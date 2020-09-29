Новый гастрольный ужин в ресторане Мамука

Карьера Руслана в ресторанном бизнесе началась в 2009 году, он учился у Адриана Кетгласа, работал шефом в «ДворДзен», «Квартире Кости Кройца» и Polet Cafe, а также открывал F&B Boutique Hotel Makanda на Коста-Рике. В своей работе шеф опирается на принципы чистоты вкуса, пользы и эстетики, вдохновляясь японской традицией гастрономического минимализма и новыми трендами осознанного питания.

В меню ужина Вас ждет:

Арбуз, томаты, щавель, имбирная заправка, маринованная Фета

Карпаччо из говядины, осенний трюфель, маринованная свекла

Запеченный камамбер, луковый джем, малина, тост

Гребешки, морковное пюре, вешенки, базиликовое масло

Капуста на гриле, креветки, сыр, осенний трюфель

Кофейный крем, соленое печенье, печёный инжир

И, по традиции, винное сопровождение, изысканно подобранное для каждого блюда.

Стоимость ужина 2500₽

Мамука, Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Бронирование: (4852) 28-24-24, 68-11-03

