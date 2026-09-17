«Просто бегать уже скучно»: как беговые клубы Петербурга превратились в новые городские комьюнити — от завтраков до мерча и архитектурных экскурсий

«Надо как-нибудь встретиться» — договорились три месяца назад и снова разошлись по делам. Во взрослой жизни даже дружбе порой нужен повод, который не придётся согласовывать в двадцати сообщениях. Может ли им стать совместная пробежка? Разбираемся, почему петербуржцы ищут своих в беговых клубах и как попасть в эту компанию, если из спорта у вас только Ritter Sport.
Клуб 9am
Почему беговые клубы вдруг стали новой городской тусовкой?
Mint Running существует уже 13 лет, его капитан и креативный директор Алексей Глухов несколько раз видел, как интерес к бегу то вспыхивал, то угасал. По его словам, с 2025 года началась прайм-эра: люди активно ищут компанию, с которой можно и потренироваться, и провести время. Они собираются по интересам, взглядам, а иногда — просто потому, что живут по соседству.
Марафон в списке целей при этом иметь необязательно. В Mint не гонятся за рекордами: «Мы бегаем потому, что нам нравится, а не потому, что готовимся к чему-то», — объясняет Алексей.
Клуб Mint
Клинический психолог W clinic Александра Нелюбова замечает: «В последние годы сильно изменился способ, которым человек строит социальную жизнь. Раньше большая часть знакомств происходила автоматически — через работу, учебу, соседство, большие компании друзей. В нынешних реалиях у взрослого человека может быть огромное количество контактов, но при этом очень мало регулярного, живого и неформального общения.
Сейчас мы все живем в условиях высокой сенсорной нагрузки, цифрового общения и большого количества индивидуальных задач. Именно поэтому особенно востребованы пространства, где не нужно специально „организовывать социализацию“». Беговой клуб — как раз такое место.
Клинический психолог W Clinic
«На вечеринке бывает сложно познакомиться: нужно подойти, первым заговорить, придумать тему и понять, интересен ли ты собеседнику. В приложении для знакомств ситуация еще более «экзаменационная», человек сразу понимает, что его оценивают. А на пробежке вы уже единомышленники, поэтому не нужно искусственно создавать повод для взаимодействия».
На финише не обязательно расходиться. Например, в клубе 9am после пробежки вместе завтракают — ради этого даже можно поставить будильник на утро воскресенья. «Тренироваться вместе проще и веселее, а если потом ждёт награда в виде кофе и булок, то жизнь становится совсем прекрасна», — говорит основательница сообщества Дарья Рыбакова.
Клуб 9am
Кто сегодня приходит на пробежки — и зачем остается?
По словам Алексея Глухова, некоторые находят Mint Running через соцсети: замечают близкую эстетику и хотят присоединиться. Среди них много людей из BMX, серфинга, скейтбординга, сноубординга, музыкальной и уличной культуры, а также представителей творческих профессий.
Капитан, идейный вдохновитель, дизайнер и креативный директор Mint Running
«Ребята выросли, у кого-то уже семьи и дети, но желание быть в субкультуре осталось. Думаю, наш клуб закрывает эту потребность».
Mint планирует выезды в другие города и страны, выпускает мерч, делает коллаборации и зовет своих участников на съемки. «Просто бегать уже скучно», — говорит Алексей.
Клуб Mint
Хотя без этого сообщество, наверное, существовать бы не смогло, регулярные пробежки — база.
Дарья Рыбакова
Создатель клуба 9am
«Мы видимся каждое воскресенье — редко кто встречается даже с близкими друзьями так часто. Со временем клуб становится островком стабильности, безопасным пространством, где всегда поддержат и будут искренне рады узнать, как прошла твоя неделя».
Постепенно появляются поводы встречаться и вне тренировок. Например, участники 9am вместе отмечают Новый год и дни рождения, ходят в кино и пробуют разные новые занятия. Клинический психолог Александра Нелюбова объясняет, что удерживает людей в такой компании: здесь их принимают, замечают и ждут. Причем сблизить может и любой другой вид спорта — главное, чтобы всем нравилось то, что они делают вместе. Тогда возвращаться хочется уже ради самих встреч. В 9am это описывают так: «Можно в целом не очень любить бег, но все равно ходить на пробежки за социальной составляющей».
Клуб 9am
Как бег помогает заново познакомиться с городом?
Архитектор и преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Вероника Серебрякова берет спортивную форму даже в командировки и путешествия: зашнуровать кроссовки и выйти на пробежку — ее способ познакомиться с новым местом. Хотя за открытиями необязательно куда-то ехать. Иногда достаточно оказаться утром на улице, где обычно бываешь вечером. Как замечает Вероника, знакомый маршрут заметно меняют свет, погода и количество людей вокруг.
Архитектурная пробежка с Вероникой Серебряковой
У такого знакомства с городом есть и экскурсионный формат — архитектурные пробежки. Участники бегут между точками, а на остановках слушают рассказ об окружающих пространствах и рассматривают детали, которые легко пропустить на ходу. Вероника, например, организует такие встречи самостоятельно и совместно с беговыми клубами (SHU Run и московский Light Running Club).
Одну из них архитектор провела этим летом вместе с «Подписными изданиями» и SHU Run. Маршрут на 12,6 километра вел из Центрального района на Петроградскую сторону. После разминки в Итальянском саду участники бежали в темпе 6:30 на километр, останавливаясь в парках и на набережных. А после финиша их ждали холодные напитки, выпечка и отдых на террасе — все, чтобы в комфортной обстановке поделиться впечатлениями.
Клуб 9am
Я никогда не бегал. Мне вообще туда можно?
Да! Чтобы присоединиться к открытой встрече, достаточно найти анонс в соцсетях клуба и прийти к месту сбора. Иногда нужно заранее зарегистрироваться или написать организаторам — условия указывают в посте.
