Ковид возвращается? ВОЗ снова заговорила о вакцинации! Кому нужна прививка от Covid-19 в 2026 году? Что действует в России?

Ковид вернулся? Спокойно: он никуда и не уходил — просто давно перестал быть главным героем новостей. Теперь ВОЗ предлагает забыть о пандемийной гонке и прививать не всех подряд. Разбираемся, кому стоит обновлять защиту раз в год, кому — каждые полгода, почему здоровым взрослым можно пока выдохнуть, что из новой схемы действует в России и как сегодня можно поставить вакцину?
ВОЗ снова заговорила о прививках. Что случилось?
Не пугаемся, массовая вакцинация не возвращается. 31 июля 2026 года ВОЗ выпустила новый документ о прививках против COVID-19 — уже не тревожную инструкцию на случай пандемии, а долгосрочный план для более спокойных времен.
Логика у нового подхода такая: сегодня мы уже готовы к коронавирусу. Большинство людей переболело, вакцинировалось или успело сделать и то и другое. Вирус продолжает меняться, но задача «срочно всех привить» пропала вместе с локдауном — на смену ей пришла точечная стратегия. Теперь советуют регулярно прививать только тех, для кого ковид все еще может закончиться тяжелой болезнью.
Если вы (как и мы) вдруг забыли — в России коронавирус никуда не исчез. В 2025 году официально зарегистрировали 342 487 случаев COVID-19 — против 1 125 289 годом ранее. Правда, это только подтвержденные случаи (признавайтесь, кто решил не брать больничный?), но динамика понятна: ковид стал встречаться реже. Поэтому теперь главный вопрос — кто по-прежнему особенно уязвим перед вирусом и как часто ему ставить прививку.
Кому теперь нужно вакцинироваться?
Принцип у новой стратегии простой: чем выше риск тяжелого ковида, тем важнее регулярно обновлять защиту. При этом ВОЗ задает общий ориентир, а конкретные возрастные границы и схемы каждая страна определяет сама.
В первую очередь регулярно прививаться советуют:
- людям самого старшего возраста — 75–80 лет
- пожилым с серьезными хроническими заболеваниями или тяжелым ожирением — тут ориентир начинается примерно с 60 лет
- жителям домов престарелых и других учреждений длительного ухода
- детям старше шести месяцев и взрослым у которых умеренно или сильно ослаблен иммунитет
Для этих групп рекомендуют как минимум одну дозу в год, а лучше — две с интервалом примерно в шесть месяцев.
Страны могут расширить список, например, добавить туда пожилых без серьезных диагнозов, детей и взрослых с хроническими заболеваниями или тяжелым ожирением, а также медиков и тех, кто постоянно ухаживает за уязвимыми людьми.
- Я здоров, мне прививка пока не нужна?
Если у вас нет хронических заболеваний и других факторов риска, то ВОЗ не предлагает вам регулярно прививаться. Это не запрет и не признание вакцины бесполезной. Просто сейчас в приоритете люди, для которых ковид более опасен.
- А во время беременности?
ВОЗ рекомендует одну дозу при каждой беременности — независимо от предыдущих прививок. Сделать ее можно на любом сроке, в идеале — во втором триместре. Такая защита снижает риск тяжелого ковида у будущей мамы, а антитела, которые она передаст малышу, поддержат его в первые месяцы жизни. Учтите, перед процедурой нужно обязательно обсудить все с лечащим врачом и проверить инструкцию к препарату.
- Что насчет детей?
Им повторно вакцинироваться ВОЗ пока не рекомендует. Исключение — непривитые малыши от шести до 23 месяцев в странах, где ковид особенно опасен для этой возрастной группы. Им могут провести первичный курс из двух или трех доз, но регулярно повторять его не нужно.
Что из этого касается России?
Документ ВОЗ — международный ориентир, а не готовая инструкция для наших поликлиник. Они показывают, для кого ковид по-прежнему особенно опасен и кого странам стоит защищать в первую очередь. Но сроки, доступные препараты и порядок вакцинации у нас определяют документы Минздрава и инструкции к конкретным средствам.
Сейчас в России прививку рекомендуют:
- взрослым старше 18 лет, которые раньше не болели COVID-19 и/или не были привиты
- людям старше 60 лет
- пациентам с хроническими заболеваниями — например, болезнями сердца, сосудов и легких, туберкулезом, диабетом или ожирением
- людям с иммунодефицитами, включая ВИЧ-инфекцию, аутоиммунные и онкологические заболевания
При этом вакцинация остается добровольной. Повторную дозу ставят не раньше чем через год после предыдущей. Новая схема с двумя вакцинациями в год для самых уязвимых людей в российских правилах пока не закреплена. Если вы входите в группу риска, то выводы ВОЗ — повод уточнить у врача, когда и чем вам прививаться.
Как сейчас привиться в Петербурге?
На 5 августа 2026 года сделать прививку от COVID-19 можно только в поликлинике, к которой вы прикреплены, — такой порядок нам назвали в службе 122 и медицинской справочной «Здоровье города». При этом общегородские сервисы не видят актуальные запасы в конкретных учреждениях. Поэтому сначала стоит позвонить в регистратуру и выяснить, есть ли препарат.
Записаться на вакцинацию можно несколькими способами:
- через портал «Здоровье петербуржца»
- через «Госуслуги»
- через портал «Госуслуги Санкт-Петербург»
- по номеру 122;
- по телефону прививочного пункта
Заранее посещать терапевта не нужно: врач осмотрит вас перед процедурой. Приходить следует без температуры, симптомов простуды и других признаков острого заболевания. Если ваша вакцина будет двухкомпонентная, вторую дозу введут через три недели.
Для взрослых оператор 122 перечислила «Спутник Лайт», «Гам-КОВИД-Вак», «КовиВак», «Конвасэл» и «ЭпиВакКорону». Подросткам от 12 до 17 лет предназначен «Спутник М». Но это справочный перечень, а не список средств, которые сейчас точно есть в городе: ассортимент зависит от поставок.
Поэтому перед записью позвоните в регистратуру своей поликлиники и уточните, какой препарат доступен, подходит ли он вам и сколько доз потребуется. В день визита убедитесь, что хорошо себя чувствуете, и обязательно возьмите документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Редакция напоминает: вакцинация имеет противопоказания, а подходящий препарат и сроки зависят от состояния здоровья, перенесенных заболеваний и предыдущих прививок. Перед процедурой проконсультируйтесь со специалистом.
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