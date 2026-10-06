«Это не для вас, вам нужно другое!»: 3 женщины о жизни с диагнозом и желании быть красивой

Психолог Кристина Кондратьева: «В психологии есть понятие локуса контроля — проще говоря, ощущение, насколько человек сам управляет собственной жизнью. Когда многое зависит от состояния тела, обстоятельств или помощи других людей, особенно ценны ситуации, в которых можно самому принять решение и увидеть результат своих действий. Даже небольшие повседневные вещи поддерживают связь между “я решаю” и “я делаю”».

Я давно не выбираю между красотой и удобством. Если вещь мешает двигаться или через несколько часов в ней становится невыносимо неудобно, то какой бы эффектной она ни была — мне не подходит. Но и одеваться только в удобное я не хочу. Всегда хочется найти комплект, который подходит и под тело, и под мой эстетический запрос.

Уже больше 15 лет такие образы мы придумываем вместе с моей швеей Зинаидой. Я называю ее соавтором: за это время мы создали все — от деловых костюмов до дубленок и кожаных косух. И каждый раз думаем не только о том, как вещь будет выглядеть, но и о том, как сделать ее удобной именно для меня. Иногда достаточно изменить длину брюк с учетом посадки в коляске, где-то — поставить молнию вместо пуговиц или крючки вместо кнопок. А порой приходится искать совсем нестандартные решения: например, перешивать одежду так, чтобы ее можно было носить поверх аппарата Илизарова или гипса. У такой свободы, правда, есть цена. Переделка порой стоит почти столько же, сколько сама покупка. Поэтому быть модной в моем случае иногда — дорогое удовольствие.

Сложность, правда, не только в том, чтобы адаптировать одежду под тело. Иногда сначала приходится отстоять само право эту вещь выбрать. Бывает, консультант в магазине говорит: «Ну, это не для вас, вам нужно другое» или смотрит так, будто я подошла к вешалкам по ошибке. Тогда я просто ничего не покупаю и, как в фильме «Красотка», иду в другое место — туда, где во мне видят прежде всего клиента.