Все вокруг болеют без температуры — что происходит? По России ходит новая инфекция? Если у меня 36,6 — я не заразный и можно на работу?

Нос течет, горло першит, сил — ноль, а градусник показывает норму. В соцсетях и СМИ заговорили о странной простуде, которой этой осенью массово болеют без температуры. Неужели по России и правда ходит что-то необычное? Разбираемся вместе с Еленой Шиманьски, врачом общей практики и педиатром Lahta Clinic.
Так что это за странная «простуда»?
Главное: данных о новой или необычной респираторной инфекции сейчас нет. Насморк, першение или боль в горле при 36,6 вполне могут встречаться при уже знакомых вирусах.
Но болеть действительно стали чаще. По свежей сводке НИИ гриппа им. Смородинцева, за последнюю неделю число случаев ОРВИ выросло, хотя пока остается в пределах ожидаемого для этого времени года. В том же мониторинге особенно часто находили риновирус — его выявили в 15,7% проверок на ОРВИ. Он как раз нередко вызывает насморк, першение или боль в горле, но при этом не повышает температуру.
Это не значит, что все, кто сейчас простужен, подхватили именно риновирус. Похожие симптомы бывают и при других ОРВИ, а выясняют причину болезни далеко не у каждого. К тому же с легкими симптомами многие не хотят показываться врачу. Поэтому мы не знаем, стало ли случаев без высокой температуры больше. Возможно, на фоне общего роста заболеваемости о них просто чаще слышно.
А можно по симптомам понять, что я подхватил?
Увы, практически невозможно. Риновирус, COVID-19, парагрипп и аденовирус могут ощущаться очень похоже, а иногда и вовсе проходят без ярких отличительных симптомов. Поэтому комбинация «насморк + горло + 36,6» не укажет на виновника.
Может, тогда сдать анализы и узнать наверняка? При легком ОРВИ обычно не так важно знать, какой именно вирус вы подхватили: лечение от этого не изменится, нужно просто облегчать симптомы. Поэтому сдавать целую ПЦР-панель незачем.
Другое дело — подозрение на грипп или COVID-19, особенно если у человека есть риск тяжелого течения. Тогда результат теста может повлиять на выбор препаратов.
Температуры нет — значит, пора на работу?
Не торопитесь, даже при 36,6 человек может заражать окружающих. Сильнее всего — в первые пять дней болезни, после этого передать кому-то инфекцию уже сложнее.
Хорошее самочувствие тоже не означает, что вы уже не заразны. Поэтому пока не вылечились, лучше оставаться дома и избегать близких контактов — у другого человека та же инфекция может пройти тяжелее.
До полного выздоровления особенно важно отложить встречи:
- с детьми до трех лет
- с беременными
- с пожилыми
- с теми, у кого ослаблен иммунитет
- с теми, у кого есть серьезные хронические заболевания
А лечиться как?
Проветривайте комнату, увлажняйте воздух и промывайте нос солевым раствором. От Боли и першении в горле, помогут леденцы и теплое питье — только не кислое и не терпкое.
Если температура все-таки поднимется, можно принять ибупрофен или парацетамол — при условии, что у вас нет на них аллергии. Остальные лекарства лучше выбирать вместе с врачом. Помните, что средства, которые обещают бороться с вирусом или стимулировать иммунитет, при большинстве ОРВИ не работают.
Некоторые популярные домашние методы тоже лучше вообще пропустить:
- Не растирайтесь барсучьим жиром, уксусом или спиртом — они могут раздражать кожу и даже быть токсичными.
- Не принимайте самостоятельно лекарства от кашля — сначала лучше посоветоваться с врачом.
- Не делайте ингаляции без консультации со специалистом. И дышать над картошкой тоже не нужно — можно себе навредить.
- Не принимайте БАДы и витамины для лечения ОРВИ. Исключение — D3, но только в профилактической дозировке.
И сколько мне так болеть?
Обычно острые симптомы держатся до четырех-пяти дней, а потом постепенно становится легче.
Следите за самочувствием, к врачу пора, если:
- Сначала вам стало лучше, а потом снова плохо — например, вернулась температура.
- Жаропонижающие почти не сбивают высокую температуру.
- Слабость усиливается и в целом вы чувствуете себя все хуже.
- Сильнее болит горло или голова, нарастает кашель или заложенность носа.
А вот кому лучше не откладывать консультацию с врачом, даже если ОРВИ проходит легко:
- Беременным и кормящим — разберитесь, какие лекарства можно принимать.
- Людям с серьезными хроническими заболеваниями — ишемической болезнью сердца, диабетом, ХОБЛ, хроническим бронхитом, плохо контролируемой гипертонией или астмой, которая сейчас дает симптомы.
- Маленьким детям. Особое внимание малышам младше трех месяцев с температурой выше 38 градусов.
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