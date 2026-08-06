Аlo-токсик и Lulu-вред! Откуда в спортивной одежде «вечные химикаты»? Почему компаниям так сложно от них отказаться? И насколько опасны любимые леггинсы?

Новый скандал wellness-индустрии! В 2026-м году ряд независимых проверок в США и Европе зафиксировал превышение допустимой дозы «вечных химикатов» (PFAS) в спортивной одежде — под удар попали Alo Yoga, Lululemon и даже Nike и Reebook! Тем временем, пользователи TikTok активно отказываются от «пластиковой» одежды для спорта, пропагандируют натуральные ткани (yoga-mom и Y2K!) и байкотируют популярные pump-леггинсы. Поговорили с основателем DJ Clinic, врачом-дерматологом Дарьей Якушевич и рассказываем, насколько опасны PFAS и почему модным брендам так сложно от них отказаться.
Что за химикаты и почему они вечные?
PFAS (пер- и полифторалкильные вещества), или «вечные химикаты» — это группа из более чем 14 тысяч синтетических соединений. Именно они обеспечивают суперсвойства одежде и поверхностям: повышают устойчивость к воде, жирам и высоким температурам.
Например, их активно используют:
- в водоотталкивающей пропитке курток и брюк
- для защиты от пятен на коврах и обивке
- в антипригарных покрытиях
- в спортивной одежде и купальниках (!)
- в упаковках для еды и контейнерах
- в косметике и уходе
А «вечные» они потому, что в их молекулах есть хотя бы один полностью фторированный атом углерода — эта связь делает вещества буквально неразрушимыми!
Пройдемся по самым опасным соединениям:
- PFOA (перфтороктановая кислота) — риски рака, нарушения функций репродуктивной системы
- PFOS (перфтороктансульфоновая кислота) — повышает риск злокачественных опухолей щитовидной железы на 56%
- PFHxS — онкориски
- Трифторуксусная кислота — репродуктивный токсин
Но это еще не все!
Дарья Якушевич
дерматолог, основатель DJ Clinic
«Потенциальную опасность обычно несут не сами волокна, а то, чем они обработаны: дисперсные красители (особенно в синтетических тканях из полиэстера и нейлона), формальдегидные смолы (для придания ткани устойчивости к сминанию и усадке), антимикробные пропитки, с соединениями серебра, триклозаном или другими биоцидами (прим.ред. — вещества, содержащиеся в антисептиках и средствах для обработки поверхностей). Помимо самих перфторированных соединений (PFAS), используют латекс и резиновые компоненты: они встречаются даже в белье».
Что токсины делают в модных леггинсах?
В спортивной одежде «вечные химикаты» помогают достичь того самого эффекта DWR-покрытия (durable water repellent, или износостойкая водоотталкивающая пропитка) — чтобы капли дождя или пота скатывались, а ткань оставалась сухой. Сразу вспоминаем наши куртки для бега и синтетические балетные купальники!
А еще PFAS могут попасть в вещи случайно. Вещества используют в смазках для швейных машин и производственных механизмов, поэтому их частицы иногда оказываются в ткани. Это не значит, что вещь автоматически становится опасной: допустимые границы содержания PFAS в одежде — 25 микрограмм на килограмм материала. Бренды, в свою очередь, систематически нарушают эту норму (и не собираются исправляться!): например, по результатам исследований GreenPeace, содержание PFAS в вещах иногда достигало 157 микрограмм на килограмм — это больше установленного лимита почти в шесть раз!
Почему отказаться от токсичных соединений так сложно? Крупные производители заявляют, что по минимуму используют ядовитое сырье, например, Lululemon сообщили, что убрали «вечные химикаты» еще в 2023-м году. Другой бренд активвира Patagonia отмечает, что переход к более экологичным материалам обычно происходит поэтапно и требует много времени и сил. Поэтому далеко не все компании готовы этим заниматься. Мировая пресса уже анализировала эту проблему: например, журналист The Guardian Адриенн Матей утверждал, что дело в непрозрачных поставках — модные бренды могут даже не знать, что во время транспортировки их одежда отравляется. А вот авторы Vogue уверены: характеристики PFAS в одежде незаменимы, потому что потребители во всем мире не готовы платить за «экологичную» ткань в несколько раз больше.
Риск и реальность! Получается, меняем гардероб?
Фанаты Alo и Lululemon — приготовиться! Независимая экспертиза подтвердила, что токсичные соединения встречаются не во всех изделиях скандальных брендов. Впрочем, PFAS точно есть в водоотталкивающих, грязеотталкивающих и устойчивых к высоким температурам вещах, а еще в спортивных сумках и рюкзаках.
Проверки показали: все «дышащие» , эластичные ткани, йога-штаны, футболки, майки и хлопковые леггинсы, вероятно, не содержат «вечных химикатов» . Например, Nike хвастались, что в их линейке спортивного нижнего белья Leak Protection: Period вредных веществ нет (и говорили правду!).
«Небольшой риск того, что вредные компоненты проникнут в организм, остается. Это может произойти если кожа повреждена или долго контактирует с влажными после спорта вещами. Здесь в зоне риска люди с атопическим дерматитом, экземой, псориазом и другими заболеваниями, при которых нарушен защитный барьер эпидермиса. Однако, стоит учитывать, что концентрация веществ, «пробившихся» в кожу и кровоток, будет настолько мала, что не сможет оказать выраженного влияния на организм (в большинстве случаев). Самая частая проблема — аллергическая реакция на отдельные компоненты» — отмечает Дарья Якушевич.
То есть, выкидывать все фитнес-айтемы из шкафа не обязательно (даже есть об этом твердят эко-блогеры в вашем TikTok). Здоровая кожа скорее всего не пропустит токсичные вещества в ваш организм и не позволит спортвиру вас отравить. Анализ в ScienceDirect, охватывающий данные за 30 лет (!) из 27 стран показал, что наибольшую токсическую нагрузку на организм человека оказывают промышленные выбросы (41%) и еда (21%). Процент вреда от одежды и упаковки продуктов минимальный — 17% от общего числа вредоносных источников.
Как выбрать одежду по принципу эко+фэшн
Итак, оптимальный состав спортивной одежды примерно такой: Состав ткани. Смесовая: хлопок (60–80%) + полиэстер (20–40%), или с добавлением эластана для эластичности.
А если решились присоединиться к хэлси-эстетике Yoga Mom и минимизировать вред для своего организма — у нас есть решение! Вместе с экспертом собрали для вас памятку по выбору лучших wellness-леггинсов и toxic-free топов:
1. Минимизируйте чудо-одежду. Больше всего PFAS и токсинов как раз в ультраводоотталкивающих и суперпротивогрязевых моделях.
2. Ищите маркировки PFC-free или Fluorine-Free. Многие бренды (особо боязливые или слишком скандальные!) готовы отказаться от вредных веществ в пользу экологичных материалов.
3. Сертификаты! Они говорят о том, что вещи прошли независимую экспертизу и считаются безопасными. Вот несколько тех, которым можно доверять:
- OEKO-TEX Standart 100, или Эко-Текс-100 (российский и международный)
- blusign (международный)
- GOTS (международный)
- ЕАС (Евразийское соответствие) (международный)
- О соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 017/2011 (российский)
4. Стирайте новые вещи перед ноской. Простой совет может избавить вас от аллергии и раздражений.
5. Хлопок — всему голова. Выбирайте натуральные ткани, которым не нужна дополнительная пропитка. Это делает вашу кожу здоровее и помогает стать трендовым эко-friendly спортсменом.
6. Обращайте внимание на качество изделия. Неприятная текстура, странная реакция на пот, неаккуратные швы — все это может свидетельствовать и о факте подделки, и о неверном исполнения изделия. Кто знает, что в составе сомнительного лонгслива?
7. Чистота и свежесть. Не носите мокрый после спортзала и хот-йоги комбинезон с утра до вечера — влага множит бактерии как на калькуляторе!
8. Побег от синтетики. Без дополнительных проверок в состав может закрасться бисфенол А (относится к эндокринным разрушителям, негативно влияет на гормональную систему), который часто добавляют для эластичности изделия. А ещё будьте внимательны с антибактериальной одеждой — она может скрывать в себе следы триклозана, который повышает риск остеопороза и может повреждать клетки.
9. Чек-ап против токсичности. Большинство спортивных изделий подлежат дополнительным проверкам (еще бы!) Конечно, мы, как простые покупатели, не всегда хотим вчитываться в результаты проверок. Универсальный совет — избегать наэлектризованной одежды и тканей с резким запахом.
Внимание эпидермису!
Чем лучше защитный барьер, тем меньше рисков! Здоровая кожа может бороться с вредными веществами и мешать их проникновению в глубокие ткани (даже когда вы наденете ту самую вредную, но такую красивую кофточку!) Если видимых проблем нет, используйте мягкие очищающие средства, скрабы и пилинги. А для восстановления водно-липидной мантии кожи подойдут эмоленты (защищающие кожу от потери влаги) — мази и кремы с ними можно найти в аптеке. «Безусловно, необходима нормализация состояния всего организма: восстановление дефицитов (особенно стоит обратить внимание на железо, цинк, общий белок, омега-3 и витамины А, Е, Д)», — отмечает дерматолог Дарья Якушевич.
Редакция напоминает: материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. При раздражении, аллергической реакции или обострении кожного заболевания обратитесь к специалисту.
Текст: Маргарита Тугарева
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