До 45% случаев деменции можно предотвратить — правда? Вот почему уже в 30 лет пора заботиться о здоровье мозга

Пока вы строите карьеру, планируете отпуск и откладываете деньги на пенсию, неплохо бы подумать еще об инвестиции в собственную память. Ведь в списке факторов риска деменции внезапно оказались холестерин, ухудшение слуха и даже одиночество. И что, теперь в 30 лет пора бояться Альцгеймера? Спойлер: нет. Вместе с Лилией Ананьевой, врачом-неврологом Европейского медицинского центра, выясняем, как позаботиться о здоровье мозга на десятилетия вперед и почему начинать стоит точно не с МРТ.
Почти половину случаев деменции можно предотвратить. Это правда?
В докладе The Lancet ученые оценили, что около 45% случаев деменции потенциально можно предотвратить или отсрочить, если ослабить влияние 14 факторов риска — от высокого давления и курения до снижения слуха и социальной изоляции.
Что это значит? Представим, что в большой группе людей за определенное время возникло бы 100 случаев деменции. По расчетам ученых, если бы все перечисленные риски удалось свести к минимуму, случаев могло бы быть около 55. То есть примерно 45 случаев деменции потенциально удалось бы предотвратить или отложить на более поздний возраст.
Но это математическая оценка, а не результат, подтвержденный экспериментом. Исследователи изучили, насколько часто встречаются эти 14 факторов и как они связаны с деменцией. А затем рассчитали, насколько меньше людей могло бы заболеть при других условиях.
И главное: цифра 45% относится ко всему населению, а не к личным шансам каждого человека. Нельзя просто записаться в спортзал, снизить холестерин и получить минус 45% к собственному риску. Здесь имеют значение и возраст, и наследственность, и другие заболевания.
При этом даже если полностью предотвратить деменцию не получится, отсрочить ее начало на несколько лет — уже немало. Ведь это дополнительные годы, когда получится жить самостоятельно.
Так что за 14 факторов риска? И можно ли на них повлиять?
Комиссия The Lancet выделила 14 факторов, которые связаны с повышенным риском деменции и на которые хотя бы частично можно повлиять. Причем некоторые из них на первый взгляд вообще не имеют отношения к памяти.
Вот полный список:
- Недостаточный уровень образования
- Снижение слуха
- Высокий LDL («плохой» холестерин) в среднем возрасте
- Повышенное артериальное давление
- Ожирение
- Курение
- Депрессия
- Недостаток физической активности
- Диабет
- Чрезмерное употребление алкоголя
- Черепно-мозговые травмы
- Загрязнение воздуха
- Социальная изоляция
- Нелеченое снижение зрения
И это касается не только пожилых. Если человек уже в 30–40 лет курит, мало двигается или годами живет с повышенным давлением, это может повышать риск деменции спустя десятилетия. Но не значит, что болезнь обязательно разовьется или уже развивается.
А как повлиять на эти 14 факторов? Ученые называют их модифицируемыми, но это не значит, что каждый человек способен изменить их самостоятельно. Здесь есть два уровня:
- То, что во многом зависит от нас. Например, можно отказаться от курения, больше двигаться, сократить употребление алкоголя. А вместе с врачом — контролировать давление, лечить диабет, проблемы со слухом и зрением.
- То, что зависит от условий жизни и решений общества. Например, загрязнение воздуха тоже входит в список, но самостоятельно очистить его один человек не может. С другими факторами тоже не все так просто: не у всех людей есть возможность получить хорошее образование, вовремя попасть к врачу или безопасно гулять рядом с домом.
Поэтому профилактика деменции — вопрос не только личных привычек. И уж точно не повод обвинять заболевших, что они недостаточно старались.
Дальше разберем самые неожиданные факторы риска, выясним, как ученые объясняют их связь с деменцией и что из этого стоит взять на заметку уже сейчас.
Слух и зрение
Представьте: еще недавно вы спокойно болтали с друзьями в шумном ресторане, а теперь даже в тихом месте с трудом разбираете их слова. Мозгу приходится тратить больше сил, чтобы понять речь, разговоры утомляют, и на встречи уже не так хочется приходить. Похожая история, когда подводят глаза: становится трудно читать, узнавать лица или пользоваться транспортом. В результате человек может реже выходить из дома и заниматься привычными делами.
Да-да, а деменция здесь причем? Возможно, дело в том, что у людей с подобными симптомами повседневная жизнь постепенно меняется: становится меньше общения, движения и умственных занятий. Это может повышать риск деменции.
Но есть и другое объяснение. Иногда нарушения в работе органов чувств и мозга возникают по одной причине. Например, некоторые болезни сосудов способны одновременно вредить глазам и мозгу.
Поэтому связь между ухудшением слуха, зрения и деменцией есть, но это не значит, что одно обязательно приводит к другому.
Что можно сделать?
- Если ухудшился слух — проверить его у специалиста и, если нужно, подобрать слуховой аппарат. Причем важно не просто купить устройство, а научиться им пользоваться самостоятельно.
- Если подводит зрение — не откладывать лечение катаракты и других заболеваний, которые можно скорректировать. Подобрать очки, хорошее освещение, а еще сделать удобнее телефон, книги и домашнее пространство.
Одиночество и депрессия
А они почему в списке факторов риска деменции? Ученые рассматривают несколько возможных механизмов:
- Социальная изоляция. Когда человек мало общается, у мозга становится меньше поводов для работы: новые мысли, дискуссии, впечатления появляются не так часто. К тому же он зачастую реже выходит из дома и меньше двигается. А как мы помним, недостаток физической активности тоже в списке факторов риска.
- Длительная депрессия. Тут дело не только в плохом настроении. Это расстройство может нарушать сон, влиять на питание и отбивать желание двигаться. Даже следить за здоровьем становится сложнее: например, контролировать давление или диабет. А если запустить эти заболевания, то могут пострадать сосуды, в том числе в мозгу.
Но связь «социальная изоляция/депрессия → деменция» может работать и в обратную сторону. Иногда повреждение мозга начинает проявляться не проблемами с памятью, а изменениями настроения и поведения. Человек становится апатичным, раздражительным, теряет интерес к привычным занятиям, реже общается с близкими.
Конечно, это не значит, что любая депрессия или нежелание общаться предвещают деменцию. Но оставлять эти проблемы без внимания тоже не стоит.
Что можно сделать?
- Если подозреваете, что развивается депрессия — обратиться за помощью и не откладывать лечение. Ведь она уже мешает нормально жить. Особенно важно посетить специалиста, если расстройство впервые возникло в пожилом возрасте и долго не проходит, а параллельно с ним ухудшается память или меняется поведение.
- Если человек оказался в социальной изоляции — разобраться, что мешает ему общаться. Совет «просто чаще встречайтесь с друзьями» вряд ли поможет, если причина в ухудшении слуха, хронической боли или трудностях с выходом из дома. Иногда нужны лечение, слуховой аппарат или помощь социальных служб.
Образование
Исследования связывают более низкий уровень образования с повышенным риском деменции. Одно из возможных объяснений — когнитивный резерв. Так называют способность мозга справляться с возрастными изменениями и последствиями болезней, и при этом дольше сохранять воспоминания и привычные навыки. Считается, что обучение помогает формировать этот резерв: мозг осваивает новые задачи и способы их решать. Поэтому дело не столько в дипломе, сколько в самом опыте обучения.
Если у бабушки деменция, меня ждет то же самое?
Большинство случаев деменции (особенно в пожилом возрасте) не передаются по принципу «один ген — одна болезнь». Поэтому даже если у вашего близкого родственника было такое состояние, это не значит, что вы тоже обязательно с ним столкнетесь.
Как узнать свои риски заранее? Пока нет обследования, чтобы точно узнать, разовьется ли у вас деменция через пару десятков лет.
Вот способы, которые часто зря используют, когда хотят разобраться в личных рисках:
- Генетический тест. Например, вариант гена APOE ε4 повышает вероятность болезни Альцгеймера. Но даже если он у вас есть, это вовсе не значит, что вы обязательно заболеете. И наоборот: его отсутствие не гарантирует защиты. Поэтому сдавать такой анализ всем подряд нет смысла. Другое дело, если деменция прослеживается в нескольких поколениях или встречалась у нескольких родственников и начиналась необычно рано — примерно до 60–65 лет. Тогда стоит проконсультироваться с генетиком.
- МРТ и другие исследования мозга. МРТ может показать повреждения сосудов и другие нарушения, которые есть здесь и сейчас, но не предскажет, разовьется ли у человека деменция через 10–20 лет. Более сложные обследования — например, амилоидная ПЭТ и анализ спинномозговой жидкости — помогают обнаружить признаки болезни Альцгеймера еще до первых проблем с памятью. Дело в том, что заболевание может развиваться в мозге десятилетиями, никак себя не проявляя. Но даже если такие признаки нашли, это не значит, что деменция обязательно наступит. У некоторых людей она так и не развивается, а точно предсказывать течение болезни мы пока не умеем. Поэтому без жалоб на нарушение памяти и мышления проходить подобные обследования «на всякий случай» не стоит.
- Тесты на память. Казалось бы, что может быть проще: выполнить несколько заданий и проверить, все ли в порядке? Но такие тесты не ставят диагноз, а лишь помогают заподозрить нарушения. Иногда они могут ошибаться: например, показать проблему там, где ее нет. В результате человек зря переживает и проходит дополнительные обследования. Даже если нарушения действительно обнаружатся, то пока все равно неясно, насколько их раннее выявление у людей без жалоб помогает сохранить здоровье.
Если стало труднее оплачивать счета, ориентироваться в знакомых местах или планировать дела, стоит обратиться к врачу. Это не обязательно деменция, но игнорировать перемены не нужно.
Что сделать для здоровья мозга уже сейчас?
Начать с привычек, которых получится придерживаться годами. Полчаса ходьбы почти каждый день обычно полезнее абонемента в зал, которым воспользовались три раза.
Вот на что еще стоит обратить внимание в зависимости от возраста:
- В 30–40 лет — больше двигаться, не курить и не злоупотреблять алкоголем, не закрывать глаза на повышенное давление и нарушения уровня сахара в крови. Если проблемы уже появились, не откладывать лечение. Еще стоит беречь голову от травм: пристегиваться в машине, надевать шлем там, где он необходим, и соблюдать правила безопасности во время занятий спортом.
- В 45–50 лет — пройти обычный профилактический осмотр. Проверить давление, LDL («плохой» холестерин), вес и окружность талии, а по показаниям — уровень сахара в крови или гликированный гемоглобин. Заодно обсудить с врачом свои привычки, изменения слуха и зрения, проблемы со сном и психическим здоровьем. И не забывать про общение, интересы и новые занятия.
- После 70 лет — продолжать следить за хроническими заболеваниями, вовремя заниматься проблемами со слухом и зрением, сохранять физическую и социальную активность по силам. Особое внимание стоит уделить профилактике падений. Если часто кружится голова или стало трудно держать равновесие, лучше обратиться к врачу.
Возрастные рамки условны: давление может постоянно повышаться в 35 лет, а слух — ослабнуть в 45. Профилактика — не попытка предсказать диагноз, а забота о здоровье сейчас. Она не гарантирует защиты от деменции, но помогает дольше сохранять привычное качество жизни.
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