LED-маски захватили бьюти-рутину — они правда работают? Что свет делает с кожей, зачем гаджету столько цветов и как отличить его от дорогого ночника

Как работает фототерапия?

LED-маска направляет на кожу свет определенной длины волны. Клетки могут его улавливать и в ответ менять свою работу. При этом прибор не нагревает кожу и не повреждает ее.

Но разные волны действуют по-разному. Одни проникают глубже, другие взаимодействуют с иными клеточными «мишенями», поэтому цвет здесь — не просто красивая подсветка. Чаще всего в домашних масках используют красный, ближний инфракрасный и синий свет — дальше посмотрим, зачем нужен каждый.

Красный свет

Его чаще всего используют, чтобы поработать с признаками старения — прежде всего с морщинами. Такое излучение может воздействовать на фибробласты — клетки, которые участвуют в обновлении кожи.Под действием света они могут производить больше энергии и направлять ее в том числе на синтез коллагена и эластина — белков, от которых во многом зависят плотность и упругость кожи. Весь этот процесс называют фотобиомодуляцией.

Сам красный диапазон — это примерно 625–700 нм. В масках его часто дополняют ближним инфракрасным светом 700–1400 нм: он проникает глубже и может воздействовать на фибробласты в более глубоких слоях кожи.

Но домашний гаджет все равно не равен аппарату у врача. Профессиональное оборудование работает мощнее, поэтому маска — скорее способ поддержать результат. И мгновенного преображения от нее ждать не стоит. В исследованиях результат обычно оценивали через 4–8 недель, а после прекращения процедур эффект иногда ослабевал.

Синий свет

Его используют прежде всего при акне. Бактерии C. acnes, которые участвуют в появлении высыпаний, вырабатывают порфирины — вещества, которые особенно хорошо поглощают свет с длиной волны около 405-420 нм. После этого запускается реакция, которая повреждает бактерии и мешает им выживать.

Ученые проверяли, как этот механизм работает на практике. В одном исследовании синий свет сравнили с 5%-м бензоилпероксидом — наружным средством против высыпаний. Оба варианта сработали примерно одинаково, при этом у светотерапии не отмечали нежелательных реакций.

Но одной такой работы недостаточно. Исследований в целом немного, в них участвовало мало людей, а приборы, мощность и схемы процедур отличались. Поэтому у нас пока не хватает надежных данных. Практический вывод: в российских клинических рекомендациях по лечению акне LED-терапии нет, поэтому заменять ею обычное лечение не стоит.