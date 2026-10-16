Две бронзы Паралимпиады и еще одна — с чемпионата мира. Александр Голинтовский знает, чего стоит каждая секунда в бассейне. Раньше он сам боролся за медали, а теперь тренирует пловцов с нарушением зрения и экспериментирует с искусственным интеллектом. Как нейросеть помогает ему лучше понимать своих подопечных? И где заканчиваются возможности алгоритма, даже если у него есть все цифры? Поговорили с Александром об Excel-таблицах, подростковых драмах и нюансах российского большого спорта.
Нельзя просто показать, как нужно плыть
Чем подготовка незрячих пловцов отличается от тренировок зрячих спортсменов?
Для начала давайте разграничим: есть тотально незрячие спортсмены, а есть слабовидящие. При этом с точки зрения физиологии их организм реагирует на физическую нагрузку так же, как у зрячих людей. Поэтому и тренируем мы их по той же схеме. Главное отличие — в том, как мы обучаем технике плавания.
Дело в том, что около 90% информации, поступающей в наш мозг, мы получаем через глаза. Зрячему спортсмену можно просто показать движение, а он попробует повторить его в воде или перед зеркалом. С незрячим так не получится. Приходится подробно объяснять каждое действие словами, брать руку человека, ногу или голову и направлять, чтобы он почувствовал, как именно нужно двигаться.
Поэтому то, что зрячему спортсмену можно объяснить за 5–10 минут, незрячий иногда осваивает месяцами и даже годами.
Вы сами прошли через все это как слабовидящий пловец. Как этот опыт помогает в работе тренера?
С одной стороны, у меня есть большое преимущество: я хорошо понимаю особенности спортсменов с нарушениями зрения. Сам через это проходил, поэтому могу объяснить движения через понятные образы и механики.
А с другой стороны, есть определенные сложности. Например, у нас 50-метровый бассейн, я часто не вижу, что спортсмены делают на другом его конце. И они этим пользуются! На соревнованиях похожая история: если пловец находится на дальней дорожке, мне трудно отследить нюансы его техники. Но сейчас очень выручают смартфоны. Я с помощью камеры приближаю изображение и могу увидеть все детали.
Вам бывает сложно разглядеть спортсмена с бортика. А каково самому пловцу, когда он выходит на старт и не видит даже края бассейна?
Для этого нужна определенная смелость. Представьте: человек прыгает в воду и должен проплыть всю дистанцию, не видя ориентиров. К тому же никого и ничего не задеть.
Слепота бывает разной: кто-то вообще ничего не видит, а кто-то различает свет и темноту. Поэтому на соревнованиях пловцы класса S11 (спортсмены с наиболее тяжелыми нарушениями зрения) обязаны надевать светонепроницаемые очки. Так уравнивают шансы тех, кто полностью незрячий, и тех, у кого сохранилась светочувствительность.
Как искусственный интеллект оказался на бортике бассейна
С чего началось ваше знакомство с ИИ?
Сначала я просто баловался: хотелось попробовать технологию, о которой все говорят.
Первое практическое применение ей нашлось, когда я работал в федерации. Мне приходилось сравнивать большие документы — иногда по несколько штук, каждый объемом больше ста страниц. После правок нужно было снова их перечитывать, а с моим неидеальным зрением это довольно утомительно. Поэтому я начал загружать документы в языковую модель, чтобы она находила различия между версиями.
Потом стал обращаться к ИИ уже с вопросами о плавании. Например, когда нужно было разобраться, на что направлено тренировочное задание, или срочно найти актуальную информацию. Раньше за этим шли в библиотеку, потом искали в интернете. А теперь можно задать вопрос языковой модели и гораздо быстрее получить ответ.
Для меня это особенно важно, потому что мне сложно долго удерживать внимание на чем-то одном. Я могу заинтересоваться сразу несколькими вещами, а если поиск информации затягивается — переключиться на другую тему, так и не разобравшись с предыдущей. С ИИ я быстрее нахожу то, что мне нужно, и могу сразу попробовать применить эти знания в работе.
Как сейчас нейросети помогают вам тренировать пловцов?
В спорте высших достижений мы работаем с человеческим организмом — сложной системой с огромным количеством переменных, которыми хотелось бы научиться управлять. И тренер здесь далеко не только человек, который стоит на бортике и пишет задания. Он занимается общей физической подготовкой, организует время спортсмена, разбирается с его питанием, физиологией, психологией, решает конфликты. Нужно и выезд на соревнования устроить, и выяснить, почему у подопечного плохие оценки в школе.
Для меня одна из главных проблем российского спорта как раз в том, что тренеру приходится быть всем сразу. Посмотрите на футбольные клубы: там есть старший тренер и целый штат сотрудников, каждый из которых отвечает за свою часть работы. А в плавании зачастую все ложится на одного человека.
И чем больше у тебя спортсменов, тем сложнее за всем уследить. У каждого свои результаты тренировок, анализы, дневники самочувствия. Все это нужно постоянно сопоставлять, чтобы понимать, как человек переносит нагрузку, можно ли переходить к следующему этапу подготовки или пора что-то менять. Одно дело вести пару-тройку спортсменов, другое — десяток или даже сотню. Тут уже без помощников не обойтись.
Здесь мне очень пригождается искусственный интеллект. Я собираю информацию о подопечных в цифровую базу, а нейросеть помогает ее анализировать. При этом сами тренировки она за меня, конечно, не пишет.
Вы иногда экспериментируете с методами подготовки. А чем здесь может быть полезен ИИ?
Если говорить упрощенно, в нашей системе принято стремиться к тому, чтобы ребенок уже к 16 годам стал кандидатом в мастера спорта. Отсюда большие объемы тренировок, упор на выносливость и многократное повторение одних и тех же движений — почти дрессировка навыка.
Мне интересно пробовать разные варианты подготовки. Поэтому в этом году мы начали эксперимент: решили пойти не привычным путем, от выносливости к скорости, а наоборот — сначала работать над максимальной скоростью.
Когда у меня появляется гипотеза о том, как можно изменить подготовку, я начинаю искать исследования по этой теме. Но чтение научных статей отнимает много времени. Особенно российских, в них почему-то очень любят растянуть простую мысль на целую публикацию. ИИ в этом случае помогает мне быстрее находить нужную литературу и знакомиться с другими подходами.
Пульс, секунды и настроение: что ИИ знает о спортсменах
Какие сведения о своих подопечных вы собираете и анализируете?
Часть информации я получаю от самих спортсменов. Каждый день они заполняют онлайн-анкету: указывают утренний пульс, качество сна, аппетит, настроение, мотивацию, отмечают, болят ли мышцы и насколько тяжелой им показалась предыдущая тренировка. Все ответы сохраняются в Excel-таблице. Так я могу заметить, например, что человек еще не отошел от прошлой нагрузки, и учитываю это планируя следующую тренировку.
В этом году я еще дал спортсменам сборной оптические датчики пульса. Так я могу оценивать, насколько интенсивно человек работал на тренировке. В будущем хочу использовать и более профессиональные гаджеты, чтобы отслеживать, сколько времени пловец проводит с низким или высоким пульсом, как накапливается нагрузка и когда ее стоит менять, чтобы подвести спортсмена к пику формы.
А как вы обрабатываете все эти данные с помощью ИИ?
Сначала я составляю тренировочные задания, а после занятий записываю результаты — иногда в телефоне, иногда от руки. Затем загружаю записи в нейросеть вместе с инструкцией — промптом — и прошу разложить информацию по таблице.
В итоге получаю по каждому спортсмену строку примерно из 15 ячеек: его номер, дату, дистанцию, результаты отдельных отрезков, сколько времени он провел в разных пульсовых зонах.
Но одних цифр о скорости плавания недостаточно. Поэтому я сопоставляю результаты с ответами из анкет: насколько тяжело человеку далась тренировка, как он перенес ее физически и психологически. Так я оцениваю нагрузку и планирую следующие занятия.
Как вы договариваетесь с ИИ, чтобы в анализе он учитывал особенности слабовидящих спортсменов?
Когда открываю чат с нейросетью, первым делом задаю ей роль: «Ты инструктор-методист по плаванию, который работает со спортсменами с нарушениями зрения». Так я сразу обозначаю, чьи результаты мы будем анализировать. Ведь у таких пловцов есть свои особенности. Например, слабовидящий спортсмен может замедляться перед поворотом или финишем просто потому, что не видит бортика.
Что меня особенно удивляет: иногда модель сама учитывает сложные профессиональные нюансы, которые я не прописываю в запросе. В таких случаях хочется аплодировать стоя!
А бывает, что нейросеть сама замечает в результатах что-то необычное?
Да, например, при анализе тренировочных данных она могла подсказать: «Обрати внимание, здесь у спортсмена произошло западение скорости. Поговори с ним или пересмотри видео».
Человек может не придать такому эпизоду значения, а модель замечает отклонение от привычных показателей и предлагает разобраться, что произошло. Возможно, именно такие наблюдения помогут нам улучшать результаты спортсменов.
Личные данные как-то защищаете?
Я вообще долго не решался загружать информацию о спортсменах в нейросети. И прекрасно понимаю художников и музыкантов, которые переживают, что ИИ обучается на их работах. Мне тоже не хочется отправлять персональные сведения какой-то иностранной компании, особенно через VPN.
Поэтому сейчас перед загрузкой я убираю все личные данные. Для модели у мен есть просто «спортсмен номер один» или «спортсмен номер пять». Ей не нужно знать, кто именно перед ней, — важны показатели и проделанная работа.
В будущем я хочу собрать что-то вроде медицинской карты каждого спортсмена: хранить в одном месте изображения, PDF-документы, данные о пульсе, результаты анализов. С нейросетями я мог бы быстрее разбирать такую информацию и принимать решения. Но пока не знаю, как безопасно все это объединить.
Ошибки ИИ: где проходит граница доверия?
С какими ошибками нейросетей вы сталкивались на практике?
В моей группе обычно около десяти пловцов. Во время тренировки результаты каждого измеряет отдельный секундомер на планшете. Потом я выгружаю эти данные в таблицу и прошу нейросеть привести их в порядок и сделать необходимые расчеты.
Поначалу с этим возникали проблемы. Например, модель могла просто придумать результат: написать, что спортсмен проплыл 50 метров за 10 секунд. Но это же физически невозможно! Такому пловцу сразу олимпийскую медаль выдавать.
Я спрашивал: «Ты сама-то уверена, что такое может быть?» А она отвечала: «Да, похоже, не может». И тут начинался спор: приходилось просить нейросеть найти, где именно она ошиблась.
Как вы стараетесь избежать таких ошибок?
Подробнее объясняю модели, с чем ей предстоит работать. Иногда просто рассказываю голосом, как устроена тренировка: сколько человек в группе, как работают секундомеры на планшете, какие интервалы и сколько времени отводится на отдых. А потом прошу: «Напиши для себя промпт — инструкцию, как ты будешь обрабатывать эти данные и превращать их в таблицу».
Нейросеть сама составляет пошаговый алгоритм. Я переношу его в другой чат и уже там обрабатываю результаты тренировок. Получается, ИИ сначала пишет себе инструкцию, а потом сам же по ней работает.
Конечно, ошибки все равно случаются. Тогда я возвращаюсь к своему запросу и проверяю, достаточно ли четко объяснил задачу.
После всех этих экспериментов где для вас проходит граница доверия к ИИ?
Со временем его стало больше. Я пользуюсь нейросетями около трех лет, и еще год-полтора назад постоянно приходилось у них что-то переспрашивать и уточнять. Иногда я чуть ли не матом ругался с чатом!
Сейчас, по моим наблюдениям, модели стали отвечать лучше. Иногда смотрю на их рассуждения и думаю: я бы действовал точно так же.
Но тренировки по-прежнему пишу сам. В спорте высших достижений важно не просто дать спортсмену задание, но и понимать, зачем оно нужно, чтобы суметь это объяснить. А если бездумно поручить эту работу нейросети, может получиться довольно забавная ситуация. Мы с коллегами даже шутили: представляете, даю спортсмену тренировку, он выныривает и говорит: «Ну фигня какая-то, вообще не понял, что мы делаем». А я ему: «Ну конечно, тебе же нейросетка эту тренировку написала!»
Чтобы составлять комплексы упражнений, ИИ нужно знать очень многое о подготовке конкретного человека. Мы с коллегами много экспериментировали, но пока человеческая память оказывается надежнее, особенно если сравнивать ее с бесплатными и недорогими версиями нейронок.
Поэтому для меня ИИ — не замена тренеру, а скорее дополнительное мнение и помощник в анализе большого объема информации. Решения я по-прежнему принимаю сам.
Что технологии и цифры не расскажут о спортсмене
Бывает, что анкета помогает заметить проблему, о которой спортсмен сам не рассказывает?
Например, каждый день спортсмен оценивает свой сон по шкале от одного до пяти: пятерка — отлично выспался, единица — совсем не спал. И вот два дня подряд он ставит единицу или двойку. Я замечаю это и спрашиваю: «Окей, а что не так?» Оказывается, у человека плохой матрас или из окна дует, поэтому ночью холодно.
То есть за низкой оценкой может скрываться обычная бытовая проблема. Но напрямую рассказать о ней спортсмену бывает неловко: тренер ведь в каком-то смысле начальник. А поставить цифру в анкете гораздо проще. Иногда через телефон мы оказываемся откровеннее, чем в разговоре один на один.
А если дело не в быте, а в личных переживаниях? Далеко не все тренера их учитывают...
К таким вещам я отношусь с пониманием. Если вижу, что спортсмену нужна дополнительная помощь, подключаю разные педагогические и психологические приемы. Но иногда человеку просто нужно дать время.
Помню, был у меня молодой спортсмен, который тяжело переживал расставание после первой любви. Стоит он на бортике, а я понимаю: сейчас из него ничего не выжать. Можно кричать, уговаривать, пытаться развеселить, устроить соревнование — ничего не поможет. Человек и головой, и телом переживает то, что с ним произошло.
И я думаю: зачем в такой момент давить? Почему бы не дать ему перерыв? Или полтора часа свободной тренировки: пусть плавает, побудет со своими мыслями и переживет этот момент без моих нотаций. В том случае так и получилось: со временем спортсмен сам справился.
Тренировочные планы, пульс, секунды и личные переживания — Голинтовскому приходится учитывать всё это одновременно. Особенно сейчас, когда некоторые из его спортсменов — кандидаты на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Двоих Александр тренирует самостоятельно, третьего — вместе с коллегой.
Подготовка уже идет. В сентябре важным стартом стал чемпионат Европы в турецком Коджаэли, а следующим крупным испытанием станет чемпионат мира по параплаванию в мексиканской Гвадалахаре с 25 июля по 1 августа 2027 года — один из ключевых этапов квалификации на Игры.
Так что у экспериментов Голинтовского с искусственным интеллектом есть вполне конкретный спортивный горизонт. А сумеет ли нейросеть помочь на пути к Лос-Анджелесу — еще предстоит выяснить.
Благодарим специалистов фонда «Точка опоры» за помощь при подготовке материала.
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