Рак груди в Петербурге выявляют все чаще. Что говорят 9 лет статистики и почему рост случаев не равен росту риска

Рака молочной железы в Петербурге действительно стало больше?

По цифрам — да, диагноз ставят чаще. В 2025 году в Петербурге выявили 3821 случай рака молочной железы. А с 2016 по 2025 год показатель заболеваемости вырос с 57,7 до 70,5 случая на 100 тысяч населения. Такие данные приводит городская программа по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2025–2030 годы.

Это значит, что рак поражает с каждым годом всё больше человек? Не обязательно: за это же время изменилось то, как активно врачи ищут онкологию.

Маммографический скрининг за последние 9 лет стал гораздо масштабнее: в 2016 году обследовали около 238 тысяч человек, а в 2025-м — уже 486 тысяч. Вместе с этим выросло и число случаев РМЖ, которые впервые нашли во время этих обследований: с 448 до 895. На пресс-конференции ТАСС в Петербурге заведующий онкологическим отделением №1 Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ Гарик Дашян приводил похожее соотношение для 2024 года: «У нас в городе каждый четвертый случай был выявлен именно в ходе скрининга».

И находить болезнь стали чаще на раннем этапе. За период с 2016 по 2025 год соотношение стадий изменилось так:

I–II стадии: 67,5% выявленных случаев в 2016 году → 78% в 2025-м

67,5% выявленных случаев в 2016 году → 78% в 2025-м III стадия: 24% → 13,2%

24% → 13,2% IV стадия: 7,8% → 8,3%

Поэтому сам по себе рост зарегистрированной заболеваемости не значит, что рак стал возникать чаще. На пресс-конференции ТАСС онколог, руководитель Медицинского совета фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев предложил смотреть на эту ситуацию шире: «Количество новых случаев у нас в городе и в стране в целом растет. Связано это с двумя позитивными моментами. Во-первых, люди начали сильно дольше жить, а значит, и случаев онкологических заболеваний становится все больше. Просто потому что в основном это заболевание взрослых. Во-вторых, потому что диагностика стала более качественной. Те случаи, которые раньше оказывались нераспознанными, теперь диагностируются вовремя и попадают в статистику».