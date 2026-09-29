Пью противозачаточные уже несколько лет — это не вредно? Нужны ли паузы и анализы на гормоны? Когда пора идти к врачу

Пью противозачаточные таблетки уже пять лет. Это не слишком долго?

У комбинированных оральных контрацептивов (КОК) нет срока, после которого их нужно отменять. Если у вас не появилось к ним противопоказаний — такие таблетки можно принимать вплоть до менопаузы или планирования беременности. А то, что гормоны могут годами накапливаться в теле, — миф. Печень перерабатывает действующие вещества и они выходят из организма за сутки.

А если все-таки сделать перерыв на пару месяцев — хуже не будет?

Пользы от такой профилактической паузы нет, а минусы у нее есть. Самое очевидное последствие: без таблеток вы не защищены от нежелательной беременности. К тому же организму придется несколько раз перестраиваться под КОК и обратно, вместо того, чтобы работать в стабильном режиме. Еще один важный момент — тромбозы. Вероятность столкнуться с ними выше всего в первые три месяца приема противозачаточных таблеток. Когда после перерыва вы снова возвращаетесь к препарату, этот период повышенного риска начинается заново.

Если противозачаточные таблетки вам подходят, отказываться от них на время только ради «отдыха» не нужно.

Перерывы не устраиваем — ок. А как-то контролировать процесс нужно?

За несколько лет здоровье может измениться, поэтому время от времени важно заново оценивать, подходят ли вам КОК. Обсудить их с врачом стоит, если: