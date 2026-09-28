Импортные БАДы и витамины подорожают — с октября Правительство обложит их 35% пошлинами

На российском рынке сейчас преобладают отечественные добавки. По данным DSM Group за 2025 год, на них приходится 67,5% продаж БАДов в деньгах и 85% — в упаковках. Импортная продукция в среднем обходятся заметно дороже: 963 рубля за упаковку против 355 рублей у российских.

Как именно новая пошлина отразится на ценниках, пока неизвестно. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк в комментарии «Коммерсанту» оценил возможное подорожание попавших под новые правила БАДов в 10–15%. Это только прогноз, но он подтверждает — ставка в 35% не означает, что розничная цена каждой упаковки автоматически вырастет на столько же.

Для масштаба: по данным оператора системы «Честный знак», в 2025 году в Россию ввезли более 100 млн упаковок БАДов из стран вне ЕАЭС и еще более 30 млн — из стран союза. Весь легальный розничный рынок биодобавок за год компания оценила в 279 млрд рублей.