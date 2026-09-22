LED-маски захватили бьюти-рутину — они правда работают? Что свет делает с кожей, зачем гаджету столько цветов и как отличить его от дорогого ночника

Красный — от морщин, синий — от высыпаний, зеленый — кажется, уже от всего на свете. Карточки LED-масок выглядят как цветовое меню идеальной кожи, но по науке все не так радужно. Вместе с дерматологом для взрослых и детей W Clinic Анной Рублевой разбираемся, как работает светотерапия, чего реально ждать от домашнего гаджета и на какие характеристики смотреть, чтобы не купить дорогую подсветку для лица.
Как работает фототерапия?
LED-маска направляет на кожу свет определенной длины волны. Клетки могут его улавливать и в ответ менять свою работу. При этом прибор не нагревает кожу и не повреждает ее.
Но разные волны действуют по-разному. Одни проникают глубже, другие взаимодействуют с иными клеточными «мишенями», поэтому цвет здесь — не просто красивая подсветка. Чаще всего в домашних масках используют красный, ближний инфракрасный и синий свет — дальше посмотрим, зачем нужен каждый.
Красный свет
Его чаще всего используют, чтобы поработать с признаками старения — прежде всего с морщинами. Такое излучение может воздействовать на фибробласты — клетки, которые участвуют в обновлении кожи.Под действием света они могут производить больше энергии и направлять ее в том числе на синтез коллагена и эластина — белков, от которых во многом зависят плотность и упругость кожи. Весь этот процесс называют фотобиомодуляцией.
Сам красный диапазон — это примерно 625–700 нм. В масках его часто дополняют ближним инфракрасным светом 700–1400 нм: он проникает глубже и может воздействовать на фибробласты в более глубоких слоях кожи.
Но домашний гаджет все равно не равен аппарату у врача. Профессиональное оборудование работает мощнее, поэтому маска — скорее способ поддержать результат. И мгновенного преображения от нее ждать не стоит. В исследованиях результат обычно оценивали через 4–8 недель, а после прекращения процедур эффект иногда ослабевал.
Синий свет
Его используют прежде всего при акне. Бактерии C. acnes, которые участвуют в появлении высыпаний, вырабатывают порфирины — вещества, которые особенно хорошо поглощают свет с длиной волны около 405-420 нм. После этого запускается реакция, которая повреждает бактерии и мешает им выживать.
Ученые проверяли, как этот механизм работает на практике. В одном исследовании синий свет сравнили с 5%-м бензоилпероксидом — наружным средством против высыпаний. Оба варианта сработали примерно одинаково, при этом у светотерапии не отмечали нежелательных реакций.
Но одной такой работы недостаточно. Исследований в целом немного, в них участвовало мало людей, а приборы, мощность и схемы процедур отличались. Поэтому у нас пока не хватает надежных данных. Практический вывод: в российских клинических рекомендациях по лечению акне LED-терапии нет, поэтому заменять ею обычное лечение не стоит.
А что насчет зеленого, желтого, фиолетового и остальных цветов?
Здесь маркетинговая палитра пока заметно богаче научных данных. Зеленый, желтый, фиолетовый и другие режимы в масках действительно встречаются, но их изучили гораздо хуже красного, ближнего инфракрасного и синего света.
Поэтому аккуратную шпаргалку «зеленый — для одного, желтый — для другого, фиолетовый — для третьего» составить пока не получится. Исследователи используют разные длины волн, интенсивность и сочетания, но данных слишком мало, чтобы уверенно закрепить за каждым цветом отдельную бьюти-задачу. Так что семь кнопок на маске — еще не семь подтвержденных эффектов.
Как понять, что перед вами LED-маска, а не дорогой ночник?
После всех разговоров о цветах главный вопрос — что умеет конкретная маска. Универсального набора характеристик, который автоматически делал бы прибор «рабочим», пока нет. Поэтому перед покупкой полезнее смотреть, насколько подробно производитель описывает устройство.
Вот что стоит проверить:
- Указаны ли точные длины волн. Одной надписи «красный» или «синий» мало: в характеристиках должны быть конкретные значения в нанометрах. 630-660 для красного света, 800-850 для инфракрасного излучения, 420 — для синего света.
- Какая у прибора интенсивность. Ее измеряют в мВт/см². В исследованиях встречаются значения около 100 мВт/см² для красного и ближнего инфракрасного света и около 40 мВт/см² для синего. Но воспринимать их как универсальный порог не стоит: единого стандарта для домашних масок пока нет.
- Обозначена ли доза за один сеанс. Ее измеряют в Дж/см². Заодно стоит посмотреть, сколько длится процедура и как часто производитель советует ее повторять.
- Равномерно ли маска освещает лицо. Подходящая мощность не будет иметь смысла, если одна зона получает больше света, а другая — меньше.
- Что именно означает упоминание FDA. В рекламе эта аббревиатура звучит почти как знак качества, но смысл у нее уже. FDA — американский регулятор медицинских устройств. Статус 510(k) означает, что прибор признали сопоставимым с уже разрешенным устройством того же назначения. Но такая отметка не означает, что FDA гарантирует заявленный эффект.
Важный нюанс: LED-маски пока изучены хуже, чем хотелось бы покупателю. Хороших данных об эффективности мало, а многие исследования финансируют сами производители. Поэтому красивых обещаний в этом поле заметно больше, чем универсальных правил.
Купила. А как пользоваться безопасно?
С LED-маской лучше не играть в «чем дольше — тем лучше». Универсальной схемы для всех приборов нет, поэтому здесь главное правило: читать инструкцию.
Вот на что еще стоит обратить внимание:
- Проверьте лекарства. Некоторые препараты делают кожу более восприимчивой к свету — например, отдельные антибиотики, в том числе доксициклин, или ретиноиды. Такое состояние называют фоточувствительностью: после воздействия света быстрее появляются покраснение, жжение или сыпь. Если вы принимаете такие средства, LED-маску лучше сначала обсудить с врачом.
- С синим режимом — аккуратнее, если кожа склонна к гиперпигментации. Есть данные, что такое излучение может усиливать выработку меланина — пигмента, который отвечает за цвет кожи. Поэтому синий режим лучше заранее обсудить с дерматологом, если после прыщей, раздражения или небольших травм у вас часто остаются темные пятна.
- Берегите глаза. Некоторые домашние устройства отзывали после жалоб на нарушения зрения, но универсальной схемы защиты пока нет. Среди вариантов обсуждают непрозрачные защитные очки и закрытые глаза во время сеанса. Но главный ориентир здесь — рекомендации производителя из инструкции.
- Следите за реакцией кожи. После процедуры она может немного раздражаться или болеть, иногда появляется сухость. Если лицо начинает шелушиться или как будто стягиваться, стоит добавить увлажнение и ещё раз свериться с инструкцией к аппарату.
- Не пытайтесь заменить маской лечение. Если у вас акне или другое заболевание кожи, сначала нужен диагноз и подходящая терапия. LED-гаджет можно подключать уже потом — как дополнение к основному уходу.
Редакция напоминает, что бьюти-устройства имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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