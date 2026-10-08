Старт вакцинации от гриппа 2026: 3 штамма вместо 4! Почему ее обновляют каждый год, но заболеть можно даже после прививки?

Почему вакцину приходится обновлять каждый год?

К следующему сезону гриппа начинают готовиться задолго до первых осенних соплей. Все потому, что вирус постоянно меняется. В том числе перестраивает свои антигены — те части, по которым иммунная система его узнает. Чтобы организм смог распознать новые варианты вируса, вакцину каждый год под них корректируют. Буквально выпускают апдейт.

ВОЗ рекомендует набор компонентов уже в феврале — иначе производители просто не успеют выпустить препараты к началу эпидсезона. Перед этим специалисты следят, какие штаммы циркулируют активнее других и кто постепенно выходит в лидеры. Если один из них к концу зимы начинает заметно теснить конкурентов, есть шанс, что он или близкий к нему вариант сохранит позиции и дальше. Также ученые оценивают, как изменился сам возбудитель, и на основе этих данных решают, что включить в препарат.

Например, долгое время вакцины защищали сразу от двух линий гриппа В — Victoria и Yamagata. Но инфекции, вызванные Yamagata, не регистрировали с марта 2020 года, и этот компонент убрали. Вместо прежней четырехвалентной вакцины теперь достаточно трехвалентной. В нее входят:

грипп А — H1N1pdm09

грипп А — H3N2

грипп В — линия Victoria

Есть еще одна причина прививаться каждый сезон. Иммунная память со временем ослабевает. Поэтому следующая прививка как бы обновляет эту защиту.

Специально охотиться за препаратом от определенного производителя не нужно: прежде чем вакцину разрешают применять в России, она проходит экспертизу качества, эффективности и безопасности. Если хочется понять, какая лучше всего вам подойдет — посоветуйтесь со своим терапевтом.