В первую очередь оговоримся, что ни один из перечисленных методов не перенесет вас из 50 в 30. Другое дело, что во время интегрировав в жизнь здоровые практики, можно действительно чувствовать себя не на паспортный возраст (что само по себе художественное, а не медицинское ощущение), а гораздо моложе.

Тренировка дыхания

Не будем советовать учиться задерживать дыхание на семь минут (пусть это будет уделом Тома Круза!): такие рекорды не нужны для сохранения здоровья и, более того, могут быть опасны, особенно под водой. Спокойные дыхательные упражнения — другое дело: они могут помочь расслабиться и снизить ощущение стресса (адреналин и кортизол не «выключатся», но их влияние может быть снижено). Но обещать, что они заметно увеличат объём лёгких у здорового человека, не стоит. Аэробные нагрузки — например, ходьба, велосипед или плавание — тренируют выносливость и помогают организму эффективнее использовать кислород.

Есть и любопытная связь между дыханием и снижением веса. Когда организм расщепляет жир, часть его массы превращается в углекислый газ, который мы выдыхаем, а часть — в воду. В расчёте для жира около 84% его массы уходит через лёгкие в составе углекислого газа. Но это не значит, что можно похудеть, просто чаще или глубже дыша: физическая активность помогает расходовать энергию, а снижение веса зависит от общего баланса энергии.