Биопсия без биопсии! Как ИИ учится читать опухоль по КТ и МРТ — рассказывает онколог

Что такое виртуальная биопсия и зачем она нужна?

— Обычная биопсия требует вмешательства: врачу нужно добраться до подозрительного участка и взять небольшой образец ткани. Процедура в большинстве случаев проходит без проблем, но иногда может быть болезненной, с кровотечением или другими осложнениями. Поэтому ее не назначают на всякий случай.

Сначала подозрительный участок изучают с помощью дерматоскопии, эндоскопии, УЗИ, КТ и других методов. Они помогают предположить его природу и понять, распространился ли процесс за пределы первичного очага. Если обнаружена опухоль, врачу важно оценить, как она может себя вести. Даже похожие новообразования порой растут с разной скоростью, по-разному реагируют на лечение и отличаются риском метастазов.

Виртуальная биопсия — это способ получить дополнительную информацию из снимков КТ, МРТ и ПЭТ. Для этого используют компьютерный анализ и ИИ-алгоритмы. Они ищут признаки, которые могут указать на происхождение опухоли и на то, как она будет себя вести.

В результате врач получает не окончательный диагноз, а дополнительную подсказку. Вместе с осмотром и другими исследованиями это помогает решить: пока наблюдать за образованием, провести новые проверки, назначить обычную биопсию или готовиться к операции. Если ткань все же нужно взять, анализ снимков указывает на самый подходящий участок.