Старт вакцинации от гриппа 2026: 3 штамма вместо 4! Почему ее обновляют каждый год, но заболеть можно даже после прививки?

У гриппа ежегодный апдейт, а у нас ежегодный скепсис: эта прививка вообще что-то меняет? Почему ее состав приходится постоянно дорабатывать, можно ли разболеться сразу после такого укола и когда вакцинироваться уже поздно? Отвечаем вместе с Маргаритой Провоторовой, ведущим экспертом сети медицинских клиник и офисов CMD, врачом-инфекционистом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Почему вакцину приходится обновлять каждый год?
К следующему сезону гриппа начинают готовиться задолго до первых осенних соплей. Все потому, что вирус постоянно меняется. В том числе перестраивает свои антигены — те части, по которым иммунная система его узнает. Чтобы организм смог распознать новые варианты вируса, вакцину каждый год под них корректируют. Буквально выпускают апдейт.
ВОЗ рекомендует набор компонентов уже в феврале — иначе производители просто не успеют выпустить препараты к началу эпидсезона. Перед этим специалисты следят, какие штаммы циркулируют активнее других и кто постепенно выходит в лидеры. Если один из них к концу зимы начинает заметно теснить конкурентов, есть шанс, что он или близкий к нему вариант сохранит позиции и дальше. Также ученые оценивают, как изменился сам возбудитель, и на основе этих данных решают, что включить в препарат.
Например, долгое время вакцины защищали сразу от двух линий гриппа В — Victoria и Yamagata. Но инфекции, вызванные Yamagata, не регистрировали с марта 2020 года, и этот компонент убрали. Вместо прежней четырехвалентной вакцины теперь достаточно трехвалентной. В нее входят:
- грипп А — H1N1pdm09
- грипп А — H3N2
- грипп В — линия Victoria
Есть еще одна причина прививаться каждый сезон. Иммунная память со временем ослабевает. Поэтому следующая прививка как бы обновляет эту защиту.
Я привился и все равно заболел. Значит, вакцина не сработала?
Для начала отделим прививку от самого гриппа. Вакцина не может вызвать болезнь: в ней нет полноценного вируса, который сможет размножаться в организме. Там только его антигены — «опознавательные знаки» для иммунитета.
Поэтому, если после вакцинации вы все-таки чувствуете себя неважно, причина, скорее всего, в другом. Вот что могло произойти:
- Вы подхватили другую ОРВИ. Осенью и зимой помимо гриппа вокруг циркулируют еще риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы и другие возбудители. Заразиться можно незадолго до прививки, и уже после нее — например, в метро, поликлинике, кино или торговом центре. Через несколько дней появляются насморк, головная боль и температура, и легко решить, что виноват укол. Узнать, какой вирус на самом деле вызвал неприятные симптомы, поможет лабораторная диагностика, в том числе ПЦР.
- Так организм отреагировал на вакцинацию. В первые два-три дня могут появиться слабость, небольшая температура, головная боль или припухлость в месте укола. Такую реакцию отмечают примерно у каждого десятого пациента. Это не грипп, а нормальный ответ иммунитета на новые антигены.
- Все-таки грипп. Да, это может быть он, если вы заразились вскоре после вакцинации. Иммунитет не включается по щелчку, поэтому организм может оказаться не готов к встрече с вирусом.
Есть и совсем непредсказуемый сценарий — появляется принципиально новый вариант гриппа, которого раньше не было. Заранее просчитать такое невозможно. Именно так в 2009 году узнали про H1N1pdm2009: он возник после смешения генов нескольких вирусов и быстро разошелся по миру. Этот вариант возбудителя до сих пор циркулирует и входит в состав сезонных вакцин.
От чего на самом деле защищает прививка?
В среднем вакцина снижает вероятность заболеть гриппом на 50–60% — примерно в 2–2,5 раза. А если привитый человек все-таки заразится, то болезнь у него с меньшей вероятностью будет тяжелой, вызовет осложнения и приведет к госпитализации или даже смерти..
В первую очередь прививка нужна самым уязвимым:
- детям с 6 месяцев
- беременным
- людям старше 60 лет
- людям с хроническими заболеваниями — особенно сердечно-сосудистыми, аутоиммунными, диабетом, ожирением и ВИЧ
Привиться можно только в сентябре-октябре?
Нет, хотя это и правда самое удачное время: сезонные вирусы еще не циркулируют достаточно активно, а у иммунитета есть время подготовиться к встрече с гриппом.
Но если не успели, ждать следующей осени не нужно — вакцинироваться можно и зимой. Пик заболеваемости как раз приходится на это время, а получить дополнительную защиту никогда не поздно.
Я недавно болел — с прививкой придется подождать?
Зависит от того, как развивалась ситуация:
- Если вы легко перенесли болезнь, то прививку можно не откладывать надолго. Например, при ОРВИ или кишечной инфекции вакцинироваться предлагают сразу после выздоровления, а по инструкциям к вакцинам — как температура придет в норму.
- Если болезнь в средней или тяжелой форме — с плановой вакцинацией лучше подождать. То же относится к обострению хронических состояний.
Перед прививкой вас в любом случае осмотрит врач: он оценит состояние и решит, можно ли ставить вакцину сейчас. Противопоказание к такой процедуре — тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на предыдущую дозу или один из ее компонентов.
В Петербурге бесплатно привиться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, работы или учебы, а в сезон вакцинации — еще и в мобильных пунктах у метро. Актуальный график лучше проверять перед визитом: расписание передвижных кабинетов меняется.
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