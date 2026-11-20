Масло черного тмина теперь не только слушают, но и пьют! Пока одни добавляют треки в плейлист, другие скупают бутылочки с одноименным средством ради густых волос, крепкого иммунитета и здорового сердца. Стоит ли присоединяться? Выясняем вместе с Анной Каштелян, врачом общей практики REM CLINIC и специалистом по доказательной медицине.
Что такое масло черного тмина?
Черный тмин, или чернушка посевная (Nigella sativa), — не тот тмин, который мы привыкли добавлять в хлеб и другие блюда. Из семян растения получают масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами, в том числе линолевой и олеиновой. Но ученых особенно интересует другой его компонент — тимохинон. Из лабораторных экспериментов стало известно, что он может влиять на процессы, связанные с воспалением и повреждением клеток. Но есть нюанс: значительную часть этих эффектов ученые наблюдали в опытах на клетках и животных. А значит, пока нельзя утверждать, что масло тмина будет действовать так же на человека.
Черный тмин из магазина и из исследований — не всегда одно и то же!
В продаже можно встретить масло холодного отжима, порошок семян, экстракты и эфирное масло (очень концентрированное, не для еды!). Все эти средства содержат разное количество активных веществ. И даже две бутылочки обычного масла не обязательно одинаковые по составу! Многое зависит от того, где и как выращивали растение, а также как обрабатывали семена.
Почему это важно? Если ученые обнаружили какой-то эффект у конкретного препарата, не факт, что такой же результат даст масло с полки супермаркета или капсулы с маркетплейса.
От выпадения волос до укрепления иммунитета: что показали исследования с участием людей?
В некоторых работах ученые делают обнадеживающие выводы, но записывать масло черного тмина в лекарства пока рано! Одно дело — заметить улучшение отдельных показателей, и совсем другое — доказать, что средство лечит болезнь или предотвращает ее осложнения. Поэтому смотрим результаты исследований и разбираемся, что сейчас можно (или нельзя!) утверждать наверняка.
- Выпадение волос
В 2013 году ученые провели небольшой эксперимент с участием 20 женщин, столкнувшихся с телогеновым выпадением волос. Такое бывает, например, после инфекции, операции, родов или сильного стресса. Участниц случайным образом разделили на две группы: одни три месяца пользовались лосьоном с 0,5% черного тмина, другие — плацебо. При этом ни женщины, ни исследователи не знали, кому какое средство досталось. В итоге у участниц, которые пользовались лосьоном с черным тмином, волосы стали гуще и толще.
Ура, значит, работает? Нет, такие выводы мы сделать не можем: 20 участников — слишком мало, чтобы считать результат убедительным. К тому же использовали именно лосьон, а не обычное масло, и исследовали только один тип выпадения волос. Например, при андрогенетической алопеции, которая связана в том числе с наследственностью, польза черного тмина пока не доказана.
Поэтому не спешите покупать масло, волосы могут выпадать по самым разным причинам. Среди них:
- дефицит железа и железодефицитная анемия
- нарушения работы щитовидной железы
- недостаточное питание и резкое снижение веса
- воспалительные и аутоиммунные заболевания кожи головы
- побочные эффекты некоторых лекарств
Если волосы выпадают долго или особенно сильно, появились участки облысения, зуд, шелушение или воспаление кожи головы, то не стоит надеяться на тмин — посетите дерматолога.
- Артериальное давление
Здесь исследований уже больше. В 2023 году ученые объединили выводы нескольких клинических испытаний и обнаружили, что препараты с черным тмином в среднем снижали верхнее давление примерно на 3 мм рт. ст., а нижнее — на 2,7 мм рт. ст. К похожим выводам пришли и авторы других обзоров.
Но это средние цифры, а за ними не самая однозначная картина: участники исследований принимали разные препараты, в разных дозировках и на протяжении разного времени. В каких-то случаях давление и правда немного снижалось, а в каких-то почти не менялось. Поэтому пока нельзя уверенно сказать, что масло тмина как-то положительно влияет на сердечно-сосудистую систему (и уж точно не защищает от инсультов и инфарктов).
