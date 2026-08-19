Когда детей хочется, но не прямо сейчас: что проверить заранее, сколько можно ждать беременность и когда уже нужен репродуктолог?

Итак, наши варианты: подумать об этом завтра (метод Скарлетт О'Хара) или прислушаться к таймеру организма и проверить репродуктивное здоровье прямо сейчас. Пошаговый план действий — для улучшения демографии и личного счастья — Собака.ru собрали вместе с самыми опытными врачами Петербурга.
Пилотная серия: план зачатия
Осознанный подход к будущей беременности — это не медицинский марафон. Главное — заранее понять, что может повлиять на зачатие и вынашивание ребенка, и спокойно разобраться с возможными рисками.
Елена Жукова
акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики клиники «Мать и дитя. Санкт-Петербург»
«Для этого врачу важно видеть общую картину: здоровье обоих партнеров, хронические заболевания, лекарства, питание и образ жизни. На прием лучше взять результаты прежних обследований, консультаций или госпитализаций. К акушеру-гинекологу стоит прийти за три-шесть месяцев до планируемого зачатия. Обычно специалист назначает базовые лабораторные анализы, УЗИ органов малого таза, обследование молочных желез и проверку гормонального статуса. За два-три месяца до беременности мы рекомендуем начать прием фолиевой кислоты в дозе 400–800 мкг в сутки — она помогает снизить риск врожденных пороков у ребенка и поддержать нормальное развитие его нервной системы. Даже если женщина чувствует себя хорошо, диагностика иногда показывает то, что лучше поправить заранее: дефицит железа, нарушения работы щитовидной железы или углеводного обмена, заболевания шейки матки и бессимптомные инфекции. Отдельно стоит пересмотреть БАДы и препараты: не все из них можно принимать в этот период. При сахарном диабете, гипертонии, болезнях щитовидной железы, сердца, почек, печени, аутоиммунных или психических нарушениях, эпилепсии, анемии важно стабилизировать состояние еще до зачатия. Врач подберет подходящую терапию и поможет пролечить очаги хронической инфекции. Главная ошибка — сдавать десятки анализов без показаний или лечить то, что без симптомов не требует терапии».
Крупный план: чекап у дантиста
Даже если ничего не болит, перед беременностью стоит проверить зубы и десны. Кариес, воспаление или хронический очаг инфекции иногда долго не дают о себе знать. Но в этот период меняется гормональный фон и возрастает нагрузка на иммунитет, поэтому скрытая проблема может обостриться. То, что сейчас легко устранить за один визит, через несколько месяцев потребует серьезного вмешательства.
Кристина Савостян
медицинский директор, стоматолог, ортопед, гнатолог клиники «Флоренция»
«Если зуб все же заболел, терпеть нельзя: инфекция опаснее своевременной помощи. Беременным можно лечить кариес и корневые каналы, использовать разрешенную местную анестезию и даже провести удаление, когда другого выхода нет. А вот отбеливание и эстетическую коррекцию улыбки лучше оставить на период после рождения ребенка. Однако будущие мамы действительно чаще сталкиваются со стоматологическими проблемами: гормоны влияют на десны, токсикоз меняет кислотность во рту, а частые перекусы создают условия для развития кариеса. Если жалоб нет — достаточно осмотра раз в полгода. Но вот если планируете беременность, лучше прийти заранее — врач осмотрит полость рта, оценит старые пломбы и при необходимости проведет профессиональную гигиену»
Кастинг с партнером: спермограмма
Подготовка к беременности почему-то до сих пор легко превращается в сольный женский проект: календарь цикла, анализы, приложения — мужчина в это время будто числится в титрах. Но репродуктивный кастинг все-таки предполагает двух главных героев!
Роман Фунден
акушер-гинеколог, репродуктолог, врач высшей категории, к.м.н., заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий в СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»
«Оценить мужскую фертильность довольно просто — для этого сдают спермограмму. По ней врач видит концентрацию, подвижность и строение сперматозоидов, а также возможные признаки воспаления. Перед исследованием обычно рекомендуют 3–5 дней воздержания (но не более семи) и отказ от алкоголя, бани и сауны. Если показатели спермограммы выходят за пределы нормы, нужно выяснить, с чем связаны изменения. На качество спермы могут влиять сахарный диабет, ожирение, низкий уровень тестостерона, простатит и наследственные особенности. Также роль играет хронический стресс, курение, спиртное и малоподвижный образ жизни. А еще мы советуем обоим партнерам сдать кровь на кариотип — тест, который показывает количество и структуру хромосом. Он помогает обнаружить генетические нарушения, из-за которых может не наступать беременность. Начать менять привычки лучше примерно за три месяца до зачатия. Как раз за такое время формируются и созревают новые сперматозоиды. Чтобы повысить их качество, в этот период лучше отказаться от курения и алкоголя, а также больше двигаться. Необязательно сразу идти в спортзал — достаточно регулярно гулять или делать зарядку. Главная ошибка — считать, что проверять здоровье должна только женщина. Пока партнер откладывает визит к врачу, пара теряет время».
Дубль за дублем: пробы и результаты
Когда беременность не наступает сразу, легко открыть внутреннего проджект-менеджера: вычислять идеальные даты, закупать тесты пачками и назначать себе исследования по совету интернета. Чем дольше тянется этот домашний ресерч, тем сложнее понять, где заканчивается нормальное ожидание. В репродуктологии для этой границы есть понятные ориентиры.
Мария Жарова
акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий EmbryLife
«Если женщине меньше 35 лет, на самостоятельные попытки забеременеть обычно отводят год, а после 35 — полгода. При этом половая жизнь должна быть регулярной — два-три раза в неделю. Такой режим помогает не высчитывать овуляцию до дня и повышает шанс, что близость придется на благоприятный для зачатия период. Если результата нет, репродуктолог ищет причину поэтапно. У женщины это могут быть отсутствие овуляции, эндометриоз или непроходимость маточных труб, которая иногда возникает после бессимптомной инфекции. Сначала врач может предложить сделать УЗИ в разные фазы цикла, оценит гормональный профиль, АМГ — показатель запаса яйцеклеток — и ТТГ, отражающий работу щитовидной железы. Затем, если нужно, обследуют маточные трубы — именно в них обычно встречаются яйцеклетка и сперматозоид. Главная ошибка — бросаться сдавать десятки анализов без понятного плана. Пары годами могут проверять микроэлементы, генетические показатели и скрытые инфекции, но при этом не доходят до базовой диагностики. В итоге лечат дефициты или кисту, которая не мешает зачатию, а настоящая причина остается без внимания».
Следующий сезон: заморозка яйцеклеток
План «сначала устрою жизнь, потом заведу семью» выглядит почти образцово — особенно если в нем есть путешествия, хорошая работа и человек, которого не хочется свайпнуть влево через три месяца. Проблема лишь в том, что жизненные планы и биология не всегда идут в одном темпе. И чем длиннее пауза между «хочу» и «готова», тем заметнее становится этот разрыв.
Оксана Захарова
акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая ВРТ Центра планирования семьи «Медика»
«С 30 лет способность к зачатию начинает постепенно снижаться, примерно в 35 этот процесс ускоряется, а после 40 лет становится особенно заметным. Одновременно повышается риск выкидышей и хромосомных нарушений у эмбриона. Примерно оценить запас яйцеклеток — так называемый овариальный резерв — помогают анализ крови на антимюллеров гормон и УЗИ. Однако эти методы показывают лишь текущую ситуацию. Они не определяют качество клеток и не позволяют точно спрогнозировать индивидуальные шансы на беременность в будущем. Вот почему главным ориентиром по-прежнему служит возраст женщины. Если вы хотите отложить рождение ребенка на пять лет или дольше — обсудите с репродуктологом сохранение яйцеклеток или эмбрионов. Это делают с помощью витрификации — сверхбыстрого охлаждения материала, при котором кристаллы льда почти не образуются, а значит, не могут повредить клетки. Лучше провести эту процедуру до 35 лет, пока есть хороший репродуктивный потенциал. Но важно понимать, что витрификация не гарантирует беременность в будущем, а лишь сохраняет дополнительную возможность».
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