Если переживаете о том, как вас примет незнакомая компания, вот впечатление одного из участников 9am: «Обычно вступая в клубы по интересам не так быстро вливаешься в тусовку, а тут все как будто по умолчанию тебе рады, и не важно: первый раз ты пришел или пятидесятый».
Развеем и другой страх: вы не попадете на сходку исключительно профессиональных спортсменов. На пробежки приходят люди с разным уровнем подготовки — и это ок!
«Меня удивило количество поддержки, которое получаешь, даже когда бежишь как картошка».
Дарья подтверждает: в 9am разрешено бежать медленно и даже переходить на шаг: «Мы не шеймим за темп! Главное — получить удовольствие и чуть-чуть преодолеть себя».
Но не каждый клуб подойдет для первой пробежки. В Mint Running, например, рассчитывают на подготовленных участников: километр преодолевают примерно за 5 минут 30 секунд, а иногда — за 5 минут 15 секунд. Алексей сразу предупреждает: без опыта держаться с остальными будет тяжело. Поэтому, если в анонсе не указаны дистанция и темп, лучше заранее спросить организаторов, подходит ли встреча начинающим.
А еще стоит прикинуть, удобно ли вам расписание встреч. Клуб 9am собирается по воскресеньям в девять утра, а значит придется ставить будильник в выходной день (о ужас) и учитывать время на дорогу до точки сбора. По наблюдениям Дарьи, не все на это готовы.
Клуб 9am
Решено — буду бегать! С чего начать?
Для первого раза достаточно купить хорошие кроссовки и выйти из дома! Ага, ошибка новичка. Сначала хорошо бы понять, а готовы ли вы к нагрузкам.
Ярослав Макеенко
Травматолог-ортопед, мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
«В большинстве случаев никаких обследований здоровому человеку не требуется. Но есть ситуации, когда перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом. Это особенно важно, если:
— у вас есть заболевания сердца и сосудов
— повышено артериальное давление
— диагностирован сахарный диабет
— есть хронические заболевания суставов или позвоночника
— индекс массы тела превышает 30
— вам больше 40 лет и вы давно не проходили профилактическое обследование
На приеме специалист учтет не только имеющиеся заболевания, но и уровень вашей физической активности, а также то, с каких тренировок вы планируете начать. При необходимости он направит на нагрузочное тестирование. Во время такого исследования человек занимается на беговой дорожке или велотренажере, а врач наблюдает за тем, как сердце работает при физической нагрузке. Это позволяет убедиться, что организм готов к занятиям, и подобрать безопасный режим тренировок».
Бег — это циклическая нагрузка, при которой на каждый шаг суставы и позвоночник получают удар, в 2–3 раза превышающий вес тела, объясняет Ярослав Макеенко. Поэтому, если вы давно не занимались спортом, не стоит сразу пытаться пробежать несколько километров без остановки. Самый безопасный способ начать — метод run-walk, то есть чередование ходьбы и бега. Оптимальный вариант для первых недель — заниматься по 20–30 минут три раза в неделю. Такой режим помогает организму постепенно адаптироваться к новой нагрузке и снижает риск травм. Перед каждой пробежкой врач советует делать разминку, после — заминку. А первая тренировка должна оставить ощущение легкой усталости, а не полного истощения.
То, что бег разрушает колени, — миф. Ученые проанализировали результаты десятков исследований и выяснили, что артроз коленного сустава встречается примерно у 3,5% бегунов и у 10,2% людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
К тому же регулярная нагрузка помогает поддерживать здоровье суставного хряща, потому что улучшает его питание за счет синовиальной жидкости — естественной «смазки», которая уменьшает трение и доставляет хрящу необходимые питательные вещества.
Но есть исключения. При выраженном артрозе, нестабильности связок или некорригированном плоскостопии начинать бегать лучше после консультации со специалистом. Он поможет подобрать безопасную нагрузку.
Архитектурная пробежка с Вероникой Серебряковой
По словам Ярослава Макеенко, большинство проблем у начинающих бегунов связаны с ошибками, которых легко избежать. Вот на что нужно обратить внимание:
Обувь
Беговые кроссовки — это не вопрос моды, а вопрос безопасности. Перед покупкой стоит определить тип пронации стопы — то есть особенности ее движения при ходьбе и беге. От этого во многом зависит, какая модель обеспечит наиболее комфортную поддержку во время тренировок. Сделать такой анализ можно в специализированном беговом магазине или на консультации у ортопеда. Если потребуется, врач также может рекомендовать ортопедические стельки. Также обратите внимание на амортизацию подошвы (особенно если в планах бег по асфальту) и убедитесь, что обувь подходит по размеру: между большим пальцем и носком кроссовка должно оставаться около сантиметра свободного пространства. Кеды, теннисные кроссовки и обычная спортивная обувь для регулярных пробежек не подходят.
Клуб Mint
Нагрузка
Увеличивать объем тренировок нужно постепенно. В спортивной медицине действует правило 10%: еженедельный километраж не должен увеличиваться более чем на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Слишком резкий рост нагрузки не дает организму времени адаптироваться и может привести к типичным травмам бегунов — воспалению тканей с внешней стороны колена (синдрому подвздошно-большеберцового тракта), воспалению надкостницы голени (периоститу) и стрессовым переломам. Они появляются из-за постоянной перегрузки.
Техника
Во время пробежки важно следить за техникой и не игнорировать сигналы организма. Слишком широкий шаг и приземление на пятку при прямой ноге увеличивают нагрузку на коленные и тазобедренные суставы. Если появляется боль, лучше остановиться и разобраться в ее причине, а не пытаться «перебегать» неприятные ощущения.
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