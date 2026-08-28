Рак молочной железы признан профессиональным заболеванием бортпроводниц! Летать правда насколько вредно? А что с пассажирами?

Как это работает?

У летчиков и бортпроводников есть как минимум два фактора риска развития рака, связанных с их работой (и это не говоря о возможности других проблем со здоровьем).

Во-первых, ночные полеты и частые смены часовых поясов. Все это может приводить к снижению мелатонина, который еще называют «гормоном сна». Последние исследования показывают, что это вещество не только помогает уснуть, но и участвует в процессах, которые сдерживают рост опухолевых клетках.

Пока об этом говорят лишь наблюдения в лаборатории (а не большие популяционные исследования не десятках тысяч человек), так что связь между дефицитом мелатонина и развитием онкологических заболеваний нельзя считать доказанной. Однако Международное агентство по изучению рака уже отнесло ночную работу к факторам, «вероятно канцерогенным для человека».

В-вторых, собственно работа на высоте. Как известно, атмосфера Земли защищает все живое от космической радиации. Таким образом, чем выше человек поднимается над поверхностью, тем больше заряженных частиц проходит через его тело.

Когда эти частицы проходят через организм, они могут выбивать электроны из атомов и молекул — поэтому их и называют ионизирующими. Иногда это нарушает структуру ДНК. Чаще всего клетка тела чинит поломку, но порой ошибается. Если повреждение затронет гены, которые управляют делением, она может «потерять тормоза», начать бесконтрольно размножаться и со временем образовать опухоль.

Как отмечает Анна Архицкая, помимо рака молочной железы, среди пилотов и бортпроводников случаев меланомы и злокачественных образований кожи примерно вдвое больше, чем среди населения в целом. По словам врача, бортпроводницы также чаще болеют раком матки. У летчиков вероятность опухоли предстательной железы как минимум в два раза выше, чем у остальных мужчин.