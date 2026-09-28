Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

Поделиться:

Ликбез по бешенству: можно ли заразиться без укуса? Сколько времени есть на прививку? Правда, что 40 уколов давно отменили?

Нравится кормить белочек с рук в парке? Сейчас разонравится! Ко Всемирному дню борьбы с бешенством (ура?) вместе с Михаилом Лебедевым, ведущим экспертом сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, разбираемся, после каких укусов и царапин пора мчать к врачу, как понять, был ли контакт опасным, и по какой схеме сегодня лечат.

M.Baturitskii

Как можно заразиться бешенством?

Бешенство — опасная вирусная инфекция, которая поражает нервную систему человека и может привести к смерти. Переносчиками этой болезни чаще всего бывают:

  • лисы
  • кошки
  • собаки
  • волки
  • еноты
  • ежи
  • грызуны
  • летучие мыши

Коровы, лошади, козы и другие сельскохозяйственные животные заражаются реже.

По актуальной оценке ВОЗ, бешенство ежегодно уносит около 59 тысяч жизней, а 95% случаев приходится на Африку и Азию. В России после травм, нанесенных животными, за медицинской помощью ежегодно обращаются около 350 тысяч человек. Так, в 2025 году обратилось 390 141 человек и тогда же было было зарегистрировано шесть случаев бешенства у людей, и все закончились летально.

Чтобы понять, был ли контакт опасным, проверьте: попала ли на вас слюна животного и куда именно. На рану или слизистые? Как раз так вирус попадает в человеческий организм. 

Получается, если вас укусила дикая лисица — то сразу в поликлинику или травмпункт: она повредила кожу и тут же занесла туда возбудитель. С царапинами не так однозначно, но ВОЗ считает их потенциально опасным контактом. Поэтому самостоятельно выяснять, была ли на когтях зверя слюна и «достаточно ли сильно» вас поцарапали, не стоит — лучше это оставить врачу. 

Почему нельзя сразу понять, что зверь бешеный?

Животное может выглядеть совершенно здоровым, хотя инфекция уже присутствует в слюне. Спокойствие и опрятная шерстка — не маркер. 

Но когда вирус уже поражает нервную систему и вызывает необратимые изменения в клетках головного мозга (полиэнцефалит), зверь может вести себя необычно, например:

  • перестает бояться людей и сам подходит близко
  • мечется или будто теряется в пространстве
  • с трудом глотает
  • становится непривычно ласковым, а потом резко — агрессивным
  • боится света и воды

Все это поводы насторожиться, но не 100% тест. С домашними животными проще — для них существуют обязательные (бесплатные!) прививки. Если они сделаны, то питомец опасности не представляет.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Меня укусили, что делать прямо сейчас?

Сначала занимаемся раной, ее нужно:

  • хорошо промыть водой или перекисью водорода
  • обработать антисептиком — если ничего другого нет, подойдет мыло
  • закрыть чистой повязкой
  • после этого обратиться за медицинской помощью

Если животное домашнее и чужое — узнайте, привито ли оно от бешенства и возьмите контакты хозяина. Если оно бездомное или дикое, то ловить не надо. Но хорошо бы его немного рассмотреть с безопасного расстояния. Врачу пригодится информация о том, кто, где, когда вас укусил и как он себя вел. 

Непривитое животное после такого контакта обычно изолируют и на 10–14 дней оставляют под наблюдением Государственной ветеринарной службы. От его самочувствия зависит ход лечения человека. Поэтому прятать, отпускать или избавляться (осуждаем) от зверя нельзя. 

Можно немного подождать, а не ехать сразу к врачам? 

Нет, надо сразу. Бешенство коварно тем, что после укуса человек может чувствовать себя совершенно нормально. В это время вирус сначала размножается в месте, куда попал, а затем по нервным волокнам движется к центральной нервной системе. 

На начальном этапе еще можно остановить процесс, но появление симптомов — температуры, покалывания или жжения в месте укуса, спутанности сознания, галлюцинаций, проблем с глотанием, водобоязни — точка невозврата. Лечения бешенства не существует, а обычная поддерживающая терапия не может остановить болезнь. Поэтому ждать, пока станет понятно, что это точно оно — нельзя.

Даже если после укуса прошла неделя, еще не поздно показаться врачу! Инкубационный период — время от заражения до первых признаков — может длиться от 10 дней до трех месяцев. После укусов в голову, лицо и шею, а также при множественных и больших повреждениях болезнь обычно развивается быстрее. После единичного повреждения туловища или конечности — медленнее.

Вакцинация работает, пока симптомы еще не появились. Поэтому после опасного контакта важно начать ее как можно раньше. Противопоказаний к прививке нет, ведь если бешенство разовьется, то приведет к смерти.
Диляра Керимбаева, Собака.ru

А как лечат? Про 40 уколов в живот — правда?

Методы, больше похожие на пытки — давно в прошлом. Сейчас первую прививку делают в день обращения, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. И колют уже не в живот, а в плечо или бедро.

Иногда курс получается закончить раньше. Если животное было под наблюдением и с ним за 10-14 дней ничего не случилось — оно не заболело, не погибло и не сбежало — то трех инъекций может быть достаточно. Но это решение принимает только врач.

В некоторых случаях к плану лечения добавляют антирабический иммуноглобулин. Вакцине нужно время, чтобы научить организм вырабатывать собственную защиту, а иммуноглобулин дает ее в готовом виде на первые несколько дней. Так иммунитет получает время, чтобы адаптироваться под ситуацию.

В больнице помогут не только с профилактикой бешенства. Там обработают повреждение и, если нужно, сделают прививку от столбняка — это тяжелая инфекция, которую можно подхватить, если в рану попадет почва или грязь.

Что еще сделать, чтобы не заразиться?

  • Прививайте домашних животных от бешенства. Особенно если собака или кошка бывает на даче, за городом или может контактировать с дикими зверями.
  • Проверяйте ветеринарный паспорт, если берете питомца. В нем должны быть отметки о прививках.
  • Не подходите близко к диким и бездомным животным. Не гладьте их и не кормите с рук. Детям это важно объяснить заранее!
  • Если решили приютить какого-то бездомного зверя — первым делом покажите его ветеринару. Врач подскажет, какие нужны прививки и обработки.

 

Редакция предупреждает. Не хотим, чтобы после этого текста вы начали подозрительно смотреть на каждую уличную кошку. Но с бешенством лучше без экспериментов: болезнь смертельно опасна, зато ее можно предотвратить, если вовремя обратиться за помощью. Так что укусы и царапины не игнорируем, а в сомнительной ситуации идем к врачу.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: