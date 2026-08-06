Аlo-токсик и Lulu-вред! Откуда в спортивной одежде «вечные химикаты»? Почему компаниям так сложно от них отказаться? И насколько опасны любимые леггинсы?

Что за химикаты и почему они вечные?

PFAS (пер- и полифторалкильные вещества), или «вечные химикаты» — это группа из более чем 14 тысяч синтетических соединений. Именно они обеспечивают суперсвойства одежде и поверхностям: повышают устойчивость к воде, жирам и высоким температурам.

Например, их активно используют:

в водоотталкивающей пропитке курток и брюк

для защиты от пятен на коврах и обивке

в антипригарных покрытиях

в спортивной одежде и купальниках (!)

в упаковках для еды и контейнерах

в косметике и уходе

А «вечные» они потому, что в их молекулах есть хотя бы один полностью фторированный атом углерода — эта связь делает вещества буквально неразрушимыми!

Пройдемся по самым опасным соединениям:

PFOA (перфтороктановая кислота) — риски рака, нарушения функций репродуктивной системы

PFOS (перфтороктансульфоновая кислота) — повышает риск злокачественных опухолей щитовидной железы на 56%

PFHxS — онкориски

Трифторуксусная кислота — репродуктивный токсин

Но это еще не все!

Дарья Якушевич дерматолог, основатель DJ Clinic «Потенциальную опасность обычно несут не сами волокна, а то, чем они обработаны: дисперсные красители (особенно в синтетических тканях из полиэстера и нейлона), формальдегидные смолы (для придания ткани устойчивости к сминанию и усадке), антимикробные пропитки, с соединениями серебра, триклозаном или другими биоцидами (прим.ред. — вещества, содержащиеся в антисептиках и средствах для обработки поверхностей). Помимо самих перфторированных соединений (PFAS), используют латекс и резиновые компоненты: они встречаются даже в белье».

Что токсины делают в модных леггинсах?

В спортивной одежде «вечные химикаты» помогают достичь того самого эффекта DWR-покрытия (durable water repellent, или износостойкая водоотталкивающая пропитка) — чтобы капли дождя или пота скатывались, а ткань оставалась сухой. Сразу вспоминаем наши куртки для бега и синтетические балетные купальники!

А еще PFAS могут попасть в вещи случайно. Вещества используют в смазках для швейных машин и производственных механизмов, поэтому их частицы иногда оказываются в ткани. Это не значит, что вещь автоматически становится опасной: допустимые границы содержания PFAS в одежде — 25 микрограмм на килограмм материала. Бренды, в свою очередь, систематически нарушают эту норму (и не собираются исправляться!): например, по результатам исследований GreenPeace, содержание PFAS в вещах иногда достигало 157 микрограмм на килограмм — это больше установленного лимита почти в шесть раз!