Пью противозачаточные уже несколько лет — это не вредно? Нужны ли паузы и анализы на гормоны? Когда пора идти к врачу

Пять лет вместе — уже годовщина. С противозачаточными такая тоже случается: можно чувствовать себя здоровой и при этом принимать их годами. В какой-то момент возникает вопрос: не слишком ли долго? Не пора ли организму «отдохнуть»? Спросили это у Александра Русина, акушера-гинеколога клиники CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Пью противозачаточные таблетки уже пять лет. Это не слишком долго?
У комбинированных оральных контрацептивов (КОК) нет срока, после которого их нужно отменять. Если у вас не появилось к ним противопоказаний — такие таблетки можно принимать вплоть до менопаузы или планирования беременности. А то, что гормоны могут годами накапливаться в теле, — миф. Печень перерабатывает действующие вещества и они выходят из организма за сутки.
А если все-таки сделать перерыв на пару месяцев — хуже не будет?
Пользы от такой профилактической паузы нет, а минусы у нее есть. Самое очевидное последствие: без таблеток вы не защищены от нежелательной беременности. К тому же организму придется несколько раз перестраиваться под КОК и обратно, вместо того, чтобы работать в стабильном режиме. Еще один важный момент — тромбозы. Вероятность столкнуться с ними выше всего в первые три месяца приема противозачаточных таблеток. Когда после перерыва вы снова возвращаетесь к препарату, этот период повышенного риска начинается заново.
Перерывы не устраиваем — ок. А как-то контролировать процесс нужно?
За несколько лет здоровье может измениться, поэтому время от времени важно заново оценивать, подходят ли вам КОК. Обсудить их с врачом стоит, если:
- впервые появилась мигрень с аурой — это прямое противопоказание
- обнаружили сахарный диабет, повышенное давление, заболевание печени или другую хроническую болезнь
- у близкого родственника случился тромбоз
- вам назначили лекарства, которые могут снизить эффективность КОК, — например, рифампицин, рифабутин или некоторые противосудорожные препараты
А вот регулярно сдавать «все гормоны» и коагулограмму (анализ на свертываемость крови) — не нужно. Если ничего не беспокоит, раз в год достаточно прийти на приём к гинекологу. Врач проведет осмотр на кресле и возьмет мазок с шейки матки, чтобы проверить клетки на изменения. На приеме вам также измерят артериальное давление: если оно повышено, риск инсульта и инфаркта растет, а противозачаточные таблетки могут увеличить его еще больше. В плановый контроль также входит УЗИ органов малого таза.
Пока я принимаю КОК — яичники «спят». Они точно потом проснутся?
Таблетки временно останавливают овуляцию — момент, когда яйцеклетка выходит из яичника и может встретиться со сперматозоидом. Без этого зачатие не происходит. При этом сами яичники КОК не повреждают и не истощают. После отмены препарата организм возвращается к своему обычному гормональному режиму.
Фертильность (то есть способность забеременеть) после отмены восстанавливается довольно быстро:
- около 50% женщин беременеют уже в первые три месяца
- 83–94% — в течение года
Причем эти сроки не зависят от того, принимали вы КОК два года или десять.
А если после отмены цикл не вернулся?
Это еще не значит, что КОК его «сломали». Проблема могла появиться еще до таблеток, просто во время приема ее было сложнее заметить. Например, причина может быть в синдроме поликистозных яичников или нарушениях работы щитовидной железы. Если после отмены оральных контрацептивов месячных нет больше трех месяцев — пора обратиться к врачу и выяснить причину.
Как понять, что пора отменять или менять таблетки?
Если во время приема вас что-то беспокоит, это еще не значит, что от КОК придется отказаться совсем. Иногда достаточно вместе с врачом (самостоятельно не надо!) подобрать другие таблетки.
Один из поводов обсудить такую замену — стойкая прибавка веса. В первые 1–3 месяца он может немного гулять — на 1–2 кг, это нормально и обычно временно. Но если цифра на весах продолжает расти и за год вы набрали больше 4–5 кг, стоит записаться к врачу.
А вот ситуации, когда обратиться за помощью нужно как можно скорее:
- внезапно заболело в груди, появилась одышка или кашель с кровью
- сильно заболела голова, нарушились зрение или речь
- появилась боль или отек в ноге
- резко поднялось артериальное давление
- началось длительное кровотечение в дни приема таблеток, а не в предусмотренный схемой перерыв
Редакция напоминает: у противозачаточных препаратов есть противопоказания. Перед началом приема обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
Комментарии (0)