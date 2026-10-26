Глаза не болят, а зрение можно потерять. Как начинается отслойка сетчатки и какие симптомы нельзя игнорировать?

Что такое отслойка сетчатки и почему она возникает?

Сетчатка — тонкая оболочка внутри глаза. Она улавливает свет и передает сигналы в мозг — так мы видим. В норме сетчатка плотно прилегает к задней стенке глаза. Но иногда она начинает отходить от своего места — это называют отслойкой. Состояние опасное: если вовремя не получить медицинскую помощь — высокий риск потерять зрение.

Почему происходит отслойка? Чаще всего она начинается с небольшого разрыва. Внутри глаза есть стекловидное тело — прозрачная ткань , похожая на гель. С возрастом она меняется и может постепенно отделяться сетчатки. Обычно это происходит без проблем. Но в некоторых местах эти две структуры особенно крепко соединены между собой. Когда стекловидное тело начинает отходить, оно может потянуть сетчатку за собой и разорвать её. Через образоваваагийся дефект под неё попадает жидкость — так и начинается отслойка.

Впрочем, такое может произойти и без разрыва. Например, при тяжелом поражении сетчатки из-за диабета на ней могут образоваться дополнительные сосуды , которые стягивают ее и тянут за собой. А при некоторых других заболеваниях под сетчаткой скапливается жидкость, которая постепенно отделяет ее от стенки глаза.