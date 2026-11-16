Разбил, разлил, испортил — наказывать? Как научить ребенка отвечать за свои поступки без бессмысленных запретов

Наша задача — сделать мир понятным для ребенка, предсказуемым и безопасным, осуществляя власть и создавая условия для развития. Как я уже говорила, власть — это возможность заставить детей делать то, что они не хотят. Как этого можно добиться?

Например, можно угрожать и наказывать: «Если ты этого не сделаешь, я не буду с тобой разговаривать, поставлю тебя в угол или возьму ремень». Еще можно уговаривать и подкупать: «Если мы пойдем домой прямо сейчас, я поставлю тебе мультик, дам сладкое, куплю игрушку». А можно применять последствия: «Если ты будешь бросать свои игрушки — они сломаются, и я не куплю тебе новые. Почему? Потому что ты их специально от злости бросаешь и ломаешь. А игрушки покупают для того, чтобы в них играть, а не бросаться».

Повторю, ребенок до какого-то возраста не умеет строить причинно-следственные связи, оценивать риски и понимать, что за чем следует. Поэтому ребенку в этом вопросе нужно помочь.

Взрослые пользуются наказаниями тысячелетиями и, я думаю, продолжат это делать столько же, сколько существуют дети. Наказания работают, иначе давно бы уже прекратились за ненадобностью. Однако негативные стороны у наказаний тоже есть, потому что они — ситуативная санкция. Сегодня родители разозлились и все запретили, а завтра, может, остынут и все разрешат. Наказания часто не связаны с проступком, они лишают чего-то или причиняют физическую (психологическую) боль.

Существует понятие «восстановительное правосудие». Оно основано на идее последствий. Например, если деньги пропали, значит, мы не сможем что-то себе позволить. Бессмысленно наказывать провинившегося запретом пользоваться гаджетами или ходить гулять. Украденные деньги от этого не появятся. Но можно предложить что-то сделать, чтобы восполнить ущерб.

Собственно, это и есть разница между наказанием и наступлением последствий: наказания никак не связаны с проступком и зависят от воли (и настроения) взрослого, который обладает силой и властью наказание осуществить. Последствие же дает ребенку возможность видеть причинно-следственные связи между действиями и тем, к чему они ведут.

А если есть возможность (и силы, и время), то взрослые могут дать возможность исправить, восстановить то, что было сделано не так. Это как раз и учит ребенка ответственности. Ведь что такое ответственность? Это способность столкнуться с тем, что произошло в результате собственных выборов и решений. И если что-то пошло не так, исправить это.