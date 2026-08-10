Биопсия без биопсии! Как ИИ учится читать опухоль по КТ и МРТ — рассказывает онколог

У двух опухолей может быть один и тот же диагноз — и совершенно разный характер. Одна растет на миллиметр в год, а другая быстро распространяется и не отвечает на базовое лечение. Как заметить эту разницу на КТ и МРТ еще до того, как врач возьмет образец ткани? Об этом мы поговорили с Павлом Румянцевым — профессором, доктором медицинских наук и онкологом-радиологом клиники «Белоостров». Более 30 лет он работает в онкологии и занимается технологиями на стыке медицинской визуализации, молекулярной биологии, математики и искусственного интеллекта — в том числе радиомикой и радиогеномикой, на которых основана идея виртуальной биопсии. Вместе разбираемся, что снимки уже способны рассказать об опухоли, как в этом помогает компьютерный анализ и где в этой схеме появляется ИИ.
Что такое виртуальная биопсия и зачем она нужна?
— Обычная биопсия требует вмешательства: врачу нужно добраться до подозрительного участка и взять небольшой образец ткани. Процедура в большинстве случаев проходит без проблем, но иногда может быть болезненной, с кровотечением или другими осложнениями. Поэтому ее не назначают на всякий случай.
Сначала подозрительный участок изучают с помощью дерматоскопии, эндоскопии, УЗИ, КТ и других методов. Они помогают предположить его природу и понять, распространился ли процесс за пределы первичного очага. Если обнаружена опухоль, врачу важно оценить, как она может себя вести. Даже похожие новообразования порой растут с разной скоростью, по-разному реагируют на лечение и отличаются риском метастазов.
Виртуальная биопсия — это способ получить дополнительную информацию из снимков КТ, МРТ и ПЭТ. Для этого используют компьютерный анализ и ИИ-алгоритмы. Они ищут признаки, которые могут указать на происхождение опухоли и на то, как она будет себя вести.
В результате врач получает не окончательный диагноз, а дополнительную подсказку. Вместе с осмотром и другими исследованиями это помогает решить: пока наблюдать за образованием, провести новые проверки, назначить обычную биопсию или готовиться к операции. Если ткань все же нужно взять, анализ снимков указывает на самый подходящий участок.
Павел Румянцев
Пока звучит сложно, как это происходит на практике?
— Лучше всего виртуальная биопсия сейчас работает с раком молочной железы и раком легких. Объясню, как действует алгоритм, на примере очага в легком. Вот его заметили на КТ — это может быть и рубец после пневмонии, и туберкулез, и аденокарцинома (вид рака). Делать биопсию или пока понаблюдать — врач решит скорее всего по размеру образования. А компьютерный анализ учтет больше признаков: форму, объем, контуры, внутреннюю структуру. И проверит, нет ли рядом похожих участков. По этим данным система рассчитает, что вероятнее: злокачественная опухоль, доброкачественное изменение или процесс, вообще не связанный с новообразованиями. Еще она определит, насколько агрессивно будет вести себя болезнь и есть ли риск метастазов. Если вероятность рака окажется высокой, диагноз уточнят с помощью прицельной биопсии.
Что компьютерный анализ может найти на снимке такого, чего не заметит человек?
— Часть особенностей снимка врач видит сам. Но вот мелкие нюансы помогает заметить программа: она переводит изображение в цифры и сравнивает сотни параметров. ИИ ищет комбинации, которые сложно обнаружить невооруженным взглядом. Это нужно, чтобы лучше понять происхождение опухоли, ее неоднородность и вероятное поведение. Кроме того, система может сопоставить результаты УЗИ, КТ, МРТ и ПЭТ. Их часто оценивают разные специалисты, а затем врачам приходится собирать выводы в одну картину. Компьютерный анализ помогает проанализировать сразу все данные и найти неочевидные связи между ними.
Откуда алгоритм знает, какие признаки искать?
— Его обучают на большой базе изображений, по которым диагноз уже подтвержден исследованием ткани. К каждому из них добавляют сведения об особенностях клеток и изменениях в их генах. Система сопоставляет эти данные и ищет повторяющиеся сочетания признаков — в том числе мелкие детали на снимках разных режимов МРТ. После такой подготовки алгоритм, изучая новый случай, может предположить, есть ли мутации, которые повлияют на течение болезни и выбор лечения.
Может ли виртуальная биопсия заменить обычную?
— Нет. Виртуальная биопсия оценивает косвенные признаки на снимках и дает вероятностный вывод. Но только исследование ткани дает рассмотреть клетки конкретного образования, определить его происхождение и тип. Поэтому тканевая биопсия остается «золотым стандартом» для подтверждения диагноза.
Насколько можно доверять выводам ИИ-алгоритма?
— Он не дает стопроцентной гарантии. Впрочем, такой точности нет ни у одного метода диагностики. Поэтому врач не опирается только на компьютерный прогноз, а проверяет его с помощью других исследований.
Хороший пример — поиск генетических изменений в опухоли. Такие прогнозы сегодня оказываются верными примерно в 70–90% случаев. Система может предположить наличие определенной мутации, но подтвердить ее способен только специальный тест. Подсказка алгоритма помогает понять, какие анализы провести в первую очередь. Так пациент не тратит зря время и деньги.
Виртуальная биопсия покажет, есть ли эффект от лечения?
— Для этого врачи в первую очередь сравнивают КТ или МРТ с контрастом. Исследования выполняются одним методом и в одинаковом режиме — иначе сопоставить результаты будет сложно. А вот виртуальная биопсия в такой оценке не участвует. Она может понадобиться, только если на снимках появятся новые очаги и нужно будет разобраться в их природе.
Почему технологию пока не используют повсеместно?
— В отдельных направлениях виртуальная биопсия уже заметно продвинулась — прежде всего в анализе КТ легких и МРТ головы. Но для обычной клинической практики этого пока недостаточно. Нужно лучше понять, какие «глубинные» характеристики снимков помогают оценивать опухоль.
Одна из самых перспективных областей, на мой взгляд, — радиогеномика. Она ищет связи между особенностями образования на изображении и изменениями в его генах. Объем информации здесь огромен, поэтому для ее обработки нужны более совершенные технологии. В том числе — новые инструменты для «компьютерного зрения». С их помощью алгоритм будет находить больше значимых признаков и лучше рассчитывать вероятный результат.
Развивать такую систему должна целая команда: врачи, биологи, медицинские физики, математики и программисты. А прежде чем использовать ее в работе с пациентами, результаты нужно проверить по строгим научным правилам. Только после этого технологию можно будет применять шире.
Что в итоге изменится для доктора и пациента?
— Главное — врачам будет проще выбрать следующий шаг и лишний раз не нагружать человека. В одном случае понадобится тканевая биопсия или лечение, в другом пока будет достаточно наблюдения. Я против обследований на всякий случай: каждое должно либо уточнять диагноз, либо влиять на дальнейшие решения. Как говорил Николай Пирогов, лучшая операция — та, которую удалось не делать.
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