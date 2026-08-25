Уже ходили сдавать ферритин? Если доктор назначил железо, впереди может ждать новый сюрприз — неприятные побочные эффекты, из-за которых хочется выкинуть таблетки раз и навсегда. Врач-гематолог Анастасия Арсенева в книге «Иду сдавать ферритин» разбирается: почему такие лекарства не всегда дружат с ЖКТ, откуда берется серый налет на зубах и как сделать курс заметно комфортнее?
Первый побочный эффект: запор
Больше всего железо влияет на желудочно-кишечный тракт, а самым частым побочным эффектом от приема железа в лечебных дозах бывает запор. Учитывая, что средний срок лечения скрытого дефицита железа таблетками составляет три месяца, а явной анемии — еще дольше, запор становится самой частой причиной досрочного прерывания лечения, ведь терпеть его так долго согласятся немногие.
Я наблюдаю разных женщин с дефицитом железа и уже давно заметила, что те из них, которые придерживаются вегетарианства и в рационе которых присутствует большая доля овощей и фруктов, почти никогда не жалуются на запор независимо от типа лекарства, которое мы выбрали. Усмотрев эту особенность, я стала подробнее выяснять у всех своих пациенток, сколько порций овощей и фруктов они едят ежедневно.
Оказалось, если женщина ест меньше трех порций овощей и фруктов в день, то у нее с большей вероятностью возникают запоры во время лечения железом. Но стоит ей начать есть овощи и фрукты на завтрак, обед и ужин, проблема исчезает. Многие мои пациентки борются с дефицитом железа уже давно, испытали на себе действие разных лекарственных препаратов для приема внутрь и бросали каждый из них через пару недель, потому что у них возникали запоры, но после изменения рациона и увеличения в нем количества овощей они смогли наконец пить железо достаточно долго, чтобы вылечиться. То есть их комплаенс значительно повысился.
Итак, совет первый: чтобы избежать самого частого побочного эффекта от приема препаратов железа — запора, ешьте не менее трех порций овощей или фруктов в день в любом виде. Одна порция — это 100 г, или ваша горсть. Если по каким-то причинам вы не можете есть столько свежих овощей, подойдут тушеные, вареные и запеченные. Картошка без шкурки содержит очень мало клетчатки, так что она в счет не идет.
Вторая причина запоров — недостаток воды. Вода нужна организму ежедневно для нормальной работы обмена веществ и почек. Кишечнику вода достается в последнюю очередь. То, что не потребовалось остальным органам и функциям организма, удерживается клетчаткой: она как бы разбухает от воды и тем самым обеспечивает комфортную консистенцию стула.
Поэтому совет второй: чтобы точно избежать запоров, пейте достаточно жидкости каждый день. В жаркое время года и при активной физической нагрузке ее потребуется больше, чем в неактивные или зимние дни. Предпочтение стоит отдавать простой воде.
Второй побочный эффект: тошнота, рвота и боли в желудке
Препараты железа стимулируют секрецию желудочного сока. Это может раздражать желудок и вызывать тошноту и даже боль. По моим наблюдениям эта проблема возникает чаще всего в двух случаях. Первый — при приеме железа натощак, задолго до еды.
В инструкции к препарату железа часто указывается, что его нужно пить перед едой, чтобы пища не нарушала всасывание железа.
Действительно, продукты богатые кальцием или антинутриентами, а также такие напитки, как молоко, чай и кофе, снижают эффективность лечения: часть железа не всасывается, если его принять одновременно с этими продуктами и напитками. Однако вся остальная пища мало влияет на усвоение железа, зато может уберечь от тошноты и болей в желудке.
Отсюда совет третий: если вы не переносите прием препаратов натощак, принимайте препарат железа после еды, чтобы напрасно не раздражать желудок. Но в этот прием пищи не ешьте молочные продукты, сырые цельные злаки типа мюсли, а также замоченные или пророщенные, но не обработанные термически бобовые. Семена и орехи тоже стоит перенести на другой прием пищи. Черный и зеленый чай и кофе можно пить не ранее чем через два часа после приема железа. Все остальное можно есть вместе с железом.
Второй случай, когда железо вызывает боль в желудке и тошноту — если у пациентки уже есть гастрит любой природы, при котором желудок и так болит. Железо усугубит эту проблему. Гастрит не только ухудшает переносимость железа для приема внутрь, но и мешает всасывать его из еды и лекарств. Диагностика причин и лечение гастрита требует времени: иногда это занимает несколько недель, а иногда долгие месяцы. Если дефицит железа выражен значительно и вызывает плохое самочувствие, а прием препаратов железа в ближайшее время невозможен из-за сопутствующих заболеваний ЖКТ, то разумным и адекватным решением будет внутривенное введение железа — то есть через капельницы или внутримышечные инъекции, если организовать капельницы по каким-то причинам невозможно.
Совет четвертый: если из-за дефицита железа вам очень плохо, но пить таблетки вы не можете, потому что от них вам тоже плохо, не стесняйтесь обсуждать со своим лечащим врачом альтернативные варианты лечения, кроме таблеток. При необходимости заручитесь поддержкой гастроэнтеролога, который может подтвердить, что пить таблетки вам пока нельзя.
Третий побочный эффект: жидкий стул и вздутие живота
В редких случаях препараты железа вызывают диарею после первой же таблетки. Это означает, что у человека непереносимость препаратов железа для приема внутрь. Это является показанием для перехода на внутривенные препараты.
Если при приеме железа диареи нет, но стул стал неоформленный и появилось вздутие живота, которое не причиняет физического дискомфорта, можно продолжать лечение выбранным препаратом. Обычно эти симптомы проходят в течение пары недель, когда микрофлора кишечника адаптируется к поступлению большого количества данного микроэлемента.
Четвертый побочный эффект: изменение окраски стула
Эта особенность не является побочным эффектом, но часто беспокоит пациентов, поэтому расскажу и о ней. Не все железо, которое вы приняли с лекарством или получили из продуктов питания, всасывается в кишечнике, и неусвоенная часть покидает организм со стулом. В присутствии кислорода железо окисляется, а кислород есть в кишечнике. При окислении железо становится черным. Если вы принимаете лечебные дозы данного микроэлемента, стул может окраситься в черный или темно-серый цвет. Это не опасно, можете продолжать лечение.
Пятый побочный эффект: окрашивание зубов
При приеме препаратов железа зубы могут покрываться серым налетом, но это происходит только при приеме жидких форм железа или таблеток, которые необходимо разжевывать. Таблетки, которые вы просто проглотили не разжевывая, зубы не окрашивают. Окрашивание зубов — это также не побочный эффект, а скорее косметическая особенность, которая, однако, сильно беспокоит пациентов, особенно тех родителей, чьи дети принимают железо в каплях или сиропе. Окраска зубов связана с тем, что жидкие препараты железа или хорошо разжеванные таблетки контактируют с налетом от пищи, который есть на зубах у каждого человека. В налете живут бактерии, выделяющие газ сероводород. При контакте с этим газом образуется соединение, которое и окрашивает зубы в серый цвет.
Важно знать, что окрашивается не эмаль зубов, а только налет на них. Такое окрашивание не вредит зубам и не приводит к кариесу. После окончания лечения налет постепенно сойдет, но визуально он выглядит неэстетично.
Уменьшить образование налета можно, воспользовавшись одним из следующих способов:
- пить препарат железа через трубочку, чтобы уменьшить его контакт с зубами
- чистить зубы сразу после приема железа
- глотать таблетки, а не жевать их — это допустимо даже для жевательных таблеток
- если возможно, то поменять жидкий препарат железа на таблетки, но делать это можно только по рекомендации врача
Так как причина окрашивания зубов — налет от пищи, то кардинальным решением проблемы может стать регулярная профессиональная гигиеническая чистка зубов у стоматолога.
И вот вам совет пятый: в течение всего периода лечения жидкими препаратами железа, если оно длительное, регулярно посещайте стоматолога, чтобы он при необходимости как следует чистил вам зубы. Тогда налета будет образовываться мало или его не будет совсем. Эту же процедуру можно предложить детям, которые лечатся от дефицита железа, по окончании курса лечения. Детские препараты бывают только жидкими, а родителей серый налет на зубах зачастую беспокоит гораздо сильнее, чем сама анемия.
Редакция напоминает, что медицинские препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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