Спор без перехода на личности: 3 стратегии, которые помогут не превратить разногласие в войну

«Не мы такие, жизнь такая», — произносит в фильме «Бумер» персонаж по имени Петя. Эта фраза стала мемом на долгие годы. Случайно? Конечно нет: Homo sapiens по умолчанию запрограммирован на такую иррациональность. И да, это осложняет разрешение конфликтов.

Давайте проведем еще один мысленный эксперимент. Представьте себе ситуацию: вы едете по скоростной магистрали в левом ряду, соблюдая ограничение — 130 км/ч. Вдруг в зеркале заднего вида вы замечаете машину, которая быстро приближается к вам и активно моргает фарами. Как вы реагируете? Большинство людей на вашем месте подумает: «Ну и идиот» — и перестроится вправо, чтобы его пропустить. Некоторые возмутятся несправедливостью и будут специально притормаживать, чтобы проучить наглеца. Но эту тему мы уже разбирали. Давайте запомним мысль про «идиота».

Теперь другая ситуация: вы везете ребенка в летний лагерь на море и опаздываете в аэропорт, где собирается группа. Вы понимаете, что если не превысите скорость, то вовремя точно не доберетесь. Вы уверены в своих навыках безопасного скоростного вождения и готовы заплатить штраф. Вы несетесь в левом ряду и утыкаетесь в еле-еле ползущую по левой полосе машину. Начинаете мигать фарами, чтобы она уступила вам полосу, но ничего не происходит. Что вы можете подумать в этот момент? И снова в нашей голове возникает слово «идиот». Но подождите, кто же в этой ситуации идиот: тот, кто не сразу уступает дорогу, или тот, кто несется сломя голову? Если мыслить рационально, то можно понять, что оба этих человека действуют исходя из своих интересов, поэтому негативное оценочное суждение «идиот» нельзя применить ни к одному из них. Один, возможно, занимает не самую подходящую полосу, а второй пренебрегает правилами дорожного движения. Но оба они точно находятся в здравом уме и твердой памяти. Что же тогда происходит? Искажение мышления, конечно.

Эту иррациональность ученые называют фундаментальной ошибкой атрибуции (fundamental attribution error). Она заключается в склонности объяснять поведение других их индивидуальными особенностями, а вот собственное поведение — ситуацией, внешними обстоятельствами. Например, если коллега не выполнил план продаж, то первая мысль, которая приходит нам в голову, — он плохо старался, много времени проводил в офисе, а не на встречах с клиентами. Если же мы сами продали меньше запланированного, то у нас сразу возникает сотня оправданий: обстоятельства были против нас, не повезло. Например, конкурент в последний момент сделал клиенту неразумную скидку в 20% и перехватил у нас важный контракт. […]