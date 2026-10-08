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Здоровье

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Старт вакцинации от гриппа 2026: 3 штамма вместо 4! Почему ее обновляют каждый год, но заболеть можно даже после прививки?

У гриппа ежегодный апдейт, а у нас ежегодный скепсис: эта прививка вообще что-то меняет? Почему ее состав приходится постоянно дорабатывать, можно ли разболеться сразу после такого укола и когда вакцинироваться уже поздно? Отвечаем вместе с Маргаритой Провоторовой, ведущим экспертом сети медицинских клиник и офисов CMD, врачом-инфекционистом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Vink Fan

Почему вакцину приходится обновлять каждый год?

К следующему сезону гриппа начинают готовиться задолго до первых осенних соплей. Все потому, что вирус постоянно меняется. В том числе перестраивает свои антигены — те части, по которым иммунная система его узнает. Чтобы организм смог распознать новые варианты вируса, вакцину каждый год под них корректируют. Буквально выпускают апдейт.

ВОЗ рекомендует набор компонентов уже в феврале — иначе производители просто не успеют выпустить препараты к началу эпидсезона. Перед этим специалисты следят, какие штаммы циркулируют активнее других и кто постепенно выходит в лидеры. Если один из них к концу зимы начинает заметно теснить конкурентов, есть шанс, что он или близкий к нему вариант сохранит позиции и дальше. Также ученые оценивают, как изменился сам возбудитель, и на основе этих данных решают, что включить в препарат. 

Например, долгое время вакцины защищали сразу от двух линий гриппа В — Victoria и Yamagata. Но инфекции, вызванные Yamagata, не регистрировали с марта 2020 года, и этот компонент убрали. Вместо прежней четырехвалентной вакцины теперь достаточно трехвалентной. В нее входят:

  • грипп А — H1N1pdm09
  • грипп А — H3N2
  • грипп В — линия Victoria

Есть еще одна причина прививаться каждый сезон. Иммунная память со временем ослабевает. Поэтому следующая прививка как бы обновляет эту защиту.

Специально охотиться за препаратом от определенного производителя не нужно: прежде чем вакцину разрешают применять в России, она проходит экспертизу качества, эффективности и безопасности. Если хочется понять, какая лучше всего вам подойдет — посоветуйтесь со своим терапевтом.
Krot_Studio

Я привился и все равно заболел. Значит, вакцина не сработала?

Для начала отделим прививку от самого гриппа. Вакцина не может вызвать болезнь: в ней нет полноценного вируса, который сможет размножаться в организме. Там только его антигены — «опознавательные знаки» для иммунитета.

Поэтому, если после вакцинации вы все-таки чувствуете себя неважно, причина, скорее всего, в другом. Вот что могло произойти:

  • Вы подхватили другую ОРВИ. Осенью и зимой помимо гриппа вокруг циркулируют еще риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы и другие возбудители. Заразиться можно незадолго до прививки, и уже после нее — например, в метро, поликлинике, кино или торговом центре. Через несколько дней появляются насморк, головная боль и температура, и легко решить, что виноват укол. Узнать, какой вирус на самом деле вызвал неприятные симптомы, поможет лабораторная диагностика, в том числе ПЦР.
  • Так организм отреагировал на вакцинацию. В первые два-три дня могут появиться слабость, небольшая температура, головная боль или припухлость в месте укола. Такую реакцию отмечают примерно у каждого десятого пациента. Это не грипп, а нормальный ответ иммунитета на новые антигены.
  • Все-таки грипп. Да, это может быть он, если вы заразились вскоре после вакцинации. Иммунитет не включается по щелчку, поэтому организм может оказаться не готов к встрече с вирусом.

Есть и совсем непредсказуемый сценарий — появляется принципиально новый вариант гриппа, которого раньше не было. Заранее просчитать такое невозможно. Именно так в 2009 году узнали про H1N1pdm2009: он возник после смешения генов нескольких вирусов и быстро разошелся по миру. Этот вариант возбудителя до сих пор циркулирует и входит в состав сезонных вакцин.

SPF

От чего на самом деле защищает прививка?

В среднем вакцина снижает вероятность заболеть гриппом на 50–60% — примерно в 2–2,5 раза. А если привитый человек все-таки заразится, то болезнь у него с меньшей вероятностью будет тяжелой, вызовет осложнения и приведет к госпитализации или даже смерти..

В первую очередь прививка нужна самым уязвимым:

  • детям с 6 месяцев
  • беременным
  • людям старше 60 лет
  • людям с хроническими заболеваниями — особенно сердечно-сосудистыми,  аутоиммунными, диабетом, ожирением и ВИЧ
За один визит в поликлинику можно сделать сразу несколько прививок, например, от гриппа и пневмококковой инфекции. Главное, чтобы их поставили в разные участки тела. Исключение — БЦЖ против туберкулеза: ее с другими вакцинами не совмещают.

Привиться можно только в сентябре-октябре?

Нет, хотя это и правда самое удачное время: сезонные вирусы еще не циркулируют достаточно активно, а у иммунитета есть время подготовиться к встрече с гриппом.

Но если не успели, ждать следующей осени не нужно — вакцинироваться можно и зимой. Пик заболеваемости как раз приходится на это время, а получить дополнительную защиту никогда не поздно.

Vink Fan

Я недавно болел — с прививкой придется подождать?

Зависит от того, как развивалась ситуация:

  • Если вы легко перенесли болезнь, то прививку можно не откладывать надолго. Например, при ОРВИ или кишечной инфекции вакцинироваться предлагают сразу после выздоровления, а по инструкциям к вакцинам — как температура придет в норму.
  • Если болезнь в средней или тяжелой форме — с плановой вакцинацией лучше подождать. То же относится к обострению хронических состояний.

Перед прививкой вас в любом случае осмотрит врач: он оценит состояние и решит, можно ли ставить вакцину сейчас. Противопоказание к такой процедуре — тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на предыдущую дозу или один из ее компонентов. 

В Петербурге бесплатно привиться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, работы или учебы, а в сезон вакцинации — еще и в мобильных пунктах у метро. Актуальный график лучше проверять перед визитом: расписание передвижных кабинетов меняется. 

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