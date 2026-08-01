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Здоровье

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К окулисту, к ортопеду, сдавать кровь — стоп! Вот что реально нужно проверить у ребенка перед началом учебного года

Форма куплена, рюкзак собран — и тут в родительский чат прилетает новый квест: «А вы уже оформили справку 067/у-н?» Не спешите превращать последние дни лета в путешествие по кабинетам. Во-первых, полный чекап чаду не нужен. Во-вторых, справку 067/у-н мы только что выдумали — за ней можно не бежать. Что на самом деле лучше проверить до первого звонка, объясняет Ольга Васильева, педиатр, аллерголог-иммунолог клиники CMD Проспект Вернадского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. 

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Перед школой — сверить обязательное, а не искать болезни

Первое сентября — не повод устраивать ребенку медицинское ТО. Если он здоров, в течение года проходил плановые осмотры и ни на что не жалуется, специально вести его к педиатру в августе не нужно. Лучше быстро проверить, не осталось ли незакрытых медицинских дел:

  • не пропущены ли плановые осмотры
  • все ли в порядке с прививками
  • нужны ли школе и кружкам справки или допуск к физкультуре
  • требует ли дополнительного контроля хроническое заболевание

С вакцинацией ориентир — возраст ребенка. Загляните в прививочный сертификат и сверьте его с Национальным календарем профилактических прививок. Например, в 6 лет предусмотрена ревакцинация от кори, краснухи, эпидемического паротита (свинки), и полиомиелита; в 6–7 лет — от дифтерии и столбняка, а в некоторых случаях — от туберкулеза; в 14 лет — еще одна ревакцинация против дифтерии и столбняка. Прививку от гриппа школьникам с 1-го по 11-й класс делают ежегодно.

Если какая-то вакцинация выпала из графика, пытаться наверстать все за несколько дней до первого звонка не нужно. Педиатр посмотрит, какие дозы ребенок уже получил, и составит индивидуальный график.

С хроническими заболеваниями своя тактика: здесь как раз лучше ничего не оставлять на последний момент. Перед сентябрем стоит:

  • проверить, актуальны ли назначения
  • если нужно, оформить (не)допуск к физкультуре или уточнить ограничения по нагрузке
  • заранее рассказать учителю, какие препараты могут понадобиться и как действовать при обострении
  • объяснить ребенку, что делать в экстренной ситуации
  • убедиться, что ингалятор, инсулин или другое необходимое средство всегда будет под рукой
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Новая жалоба — повод разбираться, а не проверять все подряд

За лето многое можно списать на жару, поездки и сбитый режим — но не все. 

Симптомы, которые стоит обсудить с врачом:

  • повторяющиеся головные боли
  • выраженная усталость
  • снижение аппетита или веса
  • частые боли в животе
  • головокружения
  • одышка даже при обычной активности
  • нарушение сна
  • температура около 37–37,5 °C, которая держится долго

Вот какие перемены можно заметить до того, как ребенок сам на них пожалуется:

  • Зрение. Проблему часто выдают мелочи: школьник начинает щуриться, садится ближе к экрану, трет глаза, быстрее устает от чтения или говорит, что хуже видит с доски. Иногда меняется и поведение — он наклоняет голову, прикрывает один глаз, меньше хочет читать или рисовать. Если это повторяется, лучше проверить зрение до начала учебы.
  • Спина. Здесь тоже важны не абстрактные «нарушения осанки», а конкретные изменения. Обратите внимание, если одно плечо или лопатка стали выше другого, спина выглядит неровной при наклоне вперед, появилась постоянная боль в шее или пояснице, движения стали как будто чуть скованнее. Слабость в руках или ногах — еще один повод не тянуть с походом к ортопеду.

А если просто сдать анализы на все, это поможет?

Как будто логично: когда хочется убедиться, что все в порядке — можно сдать кровь, мочу и еще пару показателей «на всякий случай». Но анализы не работают как сканер всего организма. У ребенка без жалоб вполне может обнаружиться случайное отклонение, которое само по себе еще не говорит о болезни. Если симптомов нет, небольшое изменение показателя нередко достаточно просто наблюдать, а не сразу лечить. Иначе вместо спокойствия легко получить пересдачи, дополнительные обследования и новую тревогу.

Поэтому грамотный врач идет от обратного: сначала разбирается, что именно беспокоит и что происходило со здоровьем раньше, а уже потом решает, какое исследование поможет найти причину. Например, на общий анализ крови или мочи скорее всего отправят, если:

  • есть бледность или слабость
  • ребенок стал часто болеть
  • заметно изменился вес
  • появилась боль при мочеиспускании или другие проблемы с ним
  • нужно контролировать хроническое заболевание
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Более точечные показатели тоже проверяют под конкретную задачу. Например, анализ на ферритин показывает запасы железа: его могут назначить при головокружениях, снижении концентрации, необычных вкусовых предпочтениях, очень избирательном питании и обильных менструациях у девочек.

Или возьмем витамин D, его уровень доктор оценивает с учетом жалоб и истории ребенка — при малом пребывании на солнце, ожирении, заболеваниях кишечника, болях в костях и частых переломах.

Здоровому школьнику важнее вернуть режим

С врачами разобрались — можно заняться обычной жизнью. После каникул с поздними отбоями и подъемами организм вряд ли в миг подстроится под школьное расписание. Поэтому чтобы в первую неделю сентября не жить с невыспавшимся, рассеянным и раздражительным чадом, лучше возвращать привычный график примерно за одну-две недели:

  • каждые два-три дня сдвигайте отход ко сну и подъем на 15–30 минут
  • утром добавляйте больше света и делайте привычный завтрак
  • вечером раньше убирайте гаджеты, желательно хотя бы за час до сна
  • следите, чтобы питание было регулярным

Остается совсем бытовой пункт — выбрать удобный рюкзак с регулируемыми лямками, чтобы подогнать его по росту и не добавлять плечам и спине лишней нагрузки. На этом медицинскую гонку можно заканчивать.

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