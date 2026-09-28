Импортные БАДы и витамины подорожают — с октября Правительство обложит их 35% пошлинами

Правительство установило пошлину в 35% на некоторые биодобавки из «недружественных» стран (Кроме Венгрии и Словакии). Новые правила будут действовать до конца 2027 года.
Но новая пошлина затронет не все зарубежные БАДы. Например, смеси витаминов и минералов относятся к отдельной таможенной категории — ее в постановлении нет. Чтобы конкретный продукт попал под новую ставку, должны совпасть сразу несколько условий:
- его должны отнести к указанной в постановлении категории
- ввозить уже в готовой упаковке
- маркировать в системе «Честный знак»
На российском рынке сейчас преобладают отечественные добавки. По данным DSM Group за 2025 год, на них приходится 67,5% продаж БАДов в деньгах и 85% — в упаковках. Импортная продукция в среднем обходятся заметно дороже: 963 рубля за упаковку против 355 рублей у российских.
Как именно новая пошлина отразится на ценниках, пока неизвестно. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк в комментарии «Коммерсанту» оценил возможное подорожание попавших под новые правила БАДов в 10–15%. Это только прогноз, но он подтверждает — ставка в 35% не означает, что розничная цена каждой упаковки автоматически вырастет на столько же.
Для масштаба: по данным оператора системы «Честный знак», в 2025 году в Россию ввезли более 100 млн упаковок БАДов из стран вне ЕАЭС и еще более 30 млн — из стран союза. Весь легальный розничный рынок биодобавок за год компания оценила в 279 млрд рублей.
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