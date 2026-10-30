«А что вы мне вообще вколете?» Опиоиды, сны, «А если не проснусь?» и еще 6 стыдных вопросов об анестезии

Операционная по версии мемов из Тиктока выглядит так: хирург спасает жизни, а анестезиолог в это время проходит «три в ряд». Смешно ровно до тех пор, пока самого не отправляют под общий наркоз. А если я проснусь и не смогу пошевелиться, кто заметит мои страдания? Или, наоборот, вообще не проснусь? Отставить панику! Мы собрали девять неловких (но важных!) вопросов об анестезии и задали их Жанне Матакаевой, анестезиологу-реаниматологу и алгологу (специалисту по лечению боли) из REM Clinic.
1. По привычке выпил утренний кофе, а операция через час. Признаваться или надеяться, что никто не узнает?
Молчать нельзя, признаваться! Перед плановой операцией обычно просят не есть за 6–8 часов, а за два часа нужно отказаться даже от прозрачных напитков. И это не больничные придирки, а вопрос безопасности.
Когда еда или жидкость попадает «не в то горло», мы начинаем кашлять — так организм защищает легкие. Но под наркозом этот рефлекс ослабевает. Если содержимое желудка поднимется обратно по пищеводу, оно может зайти в дыхательные пути. Это называют аспирацией. От нее иногда начинается воспаление легких и возникают серьезные проблемы с дыханием.
Поэтому если вы случайно поели или выпили что-нибудь перед операцией, обязательно расскажите об этом анестезиологу. Врач оценит ваше состояние, сколько времени прошло, а еще срочность и объем операции. После этого решит, можно ли проводить вмешательство сейчас или его лучше перенести.
2. Перед операцией врач устроил мне допрос об образе жизни. Зачем?
Даже мелочи, которые кажутся вам незначительными, могут повлиять на действие анестезии и риск осложнений. Поэтому обязательно расскажите анастезиологу:
- Какие лекарства и добавки принимаете. Антидепрессанты, препараты для разжижения крови, травы и БАДы, все-все.
- Курите ли вы, употребляете ли алкоголь или наркотические вещества.
- Были ли у вас аллергии или неприятные реакции на лекарства. Даже если после приема препарата появилась лишь небольшая сыпь или тошнота, врачу стоит об этом знать.
3. Наркоз — это очень крепкий сон?
Во время наркоза человек не засыпает, а временно теряет сознание под действием специальных препаратов и перестает привычным образом реагировать на боль. Поэтому с обычным сном такое состояние напрямую сравнить нельзя. Но! Под наркозом все равно можно видеть сновидения. Некоторые пациенты уже после процедуры вспоминают приятные, странные или совсем обычные сюжеты. Правда, гарантировать просмотр такого «кино» врач не сможет, все индивидуально.
Все способы, которыми врачи снимают людям боль во время медицинских процедур, — это анестезия. Вот какой она бывает:
- Местная — врач обезболивает небольшой участок. Так лечат зубы, накладывают швы или удаляют небольшие образования на коже.
- Регионарная — тут «выключают» передачу сигналов по нервам от более крупной области тела, например руки, ноги или нижней половины туловища.
- Общая (наркоз) — под действием лекарств человек теряет сознание и ничего не чувствует. Так проводят многие сложные операции, например на органах брюшной полости.
Есть еще седация. Она помогает расслабиться и вызывает сонливость, но человек не обязательно теряет сознание. Этот метод часто применяют при гастроскопии и колоноскопии. Но сам по себе он не всегда снимает боль, поэтому его могут сочетать с анестезией. Например, в кресле стоматолога седация помогает успокоиться, а местный укол — не чувствовать работы над зубами.
4. Что вы мне вколете? Вдруг я подсяду на эти препараты?
Не пугайтесь: для наркоза используют разные лекарства, и далеко не все они в принципе могут вызывать зависимость. Обычно анестезиолог сочетает сразу несколько препаратов. Одни погружают человека в бессознательное состояние, другие снимают боль, а третьи расслабляют мышцы, чтобы хирург мог спокойно работать.
За счет четко подобранного комбо врач лучше контролирует наркоз и уменьшает риск побочек. Какие именно препараты понадобятся и в каких они будут дозах — момент индивидуальный.
Что насчет зависимости? Для обезболивания действительно могут использовать опиоиды — сильные лекарства, к которым при длительном приеме можно привыкнуть. Но если их применяют недолго и под контролем врача, риск минимальный.
5. Что делает анестезиолог, пока хирург работает? Просто сидит рядом? Уходит?
Во время операции анестезиолог поддерживает нужную глубину наркоза, вводит обезболивающие и следит за тем, как организм переносит вмешательство. Для этого нужно сразу несколько приборов: ЭКГ показывает, как работает сердце, пульсоксиметр — сколько кислорода в крови, а капнограф измеряет уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе и контролирует дыхание. Еще врач проверяет давление и температуру тела, следит, сколько крови теряет пациент, сколько жидкости ему вводят и сколько мочи выделяют почки. Если возникает какая-то проблема, анестезиолог сразу действует: например, меняет дозы лекарств, помогает поддерживать дыхание или кровообращение.
6. Что если я проснусь посреди операции?
Начнем с хорошего: случайно прийти в сознание во время общего наркоза можно, но такое случается крайне редко. Причем чаще это короткие эпизоды в начале или конце анестезии, а не пробуждение посреди операции с ощущением боли.
Чтобы этого не произошло, анестезиолог следит, сколько препаратов получает пациент, и может поменять их дозы в процессе. А еще иногда в клинике есть специальный прибор, например BIS-монитор, который через датчики на лбу считывает электрическую активность мозга. По этим сигналам он определяет, насколько сильно действуют лекарства.
7. А вдруг наркоз меня не отпустит?
Наркоз — это не сон, в котором можно просто «застрять». Врач управляет его действием: пока идет операция, поддерживает нужную дозу препаратов, а когда она заканчивается — прекращает их подавать. Постепенно лекарства перестают действовать, и человек приходит в себя. Обычно это происходит без проблем, но иногда пробуждение занимает больше времени, чем ожидалось. Поэтому анестезиолог следит за пациентом до тех пор, пока тот не будет в стабильном состоянии и с ясной головой.
8. Если я вдруг начну умирать прямо на операционном столе — вы меня откачаете?
Во время плановых вмешательств такие случаи — редкость, потому что врачи заранее обследуют пациента, оценивают возможные риски и готовятся к операции. Но если сердце все-таки остановится, анестезиолог-реаниматолог сразу придет на помощь, это часть его профессии! При этом к нему всегда может подключиться целая команда специалистов с дополнительными аппаратами и медикаментами. Поэтому не переживайте: врачи готовы к экстренными ситуациями и знают, как действовать.
9. Я все-таки боюсь... Можно мне что-нибудь успокаивающее? И желательно еще до входа в операционную!
Героически терпеть страх совсем не обязательно. Если перед операцией вас охватывает тревога, расскажите об этом анестезиологу. Врач может назначить успокоительное, чтобы вы расслабились, меньше тревожились и, возможно, почувствовали небольшую сонливость. Такую лекарственную подготовку к операции называют премедикацией.
А когда дадут заветную таблетку? Тут все зависит от ситуации. Иногда успокоительное назначают еще накануне вечером, иногда дают незадолго до операции. А некоторые препараты можно ввести через вену уже непосредственно перед вмешательством. Так что, если страх настиг вас буквально у дверей операционной — не молчите: врач постарается помочь.
Правда, такие успокоительные подходят не всем. Поэтому лучше заранее обсудить свои переживания с анестезиологом, а не пытаться справиться с ними самостоятельно с помощью таблеток из домашней аптечки.
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