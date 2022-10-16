Вакцина от коронавируса «Спутник» стала самым продаваемым препаратом в российской истории

Объем ее продаж в зарубежные страны превысил 1,3 миллиарда долларов. Сейчас препарат зарегистрирован более, чем в 70 странах мира.
Вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России. Суммарная стоимость всех проданных партий превысила 1,3 миллиарда долларов. Об этом рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью для документального фильма «Выход из карантина. Через Эмираты».
Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Безусловно, «Спутник» стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фарма-компанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт "Спутник" более, чем на 1,3 миллиарда долларов, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта "Спутника". Это важная история успеха и важная история мобилизации всех ресурсов, которые были в распоряжении РФПИ, на решение важнейшей для страны и для мира задачи.
При этом генеральный директор также отметил, что сегодня Россия хорошо защищена национальной вакциной. Уже сейчас есть действенная вариант против «Омикрона», и центр Гамалеи готов создавать версии против новых штаммов.
Сегодня в Петербурге зафиксировано 726 случаев заражения коронавирусом. Меньше было только в середине июля.
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