Про менопаузу мы знаем почти все: приливы, бессонница, скачки настроения — спасибо поп-культуре и десяткам текстов о здоровье. Но почему никто не предупреждает, что заметные перемены в организме могут начаться гораздо раньше? В отрывке из книги «Суперсила гормонов» врач-гинеколог Джудит Бильдау объясняет, что может меняться в женском организме уже после 35 — и какие симптомы мы привыкли списывать на стресс и усталость, хотя они могут быть связаны с гормональной перестройкой.
Когда мы думаем о гормональных изменениях в жизни женщины, почти всем на ум приходит только менопауза. Лично я считаю это большой ошибкой. Однако первые гормональные изменения начинаются задолго до менопаузы. Я предпочитаю называть период между 35 и 45 годами «промежуточным».
В своей повседневной работе я встречаю много женщин этого возраста. Порой они находятся на грани отчаяния, поскольку чувствуют, что что-то меняется, но не могут определить причину. Они сообщают о сокращении менструального цикла, усилении кровотечений, болезненности груди, отеках, выраженных симптомах ПМС, нарушениях сна, недостатке энергии и депрессивном настроении. Некоторые женщины говорят, что в течение цикла они всего лишь несколько дней чувствуют себя по-настоящему хорошо, как в физическом, так и в психологическом плане.
В этот момент мне хочется просто обнять всех. Я чувствую их страдания и отчаяние, потому что врачи постоянно говорят им, что до менопаузы еще далеко. Возможно, они уже сдали анализы на гормоны, которые «подтвердили», что все в порядке.
Однако гормональный фон уже начинает бурлить! Что происходит уже в возрасте 35+? Давайте внимательно изучим следующий рисунок.
Динамика наших гормонов в течение жизни
Мы, женщины, рождаемся с даром: нашими яйцеклетками. Они присутствуют уже при рождении, хранятся в наших яичниках, словно в ларце.
Изначально у нас невообразимое количество яйцеклеток — от 1 до 2 млн. Из них до половой зрелости доживают лишь около 300 000–500 000 яйцеклеток, тогда как остальные не развиваются. С наступлением половой зрелости процесс овуляции происходит более или менее регулярно, что говорит о начале нашей фертильности. Кстати, на самом деле за всю жизнь у нас не бывает 300 000–500 000 овуляций. Здесь природа тоже проделывает большую работу, отбирая значительную часть яйцеклеток. В организме происходит настоящий естественный отбор, при котором в первую очередь сохраняются те яйцеклетки, которые обладают наибольшим потенциалом для здорового развития. Правда, очень умно?
В отличие от мужчин, которые могут ежедневно производить новые сперматозоиды вплоть до преклонного возраста, наш запас яйцеклеток ограничен. Мы не способны создавать новые. Чем старше мы становимся, тем больше яйцеклеток мы уже потеряли, и тем ближе к точке, когда их запас «исчерпается». Начиная с 35 лет женский организм чаще переключается в своего рода «режим сохранения». Он все больше пропускает фазу овуляции. Без овуляции нет желтого тела, а без желтого тела нет прогестерона. С другой стороны, уровень эстрогена остается относительно стабильным до перименопаузы. В результате возникает некоторое доминирование эстрогена при существующем дефиците прогестерона, что может вызывать ряд очень неприятных симптомов.
Симптомы дефицита прогестерона
- Спутанность сознания
- Тревожность
- Перепады настроения
- Укороченный менструальный цикл
- Раздражительность
- Обильные и болезненные менструации
- Проблемы концентрации внимания
- Нарушения сна
- Болезненность и чувствительность груди
- Увеличение веса
- Кровотечение в середине цикла и мажущие выделения
- Отеки
Гормональные изменения в «промежуточный» период: вопросы и ответы
Итак, в «промежуточном» периоде с гормонами что-то происходит. Если говорить точнее, нарушается их баланс. И это может привести к значительному дискомфорту. Кроме того, симптомы у таких женщин часто связаны еще не с первыми гормональными изменениями, а со стрессом и психической нестабильностью. Вот почему для меня так важно привлечь внимание самих пациенток к «промежуточной» фазе, чтобы они могли правильно интерпретировать и классифицировать свои жалобы.
Вопрос: Мне 39 лет, и я заметила некоторые гормональные изменения. Мой цикл по-прежнему регулярный, но сократился до 24 дней. Менструации очень обильные, я чувствую себя совершенно истощенной. Кроме того, я испытываю сильные перепады настроения — не каждый месяц, но довольно часто, особенно непосредственно перед менструацией. Мой гинеколог утверждает, что я слишком молода для гормональных изменений и что это, вероятно, стресс. Я также сдала анализы на гормоны. Оказалось, что их уровень в норме. Возможно, мне все это просто кажется?
Ответ: Нет, вам это точно не кажется! В этом возрасте гормональные изменения уже происходят. Вероятно, гинеколог имеет в виду тот факт, что менопауза еще не наступила. С точки зрения возраста до нее еще далеко. Кровянистые выделения также регулярны. Анализ гормонов показал отсутствие значительного дефицита. Поэтому речь не идет о преждевременной менопаузе. Однако вы определенно находитесь в «промежуточном» периоде — фазе, в которой циклы без овуляции становятся все более частыми (следовательно, уровень прогестерона время от времени снижается). Вполне типично, что анализ гормонов в этой фазе не выявляет никаких отклонений. Предположительно, кровь была взята во время цикла, когда произошла естественная овуляция
Женщинам, находящимся в «промежуточном» периоде, необходимо учитывать следующее: симптомы гораздо важнее, чем уровень гормонов. Для облегчения диагностики настоятельно рекомендуется вести дневник или календарь менструального цикла. Помимо изменений самого цикла (более короткие циклы, часто более длинные и обильные кровотечения), большинство симптомов проявляется во второй половине цикла. Именно в это время наблюдается относительное преобладание эстрогена, поскольку из-за отсутствия овуляции прогестерон не вырабатывается.
Для полноты картины я хотела бы еще раз упомянуть, что многие проблемы, такие как нарушения сна и депрессивные состояния, действительно имеют гормональное происхождение во второй половине менструального цикла, однако со временем они могут пройти сами собой. Поэтому, на мой взгляд, тем более важно, чтобы все женщины как можно раньше (!) узнавали о предстоящих гормональных изменениях (а не только во время менопаузы!). Я надеюсь, что настанет тот день, когда ни одна женщина в возрасте около 40 лет не услышит, что она слишком молода для этого. Следовательно, ей не придется усомниться в собственных ощущениях.
Вопрос: Мне 43 года, а я не чувствую себя плохо каждый цикл! Часто я ощущаю себя хорошо несколько месяцев, а потом вдруг снова оказываюсь в эпицентре гормональных скачков. Возможно ли такое?
Ответ: Это совершенно нормально. Не стоит удивляться. Это «промежуточный» период! Мы только что говорили об этом: с возрастом ановуляторные циклы становятся более частыми, и овуляция просто не происходит. Помните: без овуляции не образуется желтое тело, а значит, и прогестерон отсутствует. Это, в свою очередь, вызывает именно те симптомы, которые типичны для «промежуточной» фазы. Но поскольку эти женщины еще не находятся в постменопаузе, когда яичники полностью перестают функционировать, существует высокая вероятность того, что в следующем или последующем цикле произойдет совершенно нормальная овуляция. Следовательно, все пройдет без жалоб.
Именно поэтому (к сожалению) ко многим женщинам, страдающим такими проблемами, врачи относятся слишком поверхностно. С одной стороны, обычно симптомы непостоянные, поэтому на них не стоит обращать особого внимания. С другой — их легко можно списать на различные жизненные обстоятельства (стресс, инфекции и т. д.).
Вопрос: Последние несколько месяцев у меня практически отсутствуют менструации. Болит все тело, и совсем нет сил. Я также настолько сильно потею, что мне становится даже стыдно. Волосы стали намного тоньше, кожа выглядит дряблой. Возможно ли, что в 36 лет у меня наступила преждевременная менопауза? Существует ли такое понятие, как преждевременная менопауза?
Ответ: Да, есть женщины, у которых менопауза наступает преждевременно или слишком рано. И здесь я тоже часто вижу, что такие пациентки остаются без внимания со стороны врачей. Сразу проясню один момент: пре- и ранняя менопауза — не то же самое, что «промежуточный» период. Речь идет о «настоящей» менопаузе, которая начинается слишком рано. В этом случае «преждевременная» означает последнюю менструацию до 40 лет, «ранняя» — до 45 лет.
Факторы риска включают курение, аутоиммунные заболевания, генетическую предрасположенность, эндометриоз и лечение онкологии.
Помимо типичных симптомов (например, все более нерегулярные и в конечном итоге отсутствующие менструации, приливы, боли в костях и суставах, нарушение сна и проблемы с сознанием) ключевым показателем является уровень гормонов. В этом случае мы имеем повышенный уровень ФСГ при сниженном уровне эстрогена и прогестерона.
К сожалению, до сих пор слишком часто случается, что «молодым» женщинам, обращающимся к гинекологам с неясными симптомами и нарушением менструального цикла, говорят, что это стресс и что такие жалобы совершенно нормальны. Однако по факту они уже находятся в перименопаузе и не получают необходимой медицинской помощи. Поэтому никогда не помешает сдать анализ на гормоны, даже если ничего необычного не обнаруживается.
Женщинам, яичники которых преждевременно «уходят на пенсию», требуется совершенно иное лечение. В таких случаях индивидуально подобранная заместительная гормональная терапия — это не просто желательная, а неотложная мера, рекомендованная профессиональными сообществами. Ранний дефицит гормонов значительно увеличивает риск развития вторичных заболеваний, таких как остеопороз и сердечно-сосудистые, поэтому крайне важно защитить таких пациенток.
Таким образом, если преждевременная менопауза под вопросом, я рекомендую (помимо тщательного сбора анамнеза и гинекологического осмотра) провести анализ крови для определения уровня ФСГ, эстрадиола, прогестерона и тестостерона. Также следует проверить функцию щитовидной железы (ТТГ, свТ3 и свТ4) и антитела к щитовидной железе (антитела к рецепторам ТТГ, АТ-ТПО и АТ-ТГ).
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