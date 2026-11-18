Принимать возраст не равно соглашаться стареть. Хотим становиться мудрее, а выглядеть и чувствовать себя в прайм-эре! Как научить организм «сохраняться» в молодом состоянии — поделилась Олеся Ступак, врач-эксперт по УЗД ИНВИТРО, врач превентивной медицины, психолог-консультант.
В первую очередь оговоримся, что ни один из перечисленных методов не перенесет вас из 50 в 30. Другое дело, что во время интегрировав в жизнь здоровые практики, можно действительно чувствовать себя не на паспортный возраст (что само по себе художественное, а не медицинское ощущение), а гораздо моложе.
Тренировка дыхания
Не будем советовать учиться задерживать дыхание на семь минут (пусть это будет уделом Тома Круза!): такие рекорды не нужны для сохранения здоровья и, более того, могут быть опасны, особенно под водой. Спокойные дыхательные упражнения — другое дело: они могут помочь расслабиться и снизить ощущение стресса (адреналин и кортизол не «выключатся», но их влияние может быть снижено). Но обещать, что они заметно увеличат объём лёгких у здорового человека, не стоит. Аэробные нагрузки — например, ходьба, велосипед или плавание — тренируют выносливость и помогают организму эффективнее использовать кислород.
Есть и любопытная связь между дыханием и снижением веса. Когда организм расщепляет жир, часть его массы превращается в углекислый газ, который мы выдыхаем, а часть — в воду. В расчёте для жира около 84% его массы уходит через лёгкие в составе углекислого газа. Но это не значит, что можно похудеть, просто чаще или глубже дыша: физическая активность помогает расходовать энергию, а снижение веса зависит от общего баланса энергии.
- Упражнение 1. Контролируемое дыхание. Дышите спокойно, без усилия и задержек. На вдохе живот может мягко поднимается, на выдохе — опускается. Если хочется заниматься дыхательными практиками регулярно, выбирайте комфортный темп. Это упражнение не должно вызывать головокружение или нехватку воздуха.
- Упражнение 2. Диафрагмальное дыхание. Во время вдоха работайте диафрагмой и надувайте живот, грудная клетка при этом не поднимается. На выдохе «сдувайте» живот. Это упражнение полезно, чтобы запустить в работу нижние доли легких.
- Упражнение 3. Плавание. Бережный способ повысить работоспособность дыхательной системы, если нет противопоказаний (кожные заболевания, кардиопатологии, эпилепсия). Осваивать технику лучше с кроля или брасса, по мере потом можно перейти на баттерфляй. Если с плаванием на «вы», то разумно начать с занятий под руководством инструктора. А задерживать дыхание под водой, гипервентилировать перед нырянием и тренироваться одному не стоит: это повышает риск потери сознания и утопления.
Голодание
В соцсетях можно встретить самые разные схемы: голодание на 48 часов, сухое голодание (ограничение не только еды, но и воды), режим 16/8. Часто их объясняют тем, что голодание запускает аутофагию — процесс клеточного самоочищения, который выводит из организма «мусорт», перезапускает метоболизм и так далее в риторике биохакинга.
На самом деле, аутофагия — реальный клеточный процесс. Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию 2016 года за открытия, которые помогли объяснить его механизмы. Но это не доказывает, что конкретная схема голодания предотвращает возрастные болезни или «омолаживает» людей. У животных связь изучена сравнительно неплохо, а по людям данных пока мало, поскольку измерять аутофагию в тканях сложно.
Исследования интервального голодания показывают разные результаты. В одном метаанализе обнаружили возможную потерю нежировой массы и повышение LDL-холестерина в некоторых возрастных группах, но авторы оценили надёжность доказательств как низкую или очень низкую. Это предварительный сигнал, а не повод утверждать, что голодание обязательно повышает «плохой» холестерин после 45 лет.
Универсальной «самой безопасной» схемы нет. Но если хочется попробовать голодание и нет рисков для здоровья, то попробовать можно не с 16/8, а с 14/10. Голодание подходит не всем, а сухое голодание — без еды и воды — может привести к обезвоживанию. Если у человека есть хроническое заболевание или он принимает лекарства на постоянной основе, нужно обсудить голодание с врачом, прежде чем пробовать. Более надёжная основа — полноценное питание, подходящая физическая активность и режим, которого можно придерживаться без крайностей.
Японские головоломки
Grandmacore вышел за пределы садоводства и вязания, наступил ренессанс кроссвордов и судоку. Загадки и логические головоломки могут быть быть приятной умственной тренировкой, и со временем человек может стать настоящим докой в их решении. Доказательств, что когнитивные упражнения напрямую «омолаживает мозг» или предотвращает деменцию, нет, перенос навыка на повседневную память и мышление остаётся неясным. Исследования когнитивных тренировок показывают, что эффект чаще заметен именно в тренируемой области, убедительных доказательств широкой профилактической пользы нет.
Аргумент о повышении нейропластичности (сохранения способности мозга меняться и учиться в течение жизни) с помощью головоломок имеет место быть. Но из этого не следует, что только судоку гарантированно «повышает нейропластичность» или защищает мозг от возрастных изменений. Работают и путешествия, и изучение новых языков, и освоение новых навыков. А в первую очередь решать загадки стоит ради интереса и удовольствия — мозг скажет спасибо.
Стретчинг
Почему с возрастом гибкость снижается? Во-первых, уменьшается синтез коллагена и эластина и волокна соединительной ткани становятся жестче. Во-вторых, развивается постепенная потеря мышечной массы (саркопения). В-третьих, мышечные рецепторы становятся менее чувствительными и превентивно ограничивают амплитуду движений, чтобы снизить риск травм. А гвоздь забивает малоподвижная жизнь в позе креветки, в течение которой организм привыкает находиться в сжатом состоянии. Отсюда вывод — упражнения на растяжку + силовые тренировки в большинстве случаев снижают вероятность того, что через пару десятилетий любое действие будет начинаться с фразы «ох, разогнуться не могу».
И метафоры в сторону. Растяжка не ограничивается шпагатом, и шпагат сам по себе не омолаживает организм — это конкретный навык гибкости. Повышать подвижность лучше постепенно, начав с мягкой разминки и движений в комфортной амплитуде, без боли. Флоу-йога может быть одним из подходящих вариантов, если человеку нравится такой формат.
Антигрибковое питание
И ещё один популярный сюжет из соцсетей — так называемая антигрибковая диета. Ее суть в ограничении питательной среды для грибков, то есть минимизации сахара, простых углеводов, алкоголя, кофеина. Убедительных доказательств, что специальный рацион лечит кандидоз или «выводит грибок», нет, подтверждённые грибковые инфекции лечатся противогрибковыми препаратами. Однако в пересмотре меню в пользу цельных, здоровых продуктов, которые «не любит грибок» есть общепрофилактический смысл — меньше гликации (разрушения волокон коллагена под воздействием сахара), меньше нагрузки на печень (за этой отвечают крепкие напитки и трансжиры), лучше самочувствие и внешний вид.
Редакция предупреждает: некоторые из перечисленных практик могут нанести вред здоровью. Прежде чем их пробовать, проконсультируйтесь с врачом.
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