Вакцина от коронавируса «Спутник» стала самым продаваемым препаратом в российской истории

При этом генеральный директор также отметил, что сегодня Россия хорошо защищена национальной вакциной. Уже сейчас есть действенная вариант против «Омикрона», и центр Гамалеи готов создавать версии против новых штаммов.

Сегодня в Петербурге зафиксировано 726 случаев заражения коронавирусом. Меньше было только в середине июля.