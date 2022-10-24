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Здравоохранение

Смольный показал, как будет выглядеть психоневрологический интернат в Павловске

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Власти Петербурга собираются потратить на строительство медицинского учреждения около 3,7 млрд рублей. Стационар собираются разместить на участке между Садовой улицей, Пограничной Федоровской дорогой и Партизанским переулком.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Соответствующее разрешение на строительство выдал сегодня Госстройнадзор Санкт‑Петербурга . Возведение интерната предусмотрено городской адресной инвестиционной программой и будет профинансировано из городского бюджета», — добавили в Смольном.

В проекте указано, что здание интерната будет состоять из двух корпусов, главный из них будет трехэтажным. Проживать на постоянной основе в нем будет 300 человек, нуждающихся в регулярной помощи и уходе. Рядом возведут хозяйственный корпус. Отмечается, что воспитанники учреждения смогут получить как профессиональное лечение, так и услуги по социальной адаптации или физиотерапии. Работы планируют завершить до конца 2024 года.

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