- Уровень сахара
В 2024 году исследователи выяснили, что препараты с черным тмином могут снижать сразу два показателя: уровень глюкозы натощак и гликированный гемоглобин. Первый показывает, сколько сахара в крови в момент анализа, а второй — каким его уровень был в среднем за последние несколько месяцев. Влияния на другие показатели, в том числе инсулин, не обнаружили. Год спустя ученые изучили исследования с участием людей с диабетом второго типа и пришли к похожим выводам.
Снижение сахара и гликированного гемоглобина — хорошие новости. Но пока неясно, насколько надежно черный тмин обеспечивает такой эффект. Результаты отдельных исследований (а не средний показатель) заметно различаются, при этом данных о длительном приеме недостаточно. Ученым еще предстоит разобраться, помогает ли тмин предотвращать осложнения диабета и насколько такое средство безопасно в перспективе.
- Воспаление
Черный тмин может влиять на показатели, по которым врачи отслеживают воспаление в организме. В 2023 году ученые объединили результаты 20 клинических испытаний с участием 1086 человек, и оказалось, что препараты с черным тмином снижают уровень С-реактивного белка и TNF-α. Это вещества, количество которых в крови может повышаться при воспалении.
Но человеку ведь важны не красивые цифры в анализах, а в первую очередь — хорошее самочувствие. Например, при ревматоидном артрите — чтобы суставы меньше болели и опухали, а болезнь реже обострялась. Пока никто достаточно хорошо не изучил, как черный тмин действует на такие симптомы. Так что считать его чудо-средством от воспаления пока нельзя.
- Иммунитет
В лабораторных опытах ученые заметили: некоторые вещества из черного тмина влияют на работу иммунных клеток. Но что насчет людей? В одном небольшом исследовании 52 здоровых молодых человека четыре недели принимали порошок из семян тмина. За это время у них выросло количество некоторых Т-лимфоцитов — клеток, которые помогают организму защищаться от инфекций.
Но иммунитет работает не по принципу «чем больше (клеток), тем лучше». Важно еще и то, как они работают. А значит, даже если Т-лимфоцитов много, не факт, что человек будет меньше простужаться или, например, быстрее выздоравливать. Поэтому сейчас у нас нет данных, чтобы уверенно говорить о влиянии тмина на иммунную систему.
Все-таки хочу попробовать! Что нужно перед этим знать?
Принимать масло черного тмина для профилактики заболеваний врачи не рекомендуют. Ученые не нашли убедительных доказательств, что оно защищает от серьезных заболеваний или помогает прожить дольше.
Но если попробовать все-таки хочется, расскажем о рисках:
Если собираетесь наносить масло на кожу: учтите, оно может вызвать аллергию. Врачи описывали случаи контактного дерматита и даже более серьезные реакции. Поэтому не спешите мазать маслом сразу всю кожу головы, особенно если она чувствительная или у вас уже есть кожное заболевание.
С эфирным маслом еще осторожнее: оно концентрированное, поэтому использовать его неразбавленным нельзя. А если после процедуры появился зуд, жжение, покраснение, сыпь или отек, от средства лучше отказаться.
Если планируете принимать внутрь: в коротких исследованиях люди обычно неплохо переносили препараты черного тмина. Но это еще не значит, что их можно без проблем пить месяцами и в любых количествах. Среди возможных побочек — тошнота, дискомфорт в животе, расстройство пищеварения и аллергия.
Если принимаете лекарства: черный тмин может повлиять на действие некоторых из них. Обращаем внимание на следующие сочетания:
- С препаратами от диабета. Мы уже говорили, что черный тмин может снижать сахар в крови. А вместе с инсулином или другими сахароснижающими лекарствами этот эффект теоретически может усилиться настолько, что сахар упадет ниже нормы.
- Со средствами от повышенного давления. Здесь похожая история: давление может снизиться сильнее, чем ожидалось.
- С лекарствами для профилактики тромбозов. Черный тмин может влиять на свертываемость крови, поэтому есть опасения, что он изменит действие таких препаратов.
Что в итоге? Если нравится вкус семян черного тмина, то смело добавляйте их в любимые блюда — это обычная приправа. А вот покупать масло и концентрированные экстракты в надежде поправить здоровье пока не стоит. Ученые еще не доказали, что черный тмин останавливает выпадение волос, помогает лечить диабет и гипертонию, бороться с воспалительными заболеваниями или защищаться от инфекций. И уж точно нельзя заменять им лекарства, которые назначил врач.
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