Большой ликбез против диабета: как его предотвратить, можно ли вылечить и причем тут лишний вес?

Знайте разницу

Диабет первого типа развивается из-за аутоиммунных процессов, при которых защитная (иммунная) система оказывает подавляющее воздействие на клетки поджелудочной железы, производящие инсулин (гормон — основной регулятор углеводного обмена в организме), что, как правило, приводит к его полному отсутствию.

Диабет второго типа связан с недостаточным использованием или производством организмом инсулина, и обычно развивается из-за неправильного образа жизни. Например, при ожирении диабет второго типа появляется как сопутствующее заболевание!

Ожирение — это хроническое рецидивирующее (повторяющееся) заболевание, которое характеризуется повышенной массой тела, а, следовательно, и увеличенным количеством жировой ткани. Большое количество жировых клеток приводит к развитию инсулинорезистентности, то есть клетки тела становятся менее чувствительными к действию инсулина, и глюкоза не может эффективно попадать в клетки, поэтому уровень инсулина в крови повышается. Все это приводит к тому, что количество инсулина в организме становится избыточным, но клетки все равно «голодают», недополучая глюкозу. Это приводит к диабету второго типа.

Профилактируйте

Если диабет первого типа предупредить, в целом, невозможно (напоминаю, он появляется вследствие аутоиммунных процессов), то диабет второго типа и ожирение поддаются управлению — несколькими простыми привычками.

Ведите активный образ жизни

Регулярная физическая активность помогает контролировать вес, увеличивает чувствительность к инсулину и улучшает общее состояние здоровья. Единственное, что нужно сделать — выбрать тот вид спорта, который придется вам по душе (йогу, фитнес, занятия в тренажерном зале) и главное: заниматься им системно, то есть выделить дни и часы, которые отведены именно для физической активности. Можно начать с ежедневной прогулки по городу — постарайтесь достигнуть 10 000 шагов в день — для этого можно, например, пройти одну автобусную остановку, погулять в парке, предпочесть пеший маршрут автобусному или автомобильному. Отличной и безопасной возможностью заниматься спортом является плавание — оно помогает не только сбросить вес, но и разгружает позвоночник после сидячей работы и, конечно, успокаивает нервную систему.

Правильно и полноценно питайтесь

Вопреки широко распространенному общественному мнению, жестко ограничивать себя не нужно. Это приведет только к негативным последствиям для вашего организма. Но важно включить в рацион фрукты, овощи, цельные зерна и белки (яйца, мясо, рыбу). Можно даже не отказываться от фастфуда и любимых тортиков, но контролировать и ограничивать их потребление — обязательно. Если и допускать в свое меню такие продукты, то очень редко и только для удовольствия — пользы в них, к сожалению, нет никакой.

Следите за весом

Узнайте свой индекс массы тела (ИМТ). Именно этим показателем пользуются врачи, чтобы определить избыточный вес или ожирение у человека. Сейчас сделать это можно с помощью специального калькулятора в Интернете. Достаточно просто вбить в поисковую строку «калькулятор ИМТ», вписать туда свой рост и вес и узнать показатель. Если он ниже 25 — беспокоиться не о чем и достаточно придерживаться активного образа жизни для сохранения веса в норме. Если он выше 25 и ниже 30 — у человека есть лишний вес. На этой стадии его можно скорректировать с помощью изменения питания и режима физических нагрузок. Однако, пустив все на самотек, высок риск того, что лишний вес перерастет в ожирение, а значит — и риск развития диабета второго типа. Тогда без медицинской помощи уже не обойтись.

Регулярно проверяйте свое здоровье

Контроль уровня глюкозы в крови, веса и постоянное наблюдение у эндокринолога — залог здоровья и главная защита от диабета. Нормальный вес и правильное питание помогут предотвратить развитие болезни, а профилактические осмотры — выявить предрасположенность к болезни и принять меры на ранних стадиях.

Контролируйте стресс

Такой совет звучит немного абсурдно с учетом ежедневных испытаний, которые ставит перед нами жизнь. Но в ваших силах влиять на то, как вы реагируете на тревожные ситуации. Стресс повышает уровень гормонов, определяющих на уровень глюкозы в крови, поэтому бороться с ним — чрезвычайно важно. Вы можете сделать это с помощью йоги, медитаций, консультаций с психологом и различных техник саморегуляции (в частности, дыхания и контроля негативных установок).