К окулисту, к ортопеду, сдавать кровь — стоп! Вот что реально нужно проверить у ребенка перед началом учебного года

Перед школой — сверить обязательное, а не искать болезни

Первое сентября — не повод устраивать ребенку медицинское ТО. Если он здоров, в течение года проходил плановые осмотры и ни на что не жалуется, специально вести его к педиатру в августе не нужно. Лучше быстро проверить, не осталось ли незакрытых медицинских дел:

не пропущены ли плановые осмотры

все ли в порядке с прививками

нужны ли школе и кружкам справки или допуск к физкультуре

требует ли дополнительного контроля хроническое заболевание

С вакцинацией ориентир — возраст ребенка. Загляните в прививочный сертификат и сверьте его с Национальным календарем профилактических прививок. Например, в 6 лет предусмотрена ревакцинация от кори, краснухи, эпидемического паротита (свинки), и полиомиелита; в 6–7 лет — от дифтерии и столбняка, а в некоторых случаях — от туберкулеза; в 14 лет — еще одна ревакцинация против дифтерии и столбняка. Прививку от гриппа школьникам с 1-го по 11-й класс делают ежегодно.

Если какая-то вакцинация выпала из графика, пытаться наверстать все за несколько дней до первого звонка не нужно. Педиатр посмотрит, какие дозы ребенок уже получил, и составит индивидуальный график.

С хроническими заболеваниями своя тактика: здесь как раз лучше ничего не оставлять на последний момент. Перед сентябрем стоит: