В Петербурге хирурги впервые провели операцию Вольфа

В воскресенье, 6 сентября, медучреждение поступил 61-летний пациент с диагнозом «митральная недостаточность». Однако позднее обследование выявило более серьезные проблемы: поражение трикуспидального клапана и аневризму аорты.

В операционной хирургов ждал новый «сюрприз» — аневризма оказалась другого типа, и план вмешательства пришлось корректировать прямо по ходу операции. В итоге использовали синтетический материал, который исключает риск рецидива, рассказали в пресс-службе медучреждения. Там подчеркнули, что время пережатия аорты составило всего 58 минут, а это очень хороший результат.

В текущий момент пациент переведен из реанимации в отделение, он активен и чувствует себя хорошо. Причины редкой патологии установят после гистологического исследования.