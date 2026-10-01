Рак груди в Петербурге выявляют все чаще. Что говорят 9 лет статистики и почему рост случаев не равен росту риска

Розовый октябрь снова напоминает о профилактике рака молочной железы. Добавим к лентам немного конкретики: что происходит с городской статистикой, как у нас работает скрининг и когда лучше не ждать следующего обследования.
Рака молочной железы в Петербурге действительно стало больше?
По цифрам — да, диагноз ставят чаще. В 2025 году в Петербурге выявили 3821 случай рака молочной железы. А с 2016 по 2025 год показатель заболеваемости вырос с 57,7 до 70,5 случая на 100 тысяч населения. Такие данные приводит городская программа по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2025–2030 годы.
Это значит, что рак поражает с каждым годом всё больше человек? Не обязательно: за это же время изменилось то, как активно врачи ищут онкологию.
Маммографический скрининг за последние 9 лет стал гораздо масштабнее: в 2016 году обследовали около 238 тысяч человек, а в 2025-м — уже 486 тысяч. Вместе с этим выросло и число случаев РМЖ, которые впервые нашли во время этих обследований: с 448 до 895. На пресс-конференции ТАСС в Петербурге заведующий онкологическим отделением №1 Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ Гарик Дашян приводил похожее соотношение для 2024 года: «У нас в городе каждый четвертый случай был выявлен именно в ходе скрининга».
И находить болезнь стали чаще на раннем этапе. За период с 2016 по 2025 год соотношение стадий изменилось так:
- I–II стадии: 67,5% выявленных случаев в 2016 году → 78% в 2025-м
- III стадия: 24% → 13,2%
- IV стадия: 7,8% → 8,3%
Поэтому сам по себе рост зарегистрированной заболеваемости не значит, что рак стал возникать чаще. На пресс-конференции ТАСС онколог, руководитель Медицинского совета фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев предложил смотреть на эту ситуацию шире: «Количество новых случаев у нас в городе и в стране в целом растет. Связано это с двумя позитивными моментами. Во-первых, люди начали сильно дольше жить, а значит, и случаев онкологических заболеваний становится все больше. Просто потому что в основном это заболевание взрослых. Во-вторых, потому что диагностика стала более качественной. Те случаи, которые раньше оказывались нераспознанными, теперь диагностируются вовремя и попадают в статистику».
Если маммография была недавно, можно не волноваться?
В Петербурге женщинам от 40 до 75 лет в рамках диспансеризации делают маммографию раз в два года. Но нормальный результат не гарантирует, что до следующего обследования ничего не изменится.
Владислав Евсеев
Онколог, руководитель Медицинского совета фонда «Не напрасно»
«Примерно 30% всех случаев рака молочной железы, то есть по сути каждый третий случай, будет выявлен не в процессе маммографии или скрининга [...] а в интервале между ними».
Это не значит, что маммография пропускает каждый третий рак. На момент предыдущего обследования опухоли могло еще не быть или она тогда не была заметна на снимке. Поэтому, если между плановыми проверками в груди что-то изменилось, ждать следующей маммографии не нужно. Как подчеркнул на Гарик Дашян: «Рак молочной железы, выявленный на ранних стадиях, поддается полному излечению с вероятностью 90 и выше процентов».
Вот на какие симптомы нужно обращать внимание:
- новое уплотнение или узел в груди
- покраснение или другие заметные изменения кожи
- симптом «лимонной корки» — кожа становится неровной, с мелкими ямочками, и напоминает кожуру апельсина
- грудь заметно изменила размер или форму
- сосок втянулся или стал выглядеть иначе
- появились необычные выделения
- возник отек
Куда обращаться, если с грудью что-то не так?
В Петербурге это выглядит так:
1. Сначала — в поликлинику. Врач осмотрит грудь и, если заподозрит что-то серьезное, направит к онкологу или в центр амбулаторной онкологической помощи. Обратиться туда можно и напрямую, уточняет Гарик Дашян.
2. В ЦАОП уточняют диагноз: назначают дополнительные исследования или пересматривают уже сделанную маммографию. Иногда проводят биопсию — берут небольшой образец ткани на исследование.
3. Если рак подтверждается, врачи определяют стадию заболевания. Для этого оценивают, распространилась ли опухоль за пределы молочной железы, и, если нужно, обследуют легкие, печень и кости.
4. Выбирают тактику лечения. Она во многом зависит от биологического подтипа опухоли, который определяют по биопсии. План действий обсуждают на онкологическом консилиуме с участием хирурга, химиотерапевта и радиотерапевта.
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