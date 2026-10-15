До 45% случаев деменции можно предотвратить — правда? Вот почему уже в 30 лет пора заботиться о здоровье мозга

Почти половину случаев деменции можно предотвратить. Это правда?

Деменция — не отдельная болезнь, а состояние, при котором память и мышление ухудшаются настолько, что человеку становится трудно справляться с привычными делами: например, оплачивать счета или ориентироваться в знакомом районе. Чаще всего к этому приводит болезнь Альцгеймера. Но характерные для нее изменения могут появиться в мозге за много лет до первых симптомов. Причем даже в этом случае деменция развивается не у всех.

В докладе The Lancet ученые оценили, что около 45% случаев деменции потенциально можно предотвратить или отсрочить, если ослабить влияние 14 факторов риска — от высокого давления и курения до снижения слуха и социальной изоляции.

Что это значит? Представим, что в большой группе людей за определенное время возникло бы 100 случаев деменции. По расчетам ученых, если бы все перечисленные риски удалось свести к минимуму, случаев могло бы быть около 55. То есть примерно 45 случаев деменции потенциально удалось бы предотвратить или отложить на более поздний возраст.

Но это математическая оценка, а не результат, подтвержденный экспериментом. Исследователи изучили, насколько часто встречаются эти 14 факторов и как они связаны с деменцией. А затем рассчитали, насколько меньше людей могло бы заболеть при других условиях.

И главное: цифра 45% относится ко всему населению, а не к личным шансам каждого человека. Нельзя просто записаться в спортзал, снизить холестерин и получить минус 45% к собственному риску. Здесь имеют значение и возраст, и наследственность, и другие заболевания.

При этом даже если полностью предотвратить деменцию не получится, отсрочить ее начало на несколько лет — уже немало. Ведь это дополнительные годы, когда получится жить самостоятельно.