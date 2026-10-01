Забеременела на «Оземпике»! Совпадение? Почему все говорят об «Ozempic babies» и что известно науке?

Еще раз, зачем нужен «Оземпик» и почему о нем так много говорят?

«Оземпик» и аналогичные препараты (агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 или GLP-1-RAs, ГПП-1) изначально создавались как средство для терапии сахарного диабета 2 типа. Их главная задача — коррекции гликемического профиля у пациентов.

В России эти препараты назначаются строго для лечения диабета. Также по решению врачебного консилиума они могут быть рекомендованы в терапии ожирения.

Но проблема в том, что способность ГПП-1 замедлять опорожнение желудка и снижать аппетит привела к тому, что препараты (часто в обход рецептурной рамки) стали массово скупать все, кто просто хочет снизить вес.

Как ожирение и диабет влияют на фертильность?

Избыточный вес нарушает гормональный фон, что напрямую сказывается на репродуктивном здоровье. Так, при индексе массы тела (ИМТ) выше 27 вероятность бесплодия возрастает втрое из-за нерегулярной овуляции. Кроме того, диабет 2-го типа часто сопровождает ожирение и дополнительно повышает риск невынашивания беременности. У мужчин эти же метаболические нарушения (включая диабет и ожирение) снижают уровень тестостерона, что ухудшает качество спермы и негативно влияет на способность к зачатию.