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Здоровье

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До 45% случаев деменции можно предотвратить — правда? Вот почему уже в 30 лет пора заботиться о здоровье мозга

Пока вы строите карьеру, планируете отпуск и откладываете деньги на пенсию, неплохо бы подумать еще об инвестиции в собственную память. Ведь в списке факторов риска деменции внезапно оказались холестерин, ухудшение слуха и даже одиночество. И что, теперь в 30 лет пора бояться Альцгеймера? Спойлер: нет. Вместе с Лилией Ананьевой, врачом-неврологом Европейского медицинского центра, выясняем, как позаботиться о здоровье мозга на десятилетия вперед и почему начинать стоит точно не с МРТ.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Почти половину случаев деменции можно предотвратить. Это правда?

Деменция — не отдельная болезнь, а состояние, при котором память и мышление ухудшаются настолько, что человеку становится трудно справляться с привычными делами: например, оплачивать счета или ориентироваться в знакомом районе. Чаще всего к этому приводит болезнь Альцгеймера. Но характерные для нее изменения могут появиться в мозге за много лет до первых симптомов. Причем даже в этом случае деменция развивается не у всех.

В докладе The Lancet ученые оценили, что около 45% случаев деменции потенциально можно предотвратить или отсрочить, если ослабить влияние 14 факторов риска — от высокого давления и курения до снижения слуха и социальной изоляции.

Что это значит? Представим, что в большой группе людей за определенное время возникло бы 100 случаев деменции. По расчетам ученых, если бы все перечисленные риски удалось свести к минимуму, случаев могло бы быть около 55. То есть примерно 45 случаев деменции потенциально удалось бы предотвратить или отложить на более поздний возраст.

Но это математическая оценка, а не результат, подтвержденный экспериментом. Исследователи изучили, насколько часто встречаются эти 14 факторов и как они связаны с деменцией. А затем рассчитали, насколько меньше людей могло бы заболеть при других условиях.

И главное: цифра 45% относится ко всему населению, а не к личным шансам каждого человека. Нельзя просто записаться в спортзал, снизить холестерин и получить минус 45% к собственному риску. Здесь имеют значение и возраст, и наследственность, и другие заболевания.

При этом даже если полностью предотвратить деменцию не получится, отсрочить ее начало на несколько лет — уже немало. Ведь это дополнительные годы, когда получится жить самостоятельно.

Rawpixel.com

Так что за 14 факторов риска? И можно ли на них повлиять?

Комиссия The Lancet выделила 14 факторов, которые связаны с повышенным риском деменции и на которые хотя бы частично можно повлиять. Причем некоторые из них на первый взгляд вообще не имеют отношения к памяти.

Вот полный список:

  • Недостаточный уровень образования
  • Снижение слуха
  • Высокий LDL («плохой» холестерин) в среднем возрасте
  • Повышенное артериальное давление
  • Ожирение
  • Курение
  • Депрессия
  • Недостаток физической активности
  • Диабет
  • Чрезмерное употребление алкоголя
  • Черепно-мозговые травмы
  • Загрязнение воздуха
  • Социальная изоляция
  • Нелеченое снижение зрения

И это касается не только пожилых. Если человек уже в 30–40 лет курит, мало двигается или годами живет с повышенным давлением, это может повышать риск деменции спустя десятилетия. Но не значит, что болезнь обязательно разовьется или уже развивается.

А как повлиять на эти 14 факторов? Ученые называют их модифицируемыми, но это не значит, что каждый человек способен изменить их самостоятельно. Здесь есть два уровня:

  • То, что во многом зависит от нас. Например, можно отказаться от курения, больше двигаться, сократить употребление алкоголя. А вместе с врачом — контролировать давление, лечить диабет, проблемы со слухом и зрением.
  • То, что зависит от условий жизни и решений общества. Например, загрязнение воздуха тоже входит в список, но самостоятельно очистить его один человек не может. С другими факторами тоже не все так просто: не у всех людей есть возможность получить хорошее образование, вовремя попасть к врачу или безопасно гулять рядом с домом.

Поэтому профилактика деменции  — вопрос не только личных привычек. И уж точно не повод обвинять заболевших, что они недостаточно старались. 

Дальше разберем самые неожиданные факторы риска, выясним, как ученые объясняют их связь с деменцией и что из этого стоит взять на заметку уже сейчас.

Viktoriia_M

Слух и зрение

Представьте: еще недавно вы спокойно болтали с друзьями в шумном ресторане, а теперь даже в тихом месте с трудом разбираете их слова. Мозгу приходится тратить больше сил, чтобы понять речь, разговоры утомляют, и на встречи уже не так хочется приходить. Похожая история, когда подводят глаза: становится трудно читать, узнавать лица или пользоваться транспортом. В результате человек может реже выходить из дома и заниматься привычными делами.

Да-да, а деменция здесь причем? Возможно, дело в том, что у людей с подобными симптомами повседневная жизнь постепенно меняется: становится меньше общения, движения и умственных занятий. Это может повышать риск деменции.

Но есть и другое объяснение. Иногда нарушения в работе органов чувств и мозга возникают по одной причине. Например, некоторые болезни сосудов способны одновременно вредить глазам и мозгу.

Поэтому связь между ухудшением слуха, зрения и деменцией есть, но это не значит, что одно обязательно приводит к другому. 

Что можно сделать?

  • Если ухудшился слух — проверить его у специалиста и, если нужно, подобрать слуховой аппарат. Причем важно не просто купить устройство, а научиться им пользоваться самостоятельно.
  • Если подводит зрение — не откладывать лечение катаракты и других заболеваний, которые можно скорректировать. Подобрать очки, хорошее освещение, а еще сделать удобнее телефон, книги и домашнее пространство.

Одиночество и депрессия

А они почему в списке факторов риска деменции? Ученые рассматривают несколько возможных механизмов:

  • Социальная изоляция. Когда человек мало общается, у мозга становится меньше поводов для работы: новые мысли, дискуссии, впечатления появляются не так часто. К тому же он зачастую реже выходит из дома и меньше двигается. А как мы помним, недостаток физической активности тоже в списке факторов риска.
  • Длительная депрессия. Тут дело не только в плохом настроении. Это расстройство может нарушать сон, влиять на питание и отбивать желание двигаться. Даже следить за здоровьем становится сложнее: например, контролировать давление или диабет. А если запустить эти заболевания, то могут пострадать сосуды, в том числе в мозгу.
SvetaZi

Но связь «социальная изоляция/депрессия →  деменция» может работать и в обратную сторону. Иногда повреждение мозга начинает проявляться не проблемами с памятью, а изменениями настроения и поведения. Человек становится апатичным, раздражительным, теряет интерес к привычным занятиям, реже общается с близкими. 

Конечно, это не значит, что любая депрессия или нежелание общаться предвещают деменцию. Но оставлять эти проблемы без внимания тоже не стоит.

Что можно сделать?

  • Если подозреваете, что развивается депрессия — обратиться за помощью и не откладывать лечение. Ведь она уже мешает нормально жить. Особенно важно посетить специалиста, если расстройство впервые возникло в пожилом возрасте и долго не проходит, а параллельно с ним ухудшается память или меняется поведение.
  • Если человек оказался в социальной изоляции — разобраться, что мешает ему общаться. Совет «просто чаще встречайтесь с друзьями» вряд ли поможет, если причина в ухудшении слуха, хронической боли или трудностях с выходом из дома. Иногда нужны лечение, слуховой аппарат или помощь социальных служб.

Образование

Исследования связывают более низкий уровень образования с повышенным риском деменции. Одно из возможных объяснений — когнитивный резерв. Так называют способность мозга справляться с возрастными изменениями и последствиями болезней, и при этом дольше сохранять воспоминания и привычные навыки. Считается, что обучение помогает формировать этот резерв: мозг осваивает новые задачи и способы их решать. Поэтому дело не столько в дипломе, сколько в самом опыте обучения.

Roman Samborskyi

Если у бабушки деменция, меня ждет то же самое?

Большинство случаев деменции (особенно в пожилом возрасте) не передаются по принципу «один ген — одна болезнь». Поэтому даже если у вашего близкого родственника было такое состояние, это не значит, что вы тоже обязательно с ним столкнетесь.

Как узнать свои риски заранее? Пока нет обследования, чтобы точно узнать, разовьется ли у вас деменция через пару десятков лет.

Вот способы, которые часто зря используют, когда хотят разобраться в личных рисках:

  • Генетический тест. Например, вариант гена APOE ε4 повышает вероятность болезни Альцгеймера. Но даже если он у вас есть, это вовсе не значит, что вы обязательно заболеете. И наоборот: его отсутствие не гарантирует защиты. Поэтому сдавать такой анализ всем подряд нет смысла. Другое дело, если деменция прослеживается в нескольких поколениях или встречалась у нескольких родственников и начиналась необычно рано — примерно до 60–65 лет. Тогда стоит проконсультироваться с генетиком.
  • МРТ и другие исследования мозга. МРТ может показать повреждения сосудов и другие нарушения, которые есть здесь и сейчас, но не предскажет, разовьется ли у человека деменция через 10–20 лет. Более сложные обследования — например, амилоидная ПЭТ и анализ спинномозговой жидкости — помогают обнаружить признаки болезни Альцгеймера еще до первых проблем с памятью. Дело в том, что заболевание может развиваться в мозге десятилетиями, никак себя не проявляя. Но даже если такие признаки нашли, это не значит, что деменция обязательно наступит. У некоторых людей она так и не развивается, а точно предсказывать течение болезни мы пока не умеем. Поэтому без жалоб на нарушение памяти и мышления проходить подобные обследования «на всякий случай» не стоит.
  • Тесты на память. Казалось бы, что может быть проще: выполнить несколько заданий и проверить, все ли в порядке? Но такие тесты не ставят диагноз, а лишь помогают заподозрить нарушения. Иногда они могут ошибаться: например, показать проблему там, где ее нет. В результате человек зря переживает и проходит дополнительные обследования. Даже если нарушения действительно обнаружатся, то пока все равно неясно, насколько их раннее выявление у людей без жалоб помогает сохранить здоровье.

Если стало труднее оплачивать счета, ориентироваться в знакомых местах или планировать дела, стоит обратиться к врачу. Это не обязательно деменция, но игнорировать перемены не нужно.

Roman Samborskyi

Что сделать для здоровья мозга уже сейчас?

Начать с привычек, которых получится придерживаться годами. Полчаса ходьбы почти каждый день обычно полезнее абонемента в зал, которым воспользовались три раза. 

Вот на что еще стоит обратить внимание в зависимости от возраста: 

  • В 30–40 лет — больше двигаться, не курить и не злоупотреблять алкоголем, не закрывать глаза на повышенное давление и нарушения уровня сахара в крови. Если проблемы уже появились, не откладывать лечение. Еще стоит беречь голову от травм: пристегиваться в машине, надевать шлем там, где он необходим, и соблюдать правила безопасности во время занятий спортом.
  • В 45–50 лет — пройти обычный профилактический осмотр. Проверить давление, LDL («плохой» холестерин), вес и окружность талии, а по показаниям — уровень сахара в крови или гликированный гемоглобин. Заодно обсудить с врачом свои привычки, изменения слуха и зрения, проблемы со сном и психическим здоровьем. И не забывать про общение, интересы и новые занятия.
  • После 70 лет — продолжать следить за хроническими заболеваниями, вовремя заниматься проблемами со слухом и зрением, сохранять физическую и социальную активность по силам. Особое внимание стоит уделить профилактике падений. Если часто кружится голова или стало трудно держать равновесие, лучше обратиться к врачу.
А если травма головы уже была? Это еще не значит, что в старости вас обязательно ждет деменция. Многое зависит от того, насколько серьезным было повреждение, в каком возрасте оно произошло и случалось ли подобное снова. Главное — беречь голову от новых ударов и не забывать о других факторах риска. А если после травмы появились проблемы со сном, равновесием, настроением или памятью, привычные дела стали даваться труднее, а головные боли не проходят или усиливаются — лучше обратиться к врачу.

Возрастные рамки условны: давление может постоянно повышаться в 35 лет, а слух — ослабнуть в 45. Профилактика — не попытка предсказать диагноз, а забота о здоровье сейчас. Она не гарантирует защиты от деменции, но помогает дольше сохранять привычное качество жизни.

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