Первый побочный эффект: запор

Больше всего железо влияет на желудочно-кишечный тракт, а самым частым побочным эффектом от приема железа в лечебных дозах бывает запор. Учитывая, что средний срок лечения скрытого дефицита железа таблетками составляет три месяца, а явной анемии — еще дольше, запор становится самой частой причиной досрочного прерывания лечения, ведь терпеть его так долго согласятся немногие.

Я наблюдаю разных женщин с дефицитом железа и уже давно заметила, что те из них, которые придерживаются вегетарианства и в рационе которых присутствует большая доля овощей и фруктов, почти никогда не жалуются на запор независимо от типа лекарства, которое мы выбрали. Усмотрев эту особенность, я стала подробнее выяснять у всех своих пациенток, сколько порций овощей и фруктов они едят ежедневно.

Оказалось, если женщина ест меньше трех порций овощей и фруктов в день , то у нее с большей вероятностью возникают запоры во время лечения железом. Но стоит ей начать есть овощи и фрукты на завтрак, обед и ужин, проблема исчезает. Многие мои пациентки борются с дефицитом железа уже давно, испытали на себе действие разных лекарственных препаратов для приема внутрь и бросали каждый из них через пару недель, потому что у них возникали запоры, но после изменения рациона и увеличения в нем количества овощей они смогли наконец пить железо достаточно долго, чтобы вылечиться. То есть их комплаенс значительно повысился.

Итак, совет первый: чтобы избежать самого частого побочного эффекта от приема препаратов железа — запора, ешьте не менее трех порций овощей или фруктов в день в любом виде. Одна порция — это 100 г, или ваша горсть. Если по каким-то причинам вы не можете есть столько свежих овощей, подойдут тушеные, вареные и запеченные. Картошка без шкурки содержит очень мало клетчатки, так что она в счет не идет.