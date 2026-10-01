Забеременела на «Оземпике»! Совпадение? Почему все говорят об «Ozempic babies» и что известно науке?

Какие только спецэффекты не открылись у семаглутида («Оземпика», «Вегови» и им подобным)! От снижения тяги к сладкому до развития непереносимости алкоголя. И вот бэби-бум новости: в соцсетях множатся истории о «детях Оземпика» (Ozempic babies) — женщины на терапии семаглутидом рассказывают о неожиданно наступившей беременности.
Итак, семаглутид повышает фертильность? И если да, то каким образом? Отвечаем вместе с Владимиром Винниковым, врачом-гинекологом ИНВИТРО Северо-Запад.
Еще раз, зачем нужен «Оземпик» и почему о нем так много говорят?
«Оземпик» и аналогичные препараты (агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 или GLP-1-RAs, ГПП-1) изначально создавались как средство для терапии сахарного диабета 2 типа. Их главная задача — коррекции гликемического профиля у пациентов.
В России эти препараты назначаются строго для лечения диабета. Также по решению врачебного консилиума они могут быть рекомендованы в терапии ожирения.
Но проблема в том, что способность ГПП-1 замедлять опорожнение желудка и снижать аппетит привела к тому, что препараты (часто в обход рецептурной рамки) стали массово скупать все, кто просто хочет снизить вес.
Как ожирение и диабет влияют на фертильность?
Избыточный вес нарушает гормональный фон, что напрямую сказывается на репродуктивном здоровье. Так, при индексе массы тела (ИМТ) выше 27 вероятность бесплодия возрастает втрое из-за нерегулярной овуляции. Кроме того, диабет 2-го типа часто сопровождает ожирение и дополнительно повышает риск невынашивания беременности. У мужчин эти же метаболические нарушения (включая диабет и ожирение) снижают уровень тестостерона, что ухудшает качество спермы и негативно влияет на способность к зачатию.
«Оземпик» повышает фертильность только у тех, кто на терапии диабета / ожирения?
Снижение веса и улучшение метаболизма действительно наиболее вероятные причин, по которым у некоторых женщин с диабетом / ожирением, принимающих семаглутид, наступает беременность, а у мужчин — повышается фертильность.
Существуют случаи, когда беременность наступала у женщин, одновременно принимающих семаглутид и противозачаточные таблетки. Это привело к предположению, что некоторые агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 могут влиять на всасывание оральных контрацептивов средств и снижать их эффективность. Гипотеза следующая. Противозачаточные таблетки содержат прогестин — синтетический аналог гормона прогестерона, который предотвращает беременность, подавляя овуляцию. Семаглутид может затруднять полное усвоение прогестина организмом, из-за чего овуляция не блокируется. Однако пока у нас недостаточно достоверных данных, чтобы подтвердить это или опровергнуть.
Если планирую беременность, но не получается, Оземпик поможет?
Нет-нет и еще раз — нет. Показание к семаглутиду — лечение диабета и в некоторых случаях — ожирения. Более того, в текущей практике беременность является противопоказанием к применению семаглутида.
Так Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств рекомендует женщинам детородного возраста использовать контрацепцию при приеме семаглутида.
Что же касается российского медицинского поля: клинические рекомендации по лечению синдрома поликистозных яичников указывают, что если женщина проходит лечение ожирения, то необходима консультация по методам контрацепции.
Женщинам, принимающим препараты семаглутида для лечения диабета, при планировании беременности важно заранее обсудить с доктором, как лучше скорректировать лечение, чтобы поддерживать уровень глюкозы безопасным и эффективным способом.
Что делать, если вы забеременели во время приема препарата «Оземпик»?
Ситуация сложная, поскольку семаглутид противопоказан при беременности не из-за подтвержденных рисков аномалий и осложнений вынашивания, а из-за того, что данных недостаточно, поэтому риски довольно высокие.
Есть результаты крупного наблюдательного исследования с участием беременных женщин с сахарным диабетом 2 типа, принимавших препараты от диабета, в том числе агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1: значительного повышения риска серьезных врожденных пороков развития у новорожденных выявлено не было.
С другой стороны, некоторые работы предупреждают о потенциальных рисках эмбриональной и фетальной смертности, нарушений роста и развития плода.
А вот что доказано точно, так это связь значительной потери веса матерью во время беременности с рождением детей с массой тела ниже средней. Это опасно для здоровья как беременной женщины, так и плода.
Поэтому главное правило: как только женщина, принимающая семаглутид, начинает подозревать беременность, ей следует обратиться к врачу. Контролирующий ее лечение эндокринолог и гинеколог рассмотрят ситуацию индивидуально и вместе со своей пациенткой найдут решение.
Редакция напоминает: препараты для лечения ожирения следует применять только по назначению врача и под его наблюдением.
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