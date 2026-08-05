Ковид возвращается? ВОЗ снова заговорила о вакцинации! Кому нужна прививка от Covid-19 в 2026 году? Что действует в России?

ВОЗ снова заговорила о прививках. Что случилось?

Не пугаемся, массовая вакцинация не возвращается. 31 июля 2026 года ВОЗ выпустила новый документ о прививках против COVID-19 — уже не тревожную инструкцию на случай пандемии, а долгосрочный план для более спокойных времен.

Логика у нового подхода такая: сегодня мы уже готовы к коронавирусу. Большинство людей переболело, вакцинировалось или успело сделать и то и другое. Вирус продолжает меняться, но задача «срочно всех привить» пропала вместе с локдауном — на смену ей пришла точечная стратегия. Теперь советуют регулярно прививать только тех, для кого ковид все еще может закончиться тяжелой болезнью.

Если вы (как и мы) вдруг забыли — в России коронавирус никуда не исчез. В 2025 году официально зарегистрировали 342 487 случаев COVID-19 — против 1 125 289 годом ранее. Правда, это только подтвержденные случаи (признавайтесь, кто решил не брать больничный?), но динамика понятна: ковид стал встречаться реже. Поэтому теперь главный вопрос — кто по-прежнему особенно уязвим перед вирусом и как часто ему ставить прививку.

Кому теперь нужно вакцинироваться?

Принцип у новой стратегии простой: чем выше риск тяжелого ковида, тем важнее регулярно обновлять защиту. При этом ВОЗ задает общий ориентир, а конкретные возрастные границы и схемы каждая страна определяет сама.

В первую очередь регулярно прививаться советуют:

людям самого старшего возраста — 75–80 лет

пожилым с серьезными хроническими заболеваниями или тяжелым ожирением — тут ориентир начинается примерно с 60 лет

жителям домов престарелых и других учреждений длительного ухода

детям старше шести месяцев и взрослым у которых умеренно или сильно ослаблен иммунитет

Для этих групп рекомендуют как минимум одну дозу в год, а лучше — две с интервалом примерно в шесть месяцев.

Страны могут расширить список, например, добавить туда пожилых без серьезных диагнозов, детей и взрослых с хроническими заболеваниями или тяжелым ожирением, а также медиков и тех, кто постоянно ухаживает за уязвимыми людьми.