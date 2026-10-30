«А что вы мне вообще вколете?» Опиоиды, сны, «А если не проснусь?» и еще 6 стыдных вопросов об анестезии

1. По привычке выпил утренний кофе, а операция через час. Признаваться или надеяться, что никто не узнает?

Молчать нельзя, признаваться! Перед плановой операцией обычно просят не есть за 6–8 часов, а за два часа нужно отказаться даже от прозрачных напитков. И это не больничные придирки, а вопрос безопасности.

Когда еда или жидкость попадает «не в то горло», мы начинаем кашлять — так организм защищает легкие. Но под наркозом этот рефлекс ослабевает. Если содержимое желудка поднимется обратно по пищеводу, оно может зайти в дыхательные пути. Это называют аспирацией. От нее иногда начинается воспаление легких и возникают серьезные проблемы с дыханием.

Поэтому если вы случайно поели или выпили что-нибудь перед операцией, обязательно расскажите об этом анестезиологу. Врач оценит ваше состояние, сколько времени прошло, а еще срочность и объем операции. После этого решит, можно ли проводить вмешательство сейчас или его лучше перенести.

2. Перед операцией врач устроил мне допрос об образе жизни. Зачем?

Даже мелочи, которые кажутся вам незначительными, могут повлиять на действие анестезии и риск осложнений. Поэтому обязательно расскажите анастезиологу: