Когда детей хочется, но не прямо сейчас: что проверить заранее, сколько можно ждать беременность и когда уже нужен репродуктолог?

Пилотная серия: план зачатия

Осознанный подход к будущей беременности — это не медицинский марафон. Главное — заранее понять, что может повлиять на зачатие и вынашивание ребенка, и спокойно разобраться с возможными рисками.

Елена Жукова акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики клиники «Мать и дитя. Санкт-Петербург» «Для этого врачу важно видеть общую картину: здоровье обоих партнеров, хронические заболевания, лекарства, питание и образ жизни. На прием лучше взять результаты прежних обследований, консультаций или госпитализаций. К акушеру-гинекологу стоит прийти за три-шесть месяцев до планируемого зачатия. Обычно специалист назначает базовые лабораторные анализы, УЗИ органов малого таза, обследование молочных желез и проверку гормонального статуса. За два-три месяца до беременности мы рекомендуем начать прием фолиевой кислоты в дозе 400–800 мкг в сутки — она помогает снизить риск врожденных пороков у ребенка и поддержать нормальное развитие его нервной системы. Даже если женщина чувствует себя хорошо, диагностика иногда показывает то, что лучше поправить заранее: дефицит железа, нарушения работы щитовидной железы или углеводного обмена, заболевания шейки матки и бессимптомные инфекции. Отдельно стоит пересмотреть БАДы и препараты: не все из них можно принимать в этот период. При сахарном диабете, гипертонии, болезнях щитовидной железы, сердца, почек, печени, аутоиммунных или психических нарушениях, эпилепсии, анемии важно стабилизировать состояние еще до зачатия. Врач подберет подходящую терапию и поможет пролечить очаги хронической инфекции. Главная ошибка — сдавать десятки анализов без показаний или лечить то, что без симптомов не требует терапии».

Крупный план: чекап у дантиста

Даже если ничего не болит, перед беременностью стоит проверить зубы и десны. Кариес, воспаление или хронический очаг инфекции иногда долго не дают о себе знать. Но в этот период меняется гормональный фон и возрастает нагрузка на иммунитет, поэтому скрытая проблема может обостриться. То, что сейчас легко устранить за один визит, через несколько месяцев потребует серьезного вмешательства.