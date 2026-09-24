Все вокруг болеют без температуры — что происходит? По России ходит новая инфекция? Если у меня 36,6 — я не заразный и можно на работу?

Так что это за странная «простуда»?

Главное: данных о новой или необычной респираторной инфекции сейчас нет. Насморк, першение или боль в горле при 36,6 вполне могут встречаться при уже знакомых вирусах.

Но болеть действительно стали чаще. По свежей сводке НИИ гриппа им. Смородинцева, за последнюю неделю число случаев ОРВИ выросло, хотя пока остается в пределах ожидаемого для этого времени года. В том же мониторинге особенно часто находили риновирус — его выявили в 15,7% проверок на ОРВИ. Он как раз нередко вызывает насморк, першение или боль в горле, но при этом не повышает температуру.

Это не значит, что все, кто сейчас простужен, подхватили именно риновирус. Похожие симптомы бывают и при других ОРВИ, а выясняют причину болезни далеко не у каждого. К тому же с легкими симптомами многие не хотят показываться врачу. Поэтому мы не знаем, стало ли случаев без высокой температуры больше. Возможно, на фоне общего роста заболеваемости о них просто чаще слышно.

Если на градуснике 36,6 — это не значит, что вы болеете «не по-настоящему». Температура при ОРВИ повышается не всегда: некоторые вирусные инфекции протекают легче, да и организм у каждого человека реагирует индивидуально. А ещё этот показатель ничего не говорит о тяжести инфекции и о силе иммунитета.