Ликбез по бешенству: можно ли заразиться без укуса? Сколько времени есть на прививку? Правда, что 40 уколов давно отменили?

Нравится кормить белочек с рук в парке? Сейчас разонравится! Ко Всемирному дню борьбы с бешенством (ура?) вместе с Михаилом Лебедевым, ведущим экспертом сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, разбираемся, после каких укусов и царапин пора мчать к врачу, как понять, был ли контакт опасным, и по какой схеме сегодня лечат.
Как можно заразиться бешенством?
Бешенство — опасная вирусная инфекция, которая поражает нервную систему человека и может привести к смерти. Переносчиками этой болезни чаще всего бывают:
- лисы
- кошки
- собаки
- волки
- еноты
- ежи
- грызуны
- летучие мыши
Коровы, лошади, козы и другие сельскохозяйственные животные заражаются реже.
Чтобы понять, был ли контакт опасным, проверьте: попала ли на вас слюна животного и куда именно. На рану или слизистые? Как раз так вирус попадает в человеческий организм.
Получается, если вас укусила дикая лисица — то сразу в поликлинику или травмпункт: она повредила кожу и тут же занесла туда возбудитель. С царапинами не так однозначно, но ВОЗ считает их потенциально опасным контактом. Поэтому самостоятельно выяснять, была ли на когтях зверя слюна и «достаточно ли сильно» вас поцарапали, не стоит — лучше это оставить врачу.
Почему нельзя сразу понять, что зверь бешеный?
Животное может выглядеть совершенно здоровым, хотя инфекция уже присутствует в слюне. Спокойствие и опрятная шерстка — не маркер.
Но когда вирус уже поражает нервную систему и вызывает необратимые изменения в клетках головного мозга (полиэнцефалит), зверь может вести себя необычно, например:
- перестает бояться людей и сам подходит близко
- мечется или будто теряется в пространстве
- с трудом глотает
- становится непривычно ласковым, а потом резко — агрессивным
- боится света и воды
Все это поводы насторожиться, но не 100% тест. С домашними животными проще — для них существуют обязательные (бесплатные!) прививки. Если они сделаны, то питомец опасности не представляет.
Меня укусили, что делать прямо сейчас?
Сначала занимаемся раной, ее нужно:
- хорошо промыть водой или перекисью водорода
- обработать антисептиком — если ничего другого нет, подойдет мыло
- закрыть чистой повязкой
- после этого обратиться за медицинской помощью
Если животное домашнее и чужое — узнайте, привито ли оно от бешенства и возьмите контакты хозяина. Если оно бездомное или дикое, то ловить не надо. Но хорошо бы его немного рассмотреть с безопасного расстояния. Врачу пригодится информация о том, кто, где, когда вас укусил и как он себя вел.
Непривитое животное после такого контакта обычно изолируют и на 10–14 дней оставляют под наблюдением Государственной ветеринарной службы. От его самочувствия зависит ход лечения человека. Поэтому прятать, отпускать или избавляться (осуждаем) от зверя нельзя.
Можно немного подождать, а не ехать сразу к врачам?
Нет, надо сразу. Бешенство коварно тем, что после укуса человек может чувствовать себя совершенно нормально. В это время вирус сначала размножается в месте, куда попал, а затем по нервным волокнам движется к центральной нервной системе.
На начальном этапе еще можно остановить процесс, но появление симптомов — температуры, покалывания или жжения в месте укуса, спутанности сознания, галлюцинаций, проблем с глотанием, водобоязни — точка невозврата. Лечения бешенства не существует, а обычная поддерживающая терапия не может остановить болезнь. Поэтому ждать, пока станет понятно, что это точно оно — нельзя.
Даже если после укуса прошла неделя, еще не поздно показаться врачу! Инкубационный период — время от заражения до первых признаков — может длиться от 10 дней до трех месяцев. После укусов в голову, лицо и шею, а также при множественных и больших повреждениях болезнь обычно развивается быстрее. После единичного повреждения туловища или конечности — медленнее.
А как лечат? Про 40 уколов в живот — правда?
Методы, больше похожие на пытки — давно в прошлом. Сейчас первую прививку делают в день обращения, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. И колют уже не в живот, а в плечо или бедро.
Иногда курс получается закончить раньше. Если животное было под наблюдением и с ним за 10-14 дней ничего не случилось — оно не заболело, не погибло и не сбежало — то трех инъекций может быть достаточно. Но это решение принимает только врач.
В некоторых случаях к плану лечения добавляют антирабический иммуноглобулин. Вакцине нужно время, чтобы научить организм вырабатывать собственную защиту, а иммуноглобулин дает ее в готовом виде на первые несколько дней. Так иммунитет получает время, чтобы адаптироваться под ситуацию.
Что еще сделать, чтобы не заразиться?
- Прививайте домашних животных от бешенства. Особенно если собака или кошка бывает на даче, за городом или может контактировать с дикими зверями.
- Проверяйте ветеринарный паспорт, если берете питомца. В нем должны быть отметки о прививках.
- Не подходите близко к диким и бездомным животным. Не гладьте их и не кормите с рук. Детям это важно объяснить заранее!
- Если решили приютить какого-то бездомного зверя — первым делом покажите его ветеринару. Врач подскажет, какие нужны прививки и обработки.
Редакция предупреждает. Не хотим, чтобы после этого текста вы начали подозрительно смотреть на каждую уличную кошку. Но с бешенством лучше без экспериментов: болезнь смертельно опасна, зато ее можно предотвратить, если вовремя обратиться за помощью. Так что укусы и царапины не игнорируем, а в сомнительной ситуации идем к врачу.
Комментарии (0)