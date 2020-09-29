8 октября в 19:00 в ресторане Мамука состоится ужин от шеф-повара ресторана KuznyaHouse Руслана Закирова, именитого шефа из Санкт-Петербурга.
Новый гастрольный ужин в ресторане Мамука
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Руслан Закиров, шеф-повара ресторана KuznyaHouse
Карьера Руслана в ресторанном бизнесе началась в 2009 году, он учился у Адриана Кетгласа, работал шефом в «ДворДзен», «Квартире Кости Кройца» и Polet Cafe, а также открывал F&B Boutique Hotel Makanda на Коста-Рике. В своей работе шеф опирается на принципы чистоты вкуса, пользы и эстетики, вдохновляясь японской традицией гастрономического минимализма и новыми трендами осознанного питания.
В меню ужина Вас ждет:
- Арбуз, томаты, щавель, имбирная заправка, маринованная Фета
- Карпаччо из говядины, осенний трюфель, маринованная свекла
- Запеченный камамбер, луковый джем, малина, тост
- Гребешки, морковное пюре, вешенки, базиликовое масло
- Капуста на гриле, креветки, сыр, осенний трюфель
- Кофейный крем, соленое печенье, печёный инжир
И, по традиции, винное сопровождение, изысканно подобранное для каждого блюда.
Стоимость ужина 2500₽
Мамука, Ярославль, Первомайский бульвар, 1
Бронирование: (4852) 28-24-24, 68-11-03
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