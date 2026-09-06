В Петербурге хирурги впервые провели операцию Вольфа

Всего хирургическое мешательство длилось около трех часов.
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе впервые выполнили кардиохирургическую операцию Вольфа.
Операция Вольфа — это сложная кардиохирургическая операция, которая часто проводится, когда нужно устранить сразу несколько серьезных проблем с сердцем и аортой. В ходе нее хирург заменяет искусственным протезом поврежденный участок аорты (главного сосуда, отходящего от сердца). При этом особое внимание уделяется одному из трех «кармашков» в корне аорты, который называется синус Вальсальвы. Часто одновременно с этим проводит пластику (восстановление) одного или двух сердечных клапанов, которые тоже могут быть повреждены.
В воскресенье, 6 сентября, медучреждение поступил 61-летний пациент с диагнозом «митральная недостаточность». Однако позднее обследование выявило более серьезные проблемы: поражение трикуспидального клапана и аневризму аорты.
В операционной хирургов ждал новый «сюрприз» — аневризма оказалась другого типа, и план вмешательства пришлось корректировать прямо по ходу операции. В итоге использовали синтетический материал, который исключает риск рецидива, рассказали в пресс-службе медучреждения. Там подчеркнули, что время пережатия аорты составило всего 58 минут, а это очень хороший результат.
В текущий момент пациент переведен из реанимации в отделение, он активен и чувствует себя хорошо. Причины редкой патологии установят после гистологического исследования.
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