Нельзя просто показать, как нужно плыть

Чем подготовка незрячих пловцов отличается от тренировок зрячих спортсменов?

Для начала давайте разграничим: есть тотально незрячие спортсмены, а есть слабовидящие. При этом с точки зрения физиологии их организм реагирует на физическую нагрузку так же, как у зрячих людей. Поэтому и тренируем мы их по той же схеме. Главное отличие — в том, как мы обучаем технике плавания.

Дело в том, что около 90% информации, поступающей в наш мозг, мы получаем через глаза. Зрячему спортсмену можно просто показать движение, а он попробует повторить его в воде или перед зеркалом. С незрячим так не получится. Приходится подробно объяснять каждое действие словами, брать руку человека, ногу или голову и направлять, чтобы он почувствовал, как именно нужно двигаться.

Поэтому то, что зрячему спортсмену можно объяснить за 5–10 минут, незрячий иногда осваивает месяцами и даже годами.

Вы сами прошли через все это как слабовидящий пловец. Как этот опыт помогает в работе тренера?

С одной стороны, у меня есть большое преимущество: я хорошо понимаю особенности спортсменов с нарушениями зрения. Сам через это проходил, поэтому могу объяснить движения через понятные образы и механики.

А с другой стороны, есть определенные сложности. Например, у нас 50-метровый бассейн, я часто не вижу, что спортсмены делают на другом его конце. И они этим пользуются! На соревнованиях похожая история: если пловец находится на дальней дорожке, мне трудно отследить нюансы его техники. Но сейчас очень выручают смартфоны. Я с помощью камеры приближаю изображение и могу увидеть все детали.