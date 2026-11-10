Когда мы думаем о гормональных изменениях в жизни женщины, почти всем на ум приходит только менопауза. Лично я считаю это большой ошибкой. Однако первые гормональные изменения начинаются задолго до менопаузы. Я предпочитаю называть период между 35 и 45 годами «промежуточным».

В своей повседневной работе я встречаю много женщин этого возраста. Порой они находятся на грани отчаяния, поскольку чувствуют, что что-то меняется, но не могут определить причину. Они сообщают о сокращении менструального цикла, усилении кровотечений, болезненности груди, отеках, выраженных симптомах ПМС, нарушениях сна, недостатке энергии и депрессивном настроении. Некоторые женщины говорят, что в течение цикла они всего лишь несколько дней чувствуют себя по-настоящему хорошо, как в физическом, так и в психологическом плане.

В этот момент мне хочется просто обнять всех. Я чувствую их страдания и отчаяние, потому что врачи постоянно говорят им, что до менопаузы еще далеко. Возможно, они уже сдали анализы на гормоны, которые «подтвердили», что все в порядке.

Однако гормональный фон уже начинает бурлить! Что происходит уже в возрасте 35+? Давайте внимательно изучим следующий рисунок.