Мне 35, а организму — 42. Кто такие врачи здорового долголетия и что они ищут у тех, у кого вроде бы ничего не болит

Как появились врачи здорового долголетия

Почему вы пошли учиться, если и так уже не первый год работали в этой области?

— Я уже пять лет занималась медициной долголетия, поэтому программа не стала для меня резкой сменой профессионального курса. Скорее мне хотелось собрать накопленный опыт в систему и сопоставить свои подходы с тем, как работают коллеги.

Особенно интересно было учиться у специалистов РНЦХ имени академика Б. В. Петровского и ученых, которые десятилетиями изучают биологию старения, в том числе у Алексея Москалева. Во время обучения я увидела, что во многом мы независимо друг от друга двигались в одном направлении. В науке такое бывает часто: разные исследовательские группы приходят к похожим идеям, потому что накопленные знания постепенно подводят их к следующему шагу.

Что изменилось в 2026 году — почему из отдельных практик получилась отдельная профессия?

— До этого медицина долголетия в России развивалась в основном внутри отдельных научных школ, клиник и частных проектов. С коллегами из клиники мы уже определяли биологический возраст, работали с микробиотой, митохондриальным здоровьем, физической работоспособностью и метаболическими нарушениями, использовали интервальные гипоксические тренировки. Но общего государственного алгоритма еще не было.

В 2026 году ситуация изменилась: медицина здорового долголетия вошла в Программу государственных гарантий. Появилась новая врачебная должность, методические рекомендации, понятие предриска, двухэтапная модель обследования и конкретные диагностические маршруты. То, что раньше во многом развивалось силами отдельных научных школ, клиник и энтузиастов, стало частью системы здравоохранения.

Врачи уже работают по понятным правилам или система еще формируется?

— База для работы уже есть, но сама профессия пока развивается. Есть нормативы, алгоритмы обследования, критерии оценки биологического возраста, наборы диагностических исследований и понятный порядок действий для пациента. Теперь нужно понять, как эта система работает на практике и какие меры действительно помогают дольше сохранять здоровье.

Думаю, появление новой специальности даст толчок и исследованиям старения. Через несколько лет данных станет гораздо больше, а вместе с ними появятся и более точные решения вопросов, на которые сегодня наука еще не может дать окончательные ответы. В этом и заключается интерес нынешнего этапа: основа для работы уже есть, но ее еще предстоит проверять и уточнять на практике.

Расскажете, как я старею?

Если ничего не болит, чем поможет врач здорового долголетия?

— Я обычно объясняю это очень просто: к такому специалисту желательно прийти еще до того, как вы стали пациентом. Его задача — посмотреть, как меняется организм с возрастом, какие проблемы могут возникнуть со временем и на что можно повлиять заранее.

В этом и отличие от врачей других специальностей. Терапевт ищет и лечит уже возникшие заболевания внутренних органов. Эксперт по медицинской профилактике работает с факторами, которые повышают вероятность хронических болезней. Гериатр в основном помогает людям старшего возраста, когда, например, накапливается несколько диагнозов, снижаются сила, выносливость и память. А врач здорового долголетия начинает работать на этапе, когда диагноза пока нет, но уже могут появляться изменения, которые годами создают почву для болезни.