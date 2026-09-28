Ликбез по бешенству: можно ли заразиться без укуса? Сколько времени есть на прививку? Правда, что 40 уколов давно отменили?

Как можно заразиться бешенством?

Бешенство — опасная вирусная инфекция, которая поражает нервную систему человека и может привести к смерти. Переносчиками этой болезни чаще всего бывают:

лисы

кошки

собаки

волки

еноты

ежи

грызуны

летучие мыши

Коровы, лошади, козы и другие сельскохозяйственные животные заражаются реже.

По актуальной оценке ВОЗ, бешенство ежегодно уносит около 59 тысяч жизней, а 95% случаев приходится на Африку и Азию. В России после травм, нанесенных животными, за медицинской помощью ежегодно обращаются около 350 тысяч человек. Так, в 2025 году обратилось 390 141 человек и тогда же было было зарегистрировано шесть случаев бешенства у людей, и все закончились летально.

Чтобы понять, был ли контакт опасным, проверьте: попала ли на вас слюна животного и куда именно. На рану или слизистые? Как раз так вирус попадает в человеческий организм.

Получается, если вас укусила дикая лисица — то сразу в поликлинику или травмпункт: она повредила кожу и тут же занесла туда возбудитель. С царапинами не так однозначно, но ВОЗ считает их потенциально опасным контактом. Поэтому самостоятельно выяснять, была ли на когтях зверя слюна и «достаточно ли сильно» вас поцарапали, не стоит — лучше это оставить врачу.

Почему нельзя сразу понять, что зверь бешеный?

Животное может выглядеть совершенно здоровым, хотя инфекция уже присутствует в слюне. Спокойствие и опрятная шерстка — не маркер.

Но когда вирус уже поражает нервную систему и вызывает необратимые изменения в клетках головного мозга (полиэнцефалит), зверь может вести себя необычно, например:

перестает бояться людей и сам подходит близко

мечется или будто теряется в пространстве

с трудом глотает

становится непривычно ласковым, а потом резко — агрессивным

боится света и воды

Все это поводы насторожиться, но не 100% тест. С домашними животными проще — для них существуют обязательные (бесплатные!) прививки. Если они сделаны, то питомец опасности не представляет.