эмоциями и впечатлениями, и для жителей Ярославля. «Квартира Шпака» с его секретным мини-баром, «Зал режиссера Якина», «Квартира инженера Тимофеева» – в каждом из семи залов вместимостью от 20 до 100 человек есть множество уникальных деталей, и все они объединены одной идеей и концепцией – на время перенести гостей в культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Команде ресторана с ювелирной точностью удалось передать атмосферу и фантастический сюжет фильма. Все это отражается в деталях интерьера, оформлении залов, меню, кухне и даже в одежде персонала. Поющие и танцующие официанты не оставят никого равнодушными – каждый гость сможет стать участником тематической вечеринки или захватывающей развлекательной программы. Многообразие площадок позволяет провести здесь как романтический вечер, так и пышную свадьбу или деловую встречу.