Знакомьтесь, саркопения — тихое «банкротство тела». После 35 лет мы начинаем терять 1% мышц в год. Что с этим делать?

Слово «саркопения» большинство людей не слышали. Хотя именно она меняет качество жизни в 60 и старше сильнее, чем многое из того, о чем говорят громко.

Греческое «sarx», плоть, плюс «penia», утрата. Профессор Ирвин Розенберг ввел этот термин в 1989 году в Нью-Мексико, на конференции по вопросам старения, чтобы обозначить процесс, никогда не считавшийся болезнью. В международную классификацию заболеваний саркопению включили только в 2016 году. Двадцать семь лет ушло на то, чтобы официальная медицина признала: потеря мышц с возрастом — не просто старение. Это болезнь, у которой есть код, диагноз и лечение.

Прогрессирующая потеря мышечной массы, силы и функции с возрастом начинается незаметно. Примерно после 35 лет мы теряем около 1% мышечной массы в год. После 50 лет уже 1,5–2%. После 60 лет иногда 2,5–3%. К 75 годам многие потеряли треть из тех мышц, что были у них в 50 лет.

Треть. Без болезни, без травмы. Просто потому что не работали.

Дело не только в слабости и трудностях с подъемом по лестнице, хотя и в этом тоже. Это нарушение метаболизма. Потеря мышечной массы означает потерю главного утилизатора глюкозы. В покое мышца поглощает до 85% глюкозы из крови в ответ на инсулин. Меньше мышц — хуже инсулиновая чувствительность. Хуже инсулиновая чувствительность — выше инсулин. Выше инсулин — больше жира. Больше жира — больше воспаления. Больше воспаления — быстрее разрушаются мышцы.

Круг замыкается. И с каждым оборотом он немного уже.