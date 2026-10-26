Глаза не болят, а зрение можно потерять. Как начинается отслойка сетчатки и какие симптомы нельзя игнорировать?

Сетчатка не присылает пуш-уведомлений, когда с ней что-то не так. Зрение на единицу, жалоб ноль — а офтальмолог вдруг находит разрыв. Почему с одним можно спокойно уйти домой, а другой нужно срочно лечить? И как заметить отслойку, если глаз даже не болит?
Что такое отслойка сетчатки и почему она возникает?
Сетчатка — тонкая оболочка внутри глаза. Она улавливает свет и передает сигналы в мозг — так мы видим. В норме сетчатка плотно прилегает к задней стенке глаза. Но иногда она начинает отходить от своего места — это называют отслойкой. Состояние опасное: если вовремя не получить медицинскую помощь — высокий риск потерять зрение.
Почему происходит отслойка? Чаще всего она начинается с небольшого разрыва. Внутри глаза есть стекловидное тело — прозрачная ткань , похожая на гель. С возрастом она меняется и может постепенно отделяться сетчатки. Обычно это происходит без проблем. Но в некоторых местах эти две структуры особенно крепко соединены между собой. Когда стекловидное тело начинает отходить, оно может потянуть сетчатку за собой и разорвать её. Через образоваваагийся дефект под неё попадает жидкость — так и начинается отслойка.
Впрочем, такое может произойти и без разрыва. Например, при тяжелом поражении сетчатки из-за диабета на ней могут образоваться дополнительные сосуды , которые стягивают ее и тянут за собой. А при некоторых других заболеваниях под сетчаткой скапливается жидкость, которая постепенно отделяет ее от стенки глаза.
Вижу отлично, а сетчатка оказалась повреждена. Как так?
За четкость зрения — способность узнавать лица, читать и различать мелкие детали — отвечает макула, небольшая область в центре сетчатки. Поэтому изменения по краям иногда долго остаются незаметными, ведь человек по-прежнему отлично видит прямо перед собой.
Офтальмолог клиники «Наше здоровье» Татьяна Кармачева рассказывает, что на обычных профилактических осмотрах нередко обнаруживает у пациентов истончения — места, где сетчатка становится более уязвимой к повреждениям. Причем иногда таких участков сразу несколько, хотя жалоб никаких не возникает. Как объясняет врач, в сетчатке почти нет болевых рецепторов, поэтому даже если отслойка уже началась, заметных симптомов может совсем не быть.
Но истончение не всегда ведёт к отслойке. Например, один из видов таких изменений — решетчатая дегенерация — встречается примерно у 8–10% людей. Она повышает риск разрывов, но у большинства людей в итоге серьезных осложнений не возникает. Такие участки могут годами оставаться без изменений и их не нужно будет лечить.
Меня ничего не беспокоит, сетчатку всё равно нужно проверять?
Да, ведь её изменения могут долго никак себя не проявлять. Но это не значит, что всем нужно ежегодно ходить к офтальмологу. Для начала стоит разобраться, есть ли у вас факторы риска. Вероятность отслойки сетчатки выше, если:
- У вас близорукость, особенно высокой степени.
- Вы серьезно травмировали глаз или перенесли операцию, например по удалению катаракты.
- У ваших близких родственников была отслойка сетчатки.
- Сетчатка уже отслаивалась на другом глазу.
- У вас есть некоторые заболевания сетчатки или стекловидного тела.
А как проверить сетчатку? Татьяна Кармачева объясняет: обычной таблицы с буквами здесь недостаточно: она показывает, насколько чётко вы видите, но ничего не говорит о состоянии периферической зоны сетчатки. Чтобы изучить ее, врач должен осмотреть ваше глазное дно через расширенный зрачок. Причем ,на обычном профилактическом приеме такую проверку проводят не всегда. Поэтому лучше еще при записи уточнить, будет ли офтальмолог осматривать периферию сетчатки.
Это небольшое обследование проходит так: врач закапывает вам капли, которые расширяют зрачок, а затем изучает сетчатку с помощью специальных приборов. Иногда он использует дополнительную линзу и осторожно надавливает на глаз через веко — так можно рассмотреть самые дальние участки.
Если специалисту нужно что-то уточнить, он может дополнительно назначить УЗИ или оптическую когерентную томографию (ОКТ), которые дают более детельные изображения сетчатки. Но эти методы не заменяют осмотр периферии, который проводит офтальмолог.
Тогда как часто нужно проверяться? Если глаза не беспокоят и факторов риска нет, то ориентируемся на возраст:
- С 18 до 39 лет — раз в 5–10 лет
- С 40 до 54 лет — раз в 2–4 года
- С 55 до 64 лет — раз в 1–3 года
- После 65 лет — раз в 1–2 года
Важно подчеркнуть, что это общие рекомендации по проверке здоровья глаз, а не отдельный график наблюдения за сетчаткой. Если же офтальмолог уже определил у вас близорукость, нашел истончения или другие изменения, он сам скажет, когда прийти снова.
Когда срочно пора к врачу
Замечали мушки и вспышки перед глазами? Вот они могут говорить о повреждении сетчатки. Но далеко не всегда! Например, плавающие точки и ниточки часто появляются из-за естественных изменений стекловидного тела. А вспышки могут возникать, когда оно тянет сетчатку, но не разрывает ее.
Татьяна Кармачева объясняет: самостоятельно отличить опасное повреждение от нормы невозможно. Поэтому остаётся только быть внимательными к внезапным изменениям зрения. Вот как они могут проявиться:
- Перед глазами неожиданно появляется множество новых мушек.
- Возникают вспышки света, которых раньше не было.
- Сбоку заметна темная тень, будто кто-то задвигает шторку и закрывает часть изображения.
- Зрение резко ухудшается.
По словам Кармачевой, похожие ощущения могут возникать и при других состояниях, например, сосудистых или неврологических нарушениях. Но всё равно любой из этих симптомов — повод срочно обратиться к врачу (даже если через несколько часов всё прошло!). Чем раньше врачи обнаружат и вылечат отслойку, тем выше шансы сохранить хорошее зрение.
Как лечить разрывы?
Здесь всё зависит от того, что с ней не так. Например, небольшие отверстия, которые не вызывают никаких симптомов, иногда достаточно просто наблюдать. А вот свежие разрывы, при которых стекловидное тело продолжает тянуть сетчатку, обычно нужно корректировать как можно скорее.
Помочь в этом может лазерная коагуляция. Как объясняет Татьяна Кармачева, во время процедуры врач направляет лазер на участки сетчатки вокруг разрыва, там остаются небольшие контролируемые ожоги, а за следующие две-три недели образуются рубцы. Они создают как бы защитный барьер: помогают закрепить сетчатку и мешают жидкости проникнуть под нее.
А если отслойка уже случилась?
Тогда просто обработать разрыв обычно недостаточно и за дело берется витреоретинальный хирург — специалист по операциям на сетчатке и стекловидном теле.
Вот какие методы он использует:
- Витрэктомия. Врач удаляет часть стекловидного тела, чтобы оно больше не тянуло сетчатку. А её саму возвращают на место.
- Пломбирование склеры. Снаружи глаза хирург закрепляет небольшой силиконовый элемент. Он слегка вдавливает стенку глаза внутрь, приближая её к отслоившейся сетчатке. Так они снова плотно друг к другу прилегают.
- Пневматическая ретинопексия. Внутрь глаза вводят пузырек газа, который прижимает отслоившуюся сетчатку к стенке. А область разрыва дополнительно обрабатывают лазером или холодом, чтобы она прочно закрепилась.
Какой способ выбрать, зависит от того, где произошло отслоение и насколько оно сильное. Иногда хирурги сочетают несколько методов.
Острота зрения после операции не обязательно станет такой же, как раньше. Всё зависит от того, затронула ли отслойка макулу. Если нет, то шансов снова хорошо видеть будет больше. Если да — прежняя чёткость может так и не вернуться.
И быстрого результата ждать не стоит: в первые недели изображение может оставаться размытым, а улучшение иногда занимает несколько месяцев. Но даже после успешного лечения с контрольными осмотрами прощаться рано: новый разрыв может появиться в другом участке сетчатки.
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