«Просто бегать уже скучно»: как беговые клубы Петербурга превратились в новые городские комьюнити — от завтраков до мерча и архитектурных экскурсий

Я никогда не бегал. Мне вообще туда можно?

Да! Чтобы присоединиться к открытой встрече, достаточно найти анонс в соцсетях клуба и прийти к месту сбора. Иногда нужно заранее зарегистрироваться или написать организаторам — условия указывают в посте.

Если переживаете о том, как вас примет незнакомая компания, вот впечатление одного из участников 9am: «Обычно вступая в клубы по интересам не так быстро вливаешься в тусовку, а тут все как будто по умолчанию тебе рады, и не важно: первый раз ты пришел или пятидесятый».

Развеем и другой страх: вы не попадете на сходку исключительно профессиональных спортсменов. На пробежки приходят люди с разным уровнем подготовки — и это ок!

Участник клуба 9am «Меня удивило количество поддержки, которое получаешь, даже когда бежишь как картошка».

Дарья подтверждает: в 9am разрешено бежать медленно и даже переходить на шаг: «Мы не шеймим за темп! Главное — получить удовольствие и чуть-чуть преодолеть себя».

Но не каждый клуб подойдет для первой пробежки. В Mint Running, например, рассчитывают на подготовленных участников: километр преодолевают примерно за 5 минут 30 секунд, а иногда — за 5 минут 15 секунд. Алексей сразу предупреждает: без опыта держаться с остальными будет тяжело. Поэтому, если в анонсе не указаны дистанция и темп, лучше заранее спросить организаторов, подходит ли встреча начинающим.

А еще стоит прикинуть, удобно ли вам расписание встреч. Клуб 9am собирается по воскресеньям в девять утра, а значит придется ставить будильник в выходной день (о ужас) и учитывать время на дорогу до точки сбора. По наблюдениям Дарьи, не все на это готовы.