От выпадения волос до укрепления иммунитета: что показали исследования с участием людей?

В некоторых работах ученые делают обнадеживающие выводы, но записывать масло черного тмина в лекарства пока рано! Одно дело — заметить улучшение отдельных показателей, и совсем другое — доказать, что средство лечит болезнь или предотвращает ее осложнения. Поэтому смотрим результаты исследований и разбираемся, что сейчас можно (или нельзя!) утверждать наверняка.

Выпадение волос

В 2013 году ученые провели небольшой эксперимент с участием 20 женщин, столкнувшихся с телогеновым выпадением волос. Такое бывает, например, после инфекции, операции, родов или сильного стресса. Участниц случайным образом разделили на две группы: одни три месяца пользовались лосьоном с 0,5% черного тмина, другие — плацебо. При этом ни женщины, ни исследователи не знали, кому какое средство досталось. В итоге у участниц, которые пользовались лосьоном с черным тмином, волосы стали гуще и толще.

Ура, значит, работает? Нет, такие выводы мы сделать не можем: 20 участников — слишком мало, чтобы считать результат убедительным. К тому же использовали именно лосьон, а не обычное масло, и исследовали только один тип выпадения волос. Например, при андрогенетической алопеции, которая связана в том числе с наследственностью, польза черного тмина пока не доказана.

Поэтому не спешите покупать масло, волосы могут выпадать по самым разным причинам. Среди них:

дефицит железа и железодефицитная анемия

нарушения работы щитовидной железы

недостаточное питание и резкое снижение веса

воспалительные и аутоиммунные заболевания кожи головы

побочные эффекты некоторых лекарств

Если волосы выпадают долго или особенно сильно, появились участки облысения, зуд, шелушение или воспаление кожи головы, то не стоит надеяться на тмин — посетите дерматолога.