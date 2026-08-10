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Биопсия без биопсии! Как ИИ учится читать опухоль по КТ и МРТ — рассказывает онколог

У двух опухолей может быть один и тот же диагноз — и совершенно разный характер. Одна растет на миллиметр в год, а другая быстро распространяется и не отвечает на базовое лечение. Как заметить эту разницу на КТ и МРТ еще до того, как врач возьмет образец ткани? Об этом мы поговорили с Павлом Румянцевым — профессором, доктором медицинских наук и онкологом-радиологом клиники «Белоостров». Более 30 лет он работает в онкологии и занимается технологиями на стыке медицинской визуализации, молекулярной биологии, математики и искусственного интеллекта — в том числе радиомикой и радиогеномикой, на которых основана идея виртуальной биопсии. Вместе разбираемся, что снимки уже способны рассказать об опухоли, как в этом помогает компьютерный анализ и где в этой схеме появляется ИИ.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Что такое виртуальная биопсия и зачем она нужна?

— Обычная биопсия требует вмешательства: врачу нужно добраться до подозрительного участка и взять небольшой образец ткани. Процедура в большинстве случаев проходит без проблем, но иногда может быть болезненной, с кровотечением или другими осложнениями. Поэтому ее не назначают на всякий случай.

Сначала подозрительный участок изучают с помощью дерматоскопии, эндоскопии, УЗИ, КТ и других методов. Они помогают предположить его природу и понять, распространился ли процесс за пределы первичного очага. Если обнаружена опухоль, врачу важно оценить, как она может себя вести. Даже похожие новообразования порой растут с разной скоростью, по-разному реагируют на лечение и отличаются риском метастазов.

Виртуальная биопсия — это способ получить дополнительную информацию из снимков КТ, МРТ и ПЭТ. Для этого используют компьютерный анализ и ИИ-алгоритмы. Они ищут признаки, которые могут указать на происхождение опухоли и на то, как она будет себя вести. 

В результате врач получает не окончательный диагноз, а дополнительную подсказку. Вместе с осмотром и другими исследованиями это помогает решить: пока наблюдать за образованием, провести новые проверки, назначить обычную биопсию или готовиться к операции. Если ткань все же нужно взять, анализ снимков указывает на самый подходящий участок.

Павел Румянцев
Личный архив Павла Румянцева

Павел Румянцев

Пока звучит сложно, как это происходит на практике?

— Лучше всего виртуальная биопсия сейчас работает с раком молочной железы и раком легких. Объясню, как действует алгоритм, на примере очага в легком. Вот его заметили на КТ — это может быть и рубец после пневмонии, и туберкулез, и аденокарцинома (вид рака). Делать биопсию или пока понаблюдать — врач решит скорее всего по размеру образования. А компьютерный анализ учтет больше признаков: форму, объем, контуры, внутреннюю структуру. И проверит, нет ли рядом похожих участков. По этим данным система рассчитает, что вероятнее: злокачественная опухоль, доброкачественное изменение или процесс, вообще не связанный с новообразованиями. Еще она определит, насколько агрессивно будет вести себя болезнь и есть ли риск метастазов. Если вероятность рака окажется высокой, диагноз уточнят с помощью прицельной биопсии.

Что компьютерный анализ может найти на снимке такого, чего не заметит человек?

— Часть особенностей снимка врач видит сам. Но вот мелкие нюансы помогает заметить программа: она переводит изображение в цифры и сравнивает сотни параметров. ИИ ищет комбинации, которые сложно обнаружить невооруженным взглядом. Это нужно, чтобы лучше понять происхождение опухоли, ее неоднородность и вероятное поведение. Кроме того, система может сопоставить результаты УЗИ, КТ, МРТ и ПЭТ. Их часто оценивают разные специалисты, а затем врачам приходится собирать выводы в одну картину. Компьютерный анализ помогает проанализировать сразу все данные и найти неочевидные связи между ними.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Откуда алгоритм знает, какие признаки искать?

— Его обучают на большой базе изображений, по которым диагноз уже подтвержден исследованием ткани. К каждому из них добавляют сведения об особенностях клеток и изменениях в их генах. Система сопоставляет эти данные и ищет повторяющиеся сочетания признаков — в том числе мелкие детали на снимках разных режимов МРТ. После такой подготовки алгоритм, изучая новый случай, может предположить, есть ли мутации, которые повлияют на течение болезни и выбор лечения.

Может ли виртуальная биопсия заменить обычную?

— Нет. Виртуальная биопсия оценивает косвенные признаки на снимках и дает вероятностный вывод. Но только исследование ткани дает рассмотреть клетки конкретного образования, определить его происхождение и тип. Поэтому тканевая биопсия остается «золотым стандартом» для подтверждения диагноза.

У обычной биопсии тоже есть ограничение: для анализа чаще всего берут небольшой фрагмент из одного доступного участка. При этом разные части опухоли и ее метастазы могут отличаются друг от друга. Образец не всегда представляет наиболее агрессивную зону, а значит — не показывает всю картину. Именно поэтому методы исследования сочетают друг с другом. Тканевая биопсия подтверждает диагноз, а ПЭТ+КТ помогают увидеть очаги в разных частях организма и сравнить их между собой.
Диляра Керимбаева, Собака.ru

Насколько можно доверять выводам ИИ-алгоритма?

— Он не дает стопроцентной гарантии. Впрочем, такой точности нет ни у одного метода диагностики. Поэтому врач не опирается только на компьютерный прогноз, а проверяет его с помощью других исследований.

Хороший пример — поиск генетических изменений в опухоли. Такие прогнозы сегодня оказываются верными примерно в 70–90% случаев. Система может предположить наличие определенной мутации, но подтвердить ее способен только специальный тест. Подсказка алгоритма помогает понять, какие анализы провести в первую очередь. Так пациент не тратит зря время и деньги. 

Виртуальная биопсия покажет, есть ли эффект от лечения?

— Для этого врачи в первую очередь сравнивают КТ или МРТ с контрастом. Исследования выполняются одним методом и в одинаковом режиме — иначе сопоставить результаты будет сложно. А вот виртуальная биопсия в такой оценке не участвует. Она может понадобиться, только если на снимках появятся новые очаги и нужно будет разобраться в их природе.

Почему технологию пока не используют повсеместно?

— В отдельных направлениях виртуальная биопсия уже заметно продвинулась — прежде всего в анализе КТ легких и МРТ головы. Но для обычной клинической практики этого пока недостаточно. Нужно лучше понять, какие «глубинные» характеристики снимков помогают оценивать опухоль.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Одна из самых перспективных областей, на мой взгляд, — радиогеномика. Она ищет связи между особенностями образования на изображении и изменениями в его генах. Объем информации здесь огромен, поэтому для ее обработки нужны более совершенные технологии. В том числе — новые инструменты для «компьютерного зрения». С их помощью алгоритм будет находить больше значимых признаков и лучше рассчитывать вероятный результат.

Развивать такую систему должна целая команда: врачи, биологи, медицинские физики, математики и программисты. А прежде чем использовать ее в работе с пациентами, результаты нужно проверить по строгим научным правилам. Только после этого технологию можно будет применять шире.

Что в итоге изменится для доктора и пациента?

— Главное — врачам будет проще выбрать следующий шаг и лишний раз не нагружать человека. В одном случае понадобится тканевая биопсия или лечение, в другом пока будет достаточно наблюдения. Я против обследований на всякий случай: каждое должно либо уточнять диагноз, либо влиять на дальнейшие решения. Как говорил Николай Пирогов, лучшая операция — та, которую удалось не делать.

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