Знакомьтесь, стоматологи Вероника Третьякова и Алина Большакова. Они дружат уже 30 лет и создают идеальные улыбки петербургским it-girl

Женская дружба существует, доказывают СЕО клиник DK.DENT и DK.FORMA. Познакомившись в 1990-х, стоматологи создали собственное медицинское дело и честно поделили управление на двоих. А еще Вероника Третьякова и Алина Большакова продолжают вести прием в качестве врачей!
Вероника Третьякова
«Вот такая у нас однополая семья с двумя детьми — стоматологией и косметологией», — шутит петербургский эксперт по зубам Вероника Третьякова. За названием, напоминающим про культовый Decadance Эдика Мурадяна, скрывается премиально-лаконичная клиника на Некрасова, 58. Скорее похожая на приватный клуб, чем на обычную стоматологию. Она открылась в 2008 году, спустя 4 года Третьякова и Большакова расширили площади, запустив в той же локации клинику косметологии и взяв под полный контроль антиэйдж-направление в эстетике.
DK.DENT не носит имя своих основательниц, но это очень авторский проект: его СЕО вовлечены не только в процесс управления, но и самого лечения — редкость для медицинского бизнеса. «Мы продолжаем работать как врачи, в некотором смысле это является примером для команды — у нас никто не трудится спустя рукава», — рассказывает стоматолог и соосновательница клиник Алина Большакова. Секретом почти 30-летней дружбы с Вероникой Третьяковой, а также ведения общего бизнеса она называет «полное совпадение общечеловеческих ценностей». Это работает и с командой: специалисты приходят в DK.DENT по личным рекомендациям и задерживаются надолго, тут нет текучки кадров, но есть френдли-атмосфера.
Алина Большакова
Что касается косметологии DK.FORMA, то тут Алина и Вероника выступают уже не в качестве врачей, а как фокус-группа. Прежде, чем предложить клиентам новую процедуру или приобрести косметологический аппарат (по цене сопоставимый с квартирой в Петербурге!), тестируют все на себе, анализируют соотношение цены и эффекта. В ТОП-5 процедур, по версии докторов, входят клеточное омоложение на аппарате Skinova, безоперационный SMAS-лифтинг Hifu, радиочастотная подтяжка лица и шеи, лазерное омоложение QSW по протоколам «glow flow» и «no filters» и, крайне любимая гостями DK.FORMA фотодинамическая терапия Heleo-4, во время которой чувствуешь себя фотосинтезирующим, напитывающимся и восстанавливающимся растением.
Медицинский бизнес подруги ведут, несмотря на вновь и вновь возникающие форс-мажоры: когда клиника DK.DENT только открывалась, случился кризис 2008 года, в 2014-м цены на расходные стоматологические материалы выросли вдвое — вместе с курсом евро. Вероника Третьякова и Алина Большакова отмечают, что подстелить соломку заранее невозможно, принимают решения, руководствуясь логикой и интуицией, а личный смысл в смутные времена находят в ценности врачевания:
Управлять компанией и сохранять ментальные силы вдвоем им куда легче, уверены СЕО: «У нас большая жизнь вне клиник, семьи, собственные увлечения,поэтому распределяем задачи поровну. Делить горе и радости пополам — именно это мы пообещали друг другу, став бизнес-партнерами, и честно исполняем!».
Текст: Катерина Резникова
